「カクヨムネクストの百合の日」開催！ 人気の百合小説を期間限定で無料拡大、著者コメントも
株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛、以下KADOKAWA）は、株式会社はてな（本社所在地：京都市中京区 代表取締役社長：栗栖義臣）と共同で開発したWeb小説サイト「カクヨムネクスト」において、本日6月25日（木）が「百合の日」であることにちなんで、百合小説を特集したキャンペーンを実施します。
▽「カクヨムネクストの百合の日2026」特設ページ
https://kakuyomu.jp/special/entry/next_yuri
書籍発売中の8作品が無料話を拡大中！
最大100話以上が、キャンペーン期間中は無料で読めます。
キャンペーン期間：2026/6/25（木） ～ 2026/7/7（火）
カクヨムネクストの人気百合小説が勢ぞろい！
学園のお姫様系女子が、王子様系女子を攻略しようとする話
著：八星 こはく
作品ページ：https://kakuyomu.jp/works/822139839210498407
円満家庭の人妻が娘の友達にドはまりする話
著：入間人間
作品ページ：https://kakuyomu.jp/works/2912051597587650311
＜110話 無料拡大中！＞
人妻教師が教え子の女子高生にドはまりする話
著：入間人間
作品ページ：https://kakuyomu.jp/works/16818093073465768496
＜26話 無料拡大中！＞
幼馴染は、にゃあと鳴いてスカートのなか。
著：半田 畔
作品ページ：https://kakuyomu.jp/works/16818023211981083951
＜37話 無料拡大中！＞
メイドに力負けするなんて恥ずかしくないんですか？
著：笹塔五郎
作品ページ：https://kakuyomu.jp/works/822139837670415687
＜29話 無料拡大中！＞
「え、私がそっちなの！？」子犬系後輩彼女に食べられるカッコいい私
著：七斗七
作品ページ：https://kakuyomu.jp/works/16818792438538969448
＜27話 無料拡大中！＞
クラスの姫は私のわんこ
著：犬甘あんず
作品ページ：https://kakuyomu.jp/works/16818093093497860756
＜74話 無料拡大中！＞
放課後の教室に、恋はつもる。
著：日日綴郎
作品ページ：https://kakuyomu.jp/works/16818093078673262238
＜30話 無料拡大中！＞
経学少女伝 ～試験地獄の男装令嬢～
著：小林湖底
作品ページ：https://kakuyomu.jp/works/16818093075232662899
＜30話 無料拡大中！＞
スタァ・ミライプロジェクト 歌姫編
著：綾里けいし
作品ページ：https://kakuyomu.jp/works/16818093075230233795
各作品に作者コメントをいただきました！
この企画のために、各作品の作者より、特別コメントを寄せていただきました。カクヨムネクスト公式Xにて順次紹介していきますので、ぜひお見逃しなく！
▽カクヨムネクスト公式X
https://x.com/kakuyomu_next
ぜひ「百合の日」をお楽しみください！
カクヨムネクストとは？
「カクヨムネクスト」は、月額制の読書サブスクリプションサービスです。連載ラインナップは、KADOKAWAの各レーベル編集者たちが、「いまイチオシ！」と太鼓判を押す作品ばかり。書店に並ぶ前に、いちはやく人気作家の最新作が読めます。
https://kakuyomu.jp/next
サービス概要
名称：カクヨムネクスト
対応言語：日本語
サービス地域：日本
サービス開始日：2024年3月
価格：980円
関連情報
■Web小説サイト「カクヨム」
https://kakuyomu.jp/
■カクヨムネクスト
https://kakuyomu.jp/next