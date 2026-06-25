「カクヨムネクストの百合の日」開催！　人気の百合小説を期間限定で無料拡大、著者コメントも

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株式会社KADOKAWA


株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛、以下KADOKAWA）は、株式会社はてな（本社所在地：京都市中京区 代表取締役社長：栗栖義臣）と共同で開発したWeb小説サイト「カクヨムネクスト」において、本日6月25日（木）が「百合の日」であることにちなんで、百合小説を特集したキャンペーンを実施します。



▽「カクヨムネクストの百合の日2026」特設ページ
https://kakuyomu.jp/special/entry/next_yuri



書籍発売中の8作品が無料話を拡大中！
最大100話以上が、キャンペーン期間中は無料で読めます。



キャンペーン期間：2026/6/25（木） ～ 2026/7/7（火）


カクヨムネクストの人気百合小説が勢ぞろい！



学園のお姫様系女子が、王子様系女子を攻略しようとする話


著：八星　こはく


作品ページ：https://kakuyomu.jp/works/822139839210498407




円満家庭の人妻が娘の友達にドはまりする話


著：入間人間


作品ページ：https://kakuyomu.jp/works/2912051597587650311





＜110話 無料拡大中！＞


人妻教師が教え子の女子高生にドはまりする話


著：入間人間


作品ページ：https://kakuyomu.jp/works/16818093073465768496






＜26話 無料拡大中！＞


幼馴染は、にゃあと鳴いてスカートのなか。


著：半田 畔
作品ページ：https://kakuyomu.jp/works/16818023211981083951





＜37話 無料拡大中！＞


メイドに力負けするなんて恥ずかしくないんですか？


著：笹塔五郎


作品ページ：https://kakuyomu.jp/works/822139837670415687





＜29話 無料拡大中！＞


「え、私がそっちなの！？」子犬系後輩彼女に食べられるカッコいい私


著：七斗七


作品ページ：https://kakuyomu.jp/works/16818792438538969448





＜27話 無料拡大中！＞


クラスの姫は私のわんこ


著：犬甘あんず


作品ページ：https://kakuyomu.jp/works/16818093093497860756





＜74話 無料拡大中！＞


放課後の教室に、恋はつもる。


著：日日綴郎


作品ページ：https://kakuyomu.jp/works/16818093078673262238





＜30話 無料拡大中！＞


経学少女伝　～試験地獄の男装令嬢～


著：小林湖底


作品ページ：https://kakuyomu.jp/works/16818093075232662899





＜30話 無料拡大中！＞


スタァ・ミライプロジェクト　歌姫編


著：綾里けいし


作品ページ：https://kakuyomu.jp/works/16818093075230233795



各作品に作者コメントをいただきました！

この企画のために、各作品の作者より、特別コメントを寄せていただきました。カクヨムネクスト公式Xにて順次紹介していきますので、ぜひお見逃しなく！


▽カクヨムネクスト公式X


https://x.com/kakuyomu_next



ぜひ「百合の日」をお楽しみください！



カクヨムネクストとは？

「カクヨムネクスト」は、月額制の読書サブスクリプションサービスです。連載ラインナップは、KADOKAWAの各レーベル編集者たちが、「いまイチオシ！」と太鼓判を押す作品ばかり。書店に並ぶ前に、いちはやく人気作家の最新作が読めます。



https://kakuyomu.jp/next



サービス概要

名称：カクヨムネクスト


対応言語：日本語


サービス地域：日本


サービス開始日：2024年3月


価格：980円


関連情報

■Web小説サイト「カクヨム」


https://kakuyomu.jp/


■カクヨムネクスト


https://kakuyomu.jp/next