【男女1000人に聞いた】スーツが似合うと思う芸能人ランキングTOP10！男女別の結果と選ばれた理由を発表

株式会社NEXER

■スーツの「似合う人」に関する意識調査

新生活の季節や人生の節目が近づくと、「スーツをかっこよく着こなしたい」と感じる方も多いのではないでしょうか。

ビジネスの場はもちろん、結婚式や式典など、大切な場面で袖を通す機会が多いスーツ。

だからこそ、「あの人のように似合ったらいいのに」と、憧れの芸能人を思い浮かべることもあるでしょう。

ということで今回はグローバルスタイル株式会社と共同で、全国の男女1000名を対象に「スーツが似合う芸能人」についてのアンケートをおこないました。

※本プレスリリースの内容を引用される際は、以下のご対応をお願いいたします。

・引用元が「株式会社NEXERとグローバルスタイル株式会社による調査」である旨の記載

・グローバルスタイル株式会社（https://www.global-style.jp/）へのリンク設置

「スーツが似合う芸能人に関するアンケート」調査概要

調査手法：インターネットでのアンケート

調査期間：2026年6月3日 ～ 6月15日

調査対象者：全国の男女

有効回答：1000サンプル

質問内容：

質問1：あなたが「スーツが似合う」と思う男性芸能人は誰ですか？

質問2：その芸能人を選んだ理由を教えてください。

質問3：あなたが「スーツが似合う」と思う女性芸能人は誰ですか？

質問4：その芸能人を選んだ理由を教えてください。

【男性編】スーツが似合う男性芸能人ランキング！

◆第1位 舘ひろし 107票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・スーツのイメージがある。大人な少し怖い感じ。（30代・女性）

・ダンディで渋みがあるから。（30代・男性）

・スーツ姿に品格があるから。（40代・女性）

・刑事ドラマに多く出演されスーツを多く着てるから。（50代・男性）

第1位は「舘ひろし」でした。

「ダンディ」「渋み」「品格」といった、大人の落ち着きを挙げる声が目立ちました。

年齢を重ねたからこそにじみ出る色気が、スーツとの相性の良さにつながっているようです。

◆第2位 阿部寛 82票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・スーツ姿を見た時にすごくにあっていたから。（10代・男性）

・スラってしてらっしゃるから。（20代・女性）

・体型や立ち姿でスーツが似合うと感じるから。（30代・男性）

・高身長でダンディ。（30代・男性）

第2位は「阿部寛」でした。

「高身長」「スタイルの良さ」を理由に挙げる声が圧倒的でした。恵まれた体型は、スーツを着こなすうえで何よりの武器だと感じている方が多いようです。

◆同率第2位 タモリ 82票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・いつもスーツを着ていて似合っているから。（20代・男性）

・サングラスとスーツがマッチしそうだと感じた。（20代・男性）

・いいともでいつも着ていた。（30代・男性）

・レギュラー番組に出ていた時代のイメージが強いため。（30代・女性）

同率第2位は「タモリ」でした。

長年テレビでスーツ姿を見続けてきた、という「定着したイメージ」が支持を集めました。毎日見続けた姿が、いつしか「スーツの人」という印象に変わっているようです。

◆第4位 織田裕二 63票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・踊る大捜査線のイメージが強いから。（30代・女性）

・スーツを着た刑事役の印象が強いので。（40代・女性）

・スーツというドラマで主演されてたからです。（40代・男性）

・年を重ねても変わらずスーツが似合うから。（40代・女性）

第4位は「織田裕二」でした。

ドラマでの役柄イメージが強く反映された結果となりました。代表作で見せたスーツ姿が、そのまま俳優のイメージとして定着しているようです。

◆第5位 木村拓哉 61票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・おじさんなのにイケメンだから。（20代・女性）

・スーツを上手に着こなしていると思うから。（30代・女性）

・着こなしがきれいだと思う。こだわってきているので似合っている。（30代・女性）

・スタイルが良くスーツが似合いそうだから。（30代・男性）

第5位は「木村拓哉」でした。

「着こなしのうまさ」そのものを評価する声が多く寄せられました。服に着られるのではなく、自分のものとして着こなす姿が支持を集めているようです。

ということで、男性編は以下のようなランキングになりました。

【女性編】スーツが似合う女性芸能人ランキング！

◆第1位 天海祐希 187票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・スタイルがよくて、スーツが似合うかっこいい女性だから。（20代・女性）

・かっこいい女性像をしていて似合うから。（20代・女性）

・身長も高くて見栄えが良いし、普段からかっこいいから。（30代・女性）

・背が高くてキャリアウーマン的な要素があるから。（30代・女性）

第1位は「天海祐希」でした。

コメントでは、スタイルの良さや身長の高さに加え、「かっこいい女性」という印象を挙げる声が目立ちました。美しさと凛としたかっこよさを兼ね備えていることが、多くの支持を集めた理由といえそうです。

◆第2位 北川景子 97票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・落ち着いてる雰囲気があるから。（10代・男性）

・顔がキリッとしていて似合いそうだから。（30代・女性）

・ジュエリーのアンバサダーをされていてきちんとした格好が似合うから。（30代・女性）

・キャリアウーマン風の出で立ちが似合うから。（40代・女性）

第2位は「北川景子」でした。

「凛とした雰囲気」や「知的なイメージ」を挙げる声が見られました。キリッとした表情や落ち着いた佇まいが、スーツ姿のイメージにつながっているようです。

◆第3位 米倉涼子 74票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・背が高くスーツが似合う。（20代・男性）

・スタイルが良くてかっこいいのでスーツが似合う。（30代・女性）

・できる女のイメージが強い。（40代・男性）

・ドラマ・ドクターXなどの印象が強いから。（40代・男性）

第3位は「米倉涼子」でした。

身長の高さやスタイルの良さに加え、「できる女性」というイメージを挙げる声が目立ちました。代表作で演じた役柄の印象も強く、スーツが似合う女性として多くの人に支持されているようです。

◆第4位 綾瀬はるか 44票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・CMでスーツを着ているから。（20代・男性）

・スマートだから。（30代・男性）

・ドラマでのスーツ姿が良く似合っていたので。（40代・女性）

・スタイルが良いので、ブカブカにならず、スーツの型に負けない。（50代・男性）

第4位は「綾瀬はるか」でした。

CMやドラマで見せたスーツ姿が印象に残っているという声が見られました。やわらかな雰囲気を持ちながら、スーツを着るとすっきりと引き締まった印象になる点も、支持を集めた理由のひとつといえそうです。

◆第5位 松嶋菜々子 42票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・スタイルがいいし、ドラマの影響もあって似合うと思う。（30代・女性）

・足が長くてスタイルが良いので。（40代・男性）

・昔ドラマでスーツを着たやり手のキャリアウーマン役のイメージがあってよく似合っていたので。（40代・男性）

・スレンダーな体型であるため。（50代・女性）

第5位は「松嶋菜々子」でした。

ドラマでのキャリアウーマン役の印象が強く、スレンダーなスタイルがスーツ映えすると評価する声が多く集まりました。高身長で洗練された佇まいが、スーツをより美しく見せると受け止められているようです。

ということで、女性編は以下のようなランキングになりました。

■まとめ

今回の調査では、「スーツが似合う男性芸能人」として舘ひろしさんが、「スーツが似合う女性芸能人」として天海祐希さんが、それぞれ最も多くの支持を集めました。

男性編では「ダンディさ」「渋み」「品格」といった、年齢を重ねたからこそ生まれる落ち着きを評価する声が目立ちました。女性編では「かっこいい」「キャリアウーマン」「凛とした」という言葉が繰り返し登場しました。

さらに、スーツが似合う人には「体型」「雰囲気」「着こなし」の3つの要素が共通して求められていることが分かりました。

スーツを選ぶ際は、生地やデザインだけでなく、サイズ感やシルエットにもこだわることができるオーダースーツがおすすめです。

オーダースーツなら、一人ひとりの体型や好みに合わせた一着を仕立てることができます。大切な場面に向けて、自分らしく着こなせる一着を見つけてみてください。

おすすめのオーダースーツ専門店はこちら :https://www.global-style.jp/

＜記事等でのご利用にあたって＞

・引用元が「株式会社NEXERとグローバルスタイル株式会社による調査」である旨の記載

・グローバルスタイル株式会社（https://www.global-style.jp/）へのリンク設置

【グローバルスタイル株式会社について】

所在地：〒541-0047 大阪市中央区淡路町3-5-1

代表取締役社長：田城 弘志

Tel：‎06-6231-6802

ブランド名：GINZA Global Style

事業内容：オーダースーツ、オーダーシャツ等の専門店の経営および服地販売

【株式会社NEXERについて】

本社：〒170-0013 東京都豊島区東池袋4-5-2 ライズアリーナビル11F

代表取締役：宮田 裕也

URL：https://www.nexer.co.jp

事業内容：SEO、Webブランディング、Web広告、サイト制作、メディア