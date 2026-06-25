多様化する結婚のかたちに寄り添う、写真で残すウエディング　札幌・旭川・深川で利用できる「ウエディングフォトプラン」をリニューアル

株式会社あいプラン

株式会社あいプランは、札幌・旭川・深川の結婚式場3施設で利用できる「ウエディングフォトプラン」をリニューアルしました。挙式・披露宴の有無にかかわらず、結婚の節目を写真で残したいおふたりに向けて、撮影場所の異なる3つのプランと、それぞれに洋装・和装を選べる4つの衣裳コースを用意。ご家族やペットとの撮影にも対応します。

株式会社あいプラン（本社：札幌市中央区）は、運営する結婚式場「藻岩シャローム教会」「ブルーミントンヒル」「イルムの丘 セント・マーガレット教会」にて、結婚の記念を写真で残したいおふたりに向けた「ウエディングフォトプラン」をリニューアルしました。

フォトプランで残せるおふたりの特別な思い出のカタチ

近年、結婚式のかたちは多様化し、挙式や披露宴を行わずに写真だけを残す「フォトウエディング」を選ぶ方や、入籍後にあらためてドレスやタキシードを着て撮影を希望する方が増えています。フォトウエディングは「結婚式の代わり」だけではなく、入籍や家族の節目を自分たちらしい形で残す前向きな選択肢として広がっています。

今回のリニューアルでは、お客様から多くいただくご要望に沿って、撮影場所の異なる3つのプランと、洋装・和装を組み合わせた4つの衣裳コースを設定。結婚式場ならではの大聖堂・チャペルや館内での撮影に加え、北海道らしい自然や街並みを活かしたロケーション撮影にも対応し、おふたりの結婚の思い出を写真として残すお手伝いをいたします。

■結婚式をしない選択にも、晴れ姿を残す喜びを

フォトウエディングを希望されるお客様は、SNSやWEBサイトなどで理想のイメージを調べたうえで相談に来られるケースが増えています。大聖堂・チャペルでの撮影、ロケーション撮影、スタジオ撮影、和装撮影など、ご希望内容もより具体的になっており、おふたりの価値観や予算に合うプランが求められています。

今回の「ウエディングフォトプラン」では、従来のプラン内容を見直し、撮影場所・衣裳・料金の違いをわかりやすく整理しました。

「ドレス姿を写真に残したい」「和装も着てみたい」「結婚式場の館内や大聖堂で撮影したい」「北海道らしい景色の中で撮影したい」「挙式や披露宴は行わないけれど、結婚の記念はきちんと残したい」、そうしたさまざまなご要望に応え、初めてフォトウエディングを検討するおふたりにも選びやすい内容となっています。

おふたりでの撮影はもちろんご家族と一緒のお写真大切なペットとも

■3つの撮影プランを設定

リニューアルした「ウエディングフォトプラン」は、撮影場所に応じて3つのプランから選択できます。

A. スタジオ＋館内撮影プラン

スタジオ撮影と、結婚式場の館内撮影を組み合わせたプラン。天候に左右されにくく、落ち着いた環境で撮影できるため、気軽にフォトウエディングをしたい方におすすめです。

B. 聖堂＋館内撮影プラン

結婚式場ならではの大聖堂・チャペルと館内での撮影を組み合わせたプラン。挙式を行わないおふたりにも、特別な空間で結婚の思い出を残していただけます。

C. 聖堂＋館内＋ロケーション撮影プラン

大聖堂・チャペル、館内での撮影に加え、屋外ロケーションでの撮影も楽しめるプラン。自然や季節感を取り入れた写真を残したい方、北海道らしい風景の中で撮影したい方におすすめです。

■洋装・和装を選べる4つの衣裳コース

各プランには、ウエディングドレスやカラードレス、タキシード、和装などご希望に合わせて衣裳が選べる4つのコースを用意しています。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/84492/table/254_1_9b74ae506968aef128ff59bd68cdef6f.jpg?v=202606251052 ]

料金は税込77,000円から。撮影場所や衣裳の組み合わせに応じて、複数のプラン・コースからお選びいただけます。

■ご家族やペットとの撮影にも対応

「ウエディングフォトプラン」では、おふたりだけでなく、ご家族やご両親、ペットとの撮影にも対応しています。挙式や披露宴を行わない場合でも、「家族に晴れ姿を見せたい」「家族と一緒に記念写真を残したい」「大切なペットとも一緒に撮影したい」といった希望に寄り添い、人生の節目を写真として残す時間を提案します。

※ペットとの撮影は、施設内で立ち入り可能な場所に限ります。

■札幌・旭川・深川、それぞれの魅力を活かした撮影

札幌・旭川・深川の各施設では、結婚式場ならではの館内空間に加え、北海道らしい自然や街並みを活かしたロケーション撮影にも対応しています。地域ごとの魅力あるフォトスポットを取り入れることで、地元で結婚の思い出を残したいおふたりにも、北海道らしい一枚を残したいおふたりにも幅広く提案します。

・藻岩シャローム教会

札幌エリアでは、藻岩シャローム教会の大聖堂をはじめ、アトリウムや中庭など、館内のフォトスポットを活かした撮影が人気です。また、「モエレ沼公園」や「中島公園」など、市内の人気スポットでのロケーション撮影にも対応。「白い恋人パーク」や歴史的建造物、季節の花や自然を活かした撮影など、個性的なロケーション提案も魅力です。

また、あいプラングループだけの特別なロケーションとして、北海道コンサドーレ札幌の専用練習場である「宮の沢白い恋人サッカー場」での撮影が可能。サッカー好きのおふたりからの注目を集めています。

・ブルーミントンヒル

旭川エリアでは、ブルーミントンヒルの大聖堂やセンターコートが人気の館内撮影スポットです。ロケーション撮影では、「常磐公園」や「北彩都エリア」のほか、富良野・美瑛方面の花畑や自然を活かした撮影を希望される方も多く、北海道らしい広がりのある風景を写真に残すことができます。

・イルムの丘 セント・マーガレット教会

深川エリアのイルムの丘 セント・マーガレット教会では、広大な自然に囲まれたロケーションと物語の舞台のようなチャペルを活かした撮影が可能です。空知エリアならではの豊かな景色の中で、ゆったりとした非日常の時間を過ごしながら、おふたりの思い出を残していただけます。

北海道らしい風景季節によって変わる花畑和装でのお写真も

■担当者コメント

株式会社あいプラン ブライダル部 プロデュース課 支配人 永澤 春樹

「写真だけは残したい」というお客様の声が年々増える一方で、従来のフォトプランでは「ロケーション撮影をしたい」「和装も着てみたい」「教会の中で撮影したい」といった多様なご要望に十分お応えできない場面がありました。

そこで弊社では、お客様一人ひとりの想いに寄り添えるよう、撮影場所や衣裳の組み合わせを自由に選べる新たなフォトプランへとリニューアルいたしました。歴史ある大聖堂での撮影はもちろん、自然豊かなガーデンやロケーション撮影、洋装・和装など幅広い選択肢をご用意しています。結婚式を挙げる方だけではなく、結婚式をしない方、入籍記念や結婚周年を迎えるご夫婦にもご利用いただける内容です。

私たちは「写真を撮る」ことだけではなく、その一枚一枚が人生の大切な節目を未来へつなぐ宝物になると考えています。結婚式場だからこそ実現できる特別な空間とおもてなしで、おふたりらしい物語を写真というカタチに残してまいります。

プラン概要

ウエディングフォトプラン

対象： フォトウエディング、ウエディングフォトをお考えのおふたり

実施施設： 藻岩シャローム教会、イルムの丘 セント・マーガレット教会、ブルーミントンヒル

内容： スタジオ、館内、大聖堂・聖堂（チャペル）、ロケーションスポットでの撮影など

料金： 77,000円より（税込）

お申込み： 各施設までお問合せください

備考： 撮影内容、施設、衣裳、ロケーション、オプションにより料金が異なります。

藻岩シャローム教会のプランページはこちら

https://www.moiwashalom.com/plan/

■ウエディングフォトプランに関するお問い合わせ

藻岩シャローム教会

所在地： 北海道札幌市南区藻岩下2丁目1-1

電話番号： 0120-887-137

受付時間：平日 11:00～19:00／土日祝 10:00～20:00

定休日：水曜日（祝日の場合は営業）

URL： https://www.moiwashalom.com/

会社概要

【株式会社あいプラン】

昭和５年（1930年）、札幌市で仕出し業として創業。結婚式や葬儀など人生に訪れるセレモニーのために少しずつ準備ができる会員システムを中心に、冠婚葬祭関連サービスの向上および開発に努めています。

WEB： https://apg-aiplan.com/

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