「カクヨムネクストの百合の日」開催！　人気の百合小説を期間限定で無料拡大、著者コメントも

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛、以下KADOKAWA）は、株式会社はてな（本社所在地：京都市中京区 代表取締役社長：栗栖義臣）と共同で開発したWeb小説サイト「カクヨムネクスト」において、本日6月25日（木）が「百合の日」であることにちなんで、百合小説を特集したキャンペーンを実施します。

▽「カクヨムネクストの百合の日2026」特設ページ

https://kakuyomu.jp/special/entry/next_yuri

書籍発売中の8作品が無料話を拡大中！

最大100話以上が、キャンペーン期間中は無料で読めます。

キャンペーン期間：2026/6/25（木） ～ 2026/7/7（火）

カクヨムネクストの人気百合小説が勢ぞろい！

学園のお姫様系女子が、王子様系女子を攻略しようとする話

著：八星 こはく

作品ページ：https://kakuyomu.jp/works/822139839210498407

円満家庭の人妻が娘の友達にドはまりする話

著：入間人間

作品ページ：https://kakuyomu.jp/works/2912051597587650311

＜110話 無料拡大中！＞

人妻教師が教え子の女子高生にドはまりする話

著：入間人間

作品ページ：https://kakuyomu.jp/works/16818093073465768496

＜26話 無料拡大中！＞

幼馴染は、にゃあと鳴いてスカートのなか。

著：半田 畔

作品ページ：https://kakuyomu.jp/works/16818023211981083951

＜37話 無料拡大中！＞

メイドに力負けするなんて恥ずかしくないんですか？

著：笹塔五郎

作品ページ：https://kakuyomu.jp/works/822139837670415687

＜29話 無料拡大中！＞

「え、私がそっちなの！？」子犬系後輩彼女に食べられるカッコいい私

著：七斗七

作品ページ：https://kakuyomu.jp/works/16818792438538969448

＜27話 無料拡大中！＞

クラスの姫は私のわんこ

著：犬甘あんず

作品ページ：https://kakuyomu.jp/works/16818093093497860756

＜74話 無料拡大中！＞

放課後の教室に、恋はつもる。

著：日日綴郎

作品ページ：https://kakuyomu.jp/works/16818093078673262238

＜30話 無料拡大中！＞

経学少女伝 ～試験地獄の男装令嬢～

著：小林湖底

作品ページ：https://kakuyomu.jp/works/16818093075232662899

＜30話 無料拡大中！＞

スタァ・ミライプロジェクト 歌姫編

著：綾里けいし

作品ページ：https://kakuyomu.jp/works/16818093075230233795

各作品に作者コメントをいただきました！

この企画のために、各作品の作者より、特別コメントを寄せていただきました。カクヨムネクスト公式Xにて順次紹介していきますので、ぜひお見逃しなく！



▽カクヨムネクスト公式X

https://x.com/kakuyomu_next

ぜひ「百合の日」をお楽しみください！

カクヨムネクストとは？

「カクヨムネクスト」は、月額制の読書サブスクリプションサービスです。連載ラインナップは、KADOKAWAの各レーベル編集者たちが、「いまイチオシ！」と太鼓判を押す作品ばかり。書店に並ぶ前に、いちはやく人気作家の最新作が読めます。

https://kakuyomu.jp/next

サービス概要

名称：カクヨムネクスト

対応言語：日本語

サービス地域：日本

サービス開始日：2024年3月

価格：980円

関連情報

■Web小説サイト「カクヨム」

https://kakuyomu.jp/



■カクヨムネクスト

https://kakuyomu.jp/next



