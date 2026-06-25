【全国安全週間の準備期間に対応】高年齢従業員向け転倒・腰痛対策の運動支援相談を開始

フラクタルワークアウト株式会社

フラクタルワークアウト株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：高瀬雅弘）は、全国安全週間の準備期間にあわせ、被保険者数700人以上規模の企業、健康保険組合、企業人事、安全衛生担当者、産業保健担当者向けに、高年齢従業員の転倒・腰痛対策をテーマとした運動支援相談を開始しました。

本支援では、健康経営、保健事業、安全衛生、産業保健の取り組みを分断せず、従業員の身体機能や職場課題に着目した運動施策の設計、オンライン・対面での運動プログラム提供、実施後の振り返りまでを一括して支援します。

1. 提供開始の背景

厚生労働省は、令和8年度の全国安全週間を7月1日から7日まで、準備期間を6月1日から30日までとして実施することを公表しています。

全国安全週間は、職場における安全意識の高揚と安全活動の定着を目的とした取り組みです。

近年は、高齢者を中心に、転倒や腰痛など、労働者の作業行動に起因する死傷災害が増加していることも示されています。

企業では、従業員の高年齢化、働き方の多様化、職場環境の変化に伴い、健康経営と安全衛生を一体的に考える必要性が高まっています。

一方で、実務上は「安全衛生の取り組みと健康経営施策が別々に運用されている」「高年齢従業員向けの具体的な運動施策が不足している」「転倒・腰痛をテーマにした啓発は行っているが、身体機能に着目した継続施策まで設計できていない」「社内で専門家選定や施策設計を行う負担が大きい」といった課題があります。

フラクタルワークアウトでは、法人向け健康支援、健康経営支援、メディカルフィットネスの運営を通じて、健康課題の把握、施策設計、運動支援、実施後の振り返りまでを一気通貫で支援しています。

今回、全国安全週間の準備期間にあわせ、企業・健康保険組合・安全衛生担当者が取り組みやすいテーマとして、高年齢従業員向けの転倒・腰痛対策に関する運動支援相談を開始します。

2. 支援内容

本支援では、企業や健康保険組合の課題に応じて、高年齢従業員の身体機能や職場課題に着目した運動施策を設計・実行します。

本支援は、転倒や腰痛の発生防止、労働災害の削減、症状改善を保証するものではありません。

企業・健康保険組合が取り組む安全衛生、健康経営、保健事業の一部として、身体機能や運動習慣に着目した施策設計を支援するものです。

また、法人向け健康支援サービス「BODY PALETTE」等を活用し、必要に応じて組織単位の健康傾向把握や施策設計にも対応します。

サービス名を前面に出すのではなく、企業・健康保険組合が抱える実行課題の解決を中心に支援します。

・高年齢従業員向けの転倒・腰痛対策をテーマとした運動施策の設計

・全国安全週間や社内安全衛生施策に合わせた企画支援

・健康経営、保健事業、安全衛生施策の接続設計

・オンライン運動プログラムの提供

・健康増進施設を活用した対面での運動指導

・産業医、保健師、安全衛生担当者との連携を前提とした施策相談

・実施後アンケートや参加状況を踏まえた振り返り

・次年度の健康経営・保健事業・安全衛生施策に向けた改善提案

3. 想定される活用シーン

本支援は、以下のような課題を持つ企業・健康保険組合での活用を想定しています。

企業単体での実施だけでなく、健康保険組合、企業人事、産業保健、安全衛生部門が連携した形での支援にも対応します。

・全国安全週間や社内安全衛生施策に合わせた企画を検討している

・高年齢従業員向けの健康支援を強化したい

・転倒や腰痛をテーマにした運動施策を実施したい

・安全衛生と健康経営の取り組みを連携させたい

・保健事業の一部として、運動機会を提供したい

・産業医や保健師との面談後に、具体的な支援策を用意したい

・単発セミナーではなく、継続的な運動支援や振り返りまで実施したい

・社内での専門家選定、企画、日程調整、運用管理の負担を減らしたい

・現場職、デスクワーク、拠点別など、職種や勤務形態に応じた施策を設計したい

4. フラクタルワークアウトが支援できること

フラクタルワークアウトは、法人向け健康支援、健康経営支援、メディカルフィットネスの運営を通じて、企業・健康保険組合の健康施策を実行面から支援しています。

本支援では、単にセミナーを実施するだけではなく、事前の課題整理、対象者や実施目的の設計、専門家によるプログラム提供、実施後の振り返りまでを一体で行います。

転倒や腰痛をテーマにする場合でも、危険箇所の点検や設備面の対策だけでなく、従業員の身体機能、運動習慣、作業姿勢、勤務形態、参加しやすい提供方法を踏まえた施策設計が重要になります。

フラクタルワークアウトでは、社内会議に上げるための企画整理、専門家選定、オンライン・対面での運動プログラム提供、参加導線の設計、実施後の振り返りまでを一括して支援します。

また、健康増進施設および指定運動療法施設としての施設機能を活かし、法人向けの健康支援と、医師の指示に基づく運動療法の考え方を分けながらも、企業・健康保険組合・産業保健担当者が相談しやすい運動支援体制を整えています。

5. 期待できる運用上のメリット

本支援により、企業・健康保険組合にとって以下のような運用上のメリットが期待されます。

健康経営、保健事業、安全衛生の取り組みを分断せず、従業員の身体機能や職場課題に合わせた運動施策として設計することで、実行しやすい支援体制づくりをサポートします。

・安全衛生と健康経営をつなぐ施策を設計しやすくなる

・高年齢従業員向けの運動機会を提供しやすくなる

・保健事業や健康経営施策の一部を外部委託できる

・専門家選定、企画、運用、振り返りを一括管理できる

・単発施策ではなく、次年度施策につながる振り返り材料を残せる

・企業人事、健保組合、産業保健担当者の役割整理がしやすくなる

・月額換算で継続的な健康支援施策を検討しやすくなる

6. 導入の流れ

導入にあたっては、企業・健康保険組合の既存施策や課題に応じて、以下の流れで支援します。

1. 初回相談

現在の健康経営施策、安全衛生施策、保健事業、対象従業員層、課題感、実施時期、予算を確認します。

2. 課題整理

高年齢従業員、職種、勤務形態、拠点、健康課題、安全衛生上のテーマを整理します。

3. 施策設計

オンライン運動、対面指導、セミナー、継続プログラム等の中から、目的・予算・実施期間に応じた施策を設計します。

4. 実施準備

案内文面、実施日程、参加導線、社内外の関係者との役割分担を整理します。

5. 実施

対象従業員や対象拠点に応じて、運動施策や健康支援プログラムを提供します。

6. 振り返り

実施後の参加状況や反応を踏まえ、次回施策や次年度計画に向けた改善点を整理します。

既存施策の一部補完、全国安全週間に合わせた単発企画、年間施策、健保組合と企業人事の共同実施など、状況に応じた相談が可能です。

7. ご相談について

フラクタルワークアウトでは、被保険者数700人以上規模の企業、健康保険組合、企業人事、安全衛生担当者、産業保健担当者向けに、健康経営・保健事業・安全衛生をつなぐ運動施策の設計・実行を支援しています。

「全国安全週間に合わせた健康施策を検討したい」

「高年齢従業員向けの転倒・腰痛対策をテーマにした運動施策を実施したい」

「健康経営と安全衛生の取り組みを連携させたい」

「保健事業の一部として運動支援を外部委託したい」

「専門家選定、企画、実施、振り返りまで一括で相談したい」

このような課題をお持ちの企業・健康保険組合・安全衛生担当者・産業保健担当者の方は、お気軽にご相談ください。

会社概要

会社名：フラクタルワークアウト株式会社

所在地：東京都渋谷区神宮前1-14-34 原宿神宮の森 4F

代表者：代表取締役 高瀬雅弘

設立：2020年4月1日

資本金：5,000万円

事業内容：

法人向け健康支援・健康経営支援／BODY PALETTE（ボディパレット）の提供

メディカルフィットネス／パーソナルトレーニングジム／パーソナルピラティスの運営

URL：

BODY PALETTE公式サイト：https://body-palette.com/

フラクタルワークアウト公式サイト：https://fractal-workout.com/

加盟・参画・認定等：

PHRサービス事業協会

健康経営アライアンス

がん対策推進企業アクション

スマート・ライフ・プロジェクト

Sport in Life

東京都スポーツ推進企業

健康優良企業“銀の認定”

問い合わせ先

フラクタルワークアウト株式会社

担当：広報／事業開発 水島

Email：contact-bp@fractal-workout.jp