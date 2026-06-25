Web社内報サービスSOLANOWA、IdP連携の新オプション「ユーザー自動同期（SCIM）」を提供開始

株式会社フューチャースピリッツSCIM連携オプションの概要

株式会社フューチャースピリッツ（本社：京都市下京区、代表取締役：谷孝 大、以下「フューチャースピリッツ」）が提供するWeb社内報サービス「SOLANOWA（ソラノワ）」は、2026年6月25日、IdP（IDプロバイダー）と連携して従業員アカウントを自動で同期する新オプション「ユーザー自動同期（SCIM）」の提供を開始します。

第一弾として「Microsoft Entra ID」に対応。アカウントの作成・更新・削除を自動化し、退職者アカウントの削除漏れによる「ゴーストアカウント」リスクを防止するとともに、情報システム部門の管理工数削減とセキュリティ強化を実現します。

開発背景：見過ごされがちな“退職者対応”のリスク

SOLANOWAは累計100万人以上に利用されているWeb社内報サービスです。SSOログイン機能を備え、Microsoft Entra ID、Google Workspace、Salesforce、Oktaなど主要なIdPと連携することで、従業員アカウント管理の利便性と安全性を高めてきました。

近年、企業におけるSaaS利用の拡大に伴い、従業員の入退社や異動に伴うアカウント管理業務はますます複雑化しています。特に、退職者アカウントの削除漏れによって発生する「ゴーストアカウント」は、不正アクセスや情報漏えいにつながるリスクとして、多くの企業で課題となっています。

Microsoft Entra IDから提供開始

一方で、従業員がSOLANOWAに初めてログインした際にアカウントが自動作成される仕組みはあったものの、退職などでIdP側のアカウントが削除されても、SOLANOWA側のデータは自動では削除されませんでした。

そのため、企業の管理者が個別に従業員情報を削除する必要があり、削除漏れによるゴーストアカウント発生のリスクがありました。

こうした課題を解決するため、フューチャースピリッツは新オプション「ユーザー自動同期（SCIM）」の提供を開始します。

SCIM（System for Cross-domain Identity Management）は、異なるクラウドサービス間でユーザー情報を自動同期するための標準規格です。IdPとSaaS間でアカウント情報の作成・更新・削除を自動化できるため、多くの企業で導入が進んでいます。

第一弾として「Microsoft Entra ID」に対応し、ユーザーのプロビジョニング（作成）、情報更新、デプロビジョニング（削除）を自動化。

IdP側の変更がほぼリアルタイムにSOLANOWAへ連携されることで、組織情報を常に最新の状態に保ちながら、退職者アカウントの残存リスクを根本から防止します。

導入による主なメリット

SCIMによるユーザー自動同期の仕組み■ 管理コストの削減

アカウントの作成・更新・削除といった手作業が不要になり、情報システム部門の管理工数を大幅に削減します。

■ セキュリティの強化

IdPで一元管理された情報がほぼリアルタイムでSaaSに反映されるため、特に退職時のアカウント削除漏れを防ぐことで、不正アクセスのリスクを最小限に抑えます。

■ 即時性と利便性の向上

新入社員は入社後すぐに必要なSaaSを利用開始でき、オンボーディングがスムーズになります。

■ 標準規格による高い相互運用性

SCIMは業界標準のプロトコルのため、対応するIdPとSaaSであれば、ベンダーが異なっていても容易に連携できます。

ユーザー自動同期（SCIM）オプション詳細

ユーザー数に応じた料金体系で、連携する1IdPごとに下記の料金が発生します

（※SSOオプションの利用が前提となります）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/19694/table/74_1_d2d70249c59ee11b011948fa48c08cad.jpg?v=202606251052 ]

SOLANOWA事業本部 ゼネラルマネージャー 大久保 暁生コメント

SOLANOWAは社内報を“組織のハブ”として、従業員一人ひとりのエンゲージメント向上を目指してきました。その土台は、誰もが安心して使える安全で正確な情報基盤です。今回のSCIM対応で組織情報が常に最新に保たれることは、管理効率化にとどまらず、お客様がSOLANOWAを“組織の中心”として活用いただくための基盤強化と捉えています。今後も安全性と利便性の両面から組織づくりを支えてまいります。

■SOLANOWAについて

SOLANOWAは、累計100万人以上が利用するWeb社内報プラットフォームです。Web社内報を「組織のハブ」として活用し、従業員のエンゲージメント向上を支援しています。

サービスサイト：https://solanowa.jp/

SOLANOWAは、「ワーク・ライフ・バイブス」というミッションを掲げ、会社の方針や経営戦略、事業の成果、各種制度、 そして従業員一人ひとりのストーリーをWeb社内報として届けることで、従業員が会社を深く理解し、自分の「バイブス」と共振し、企業理解とエンゲージメントの向上を支援します。

また、SOLANOWAのノウハウを共有し、社内広報担当者同士が学び合える「社内広報アカデミー」を通じて、 社内広報という職能の価値と影響力を高めていきます。

※「ワーク・ライフ・バイブス」は現在商標出願中です。

株式会社フューチャースピリッツ

・代表者：谷孝 大

・設立：2000年1月／資本金：1億円

・URL： https://www.future-s.com/(https://www.future-s.com/)

・事業内容：クラウドインテグレーション事業、デジタルマーケティング事業、SOLANOWA事業

【本件のお問い合わせ先】

株式会社フューチャースピリッツ

SOLANOWA事業本部 平松

TEL：075-326-3700

Email：cs@solanowa.jp

URL：https://solanowa.jp/