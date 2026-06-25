“ミスター・メルロー”が銀座に来店

長野県

～長野県塩尻市の人気ワイナリー「ドメーヌ・コーセイ(https://domaine-kosei.com/)」が銀座NAGANO 2階テイスティングスペースをジャック。予約不要で楽しめる特別なワイン体験～

開催の背景

長野県の魅力を発信する情報発信拠点「銀座NAGANO」（東京都中央区銀座）では、2026年7月19日（日）、長野県塩尻市のワイナリー「ドメーヌ・コーセイ(https://domaine-kosei.com/)」を迎えた特別企画「TSジャック ～ドメーヌ・コーセイ～」を開催します。

当日は、ワイナリー創設者であり、“ミスター・メルロー”の異名を持つ味村興成氏が来場。長野県を代表するワイン産地・塩尻市片丘地区で育まれたメルローの魅力を、造り手本人の解説とともに楽しめる特別な一日となります。

メルローに人生を捧げたワイナリー

ドメーヌ・コーセイ(https://domaine-kosei.com/)は、2016年に長野県塩尻市片丘地区でぶどう栽培を開始し、2019年にワイナリーを設立しました。

創設者の味村興成氏は、日本を代表するワインメーカーで長年醸造責任者を務め、日本ワインの発展に大きく貢献してきた醸造家です。なかでもメルロー品種への深い知見と情熱で知られ、「ミスター・メルロー」とも称されています。

片丘地区は昼夜の寒暖差が大きく、水はけの良い土壌に恵まれた塩尻市有数の優良産地です。この土地ならではの環境が、果実味とエレガントな酸味、複雑な香りを兼ね備えたメルローを育みます。

ドメーヌ・コーセイ(https://domaine-kosei.com/)では、土地の個性を最大限に表現するため、メルロー100％にこだわったワイン造りを行っており、その品質は国内外から高い評価を受けています。

イベントの詳細

[表: https://prtimes.jp/data/corp/13938/table/10_1_7442f9c44893cccd6f156bcf4d55dd28.jpg?v=202606251052 ]

・フリーテイスティング（予約不要）

・お好きな3種類のワインを飲み比べ

・生産者との交流・解説

・スペシャルワイン会（事前予約制 ※満席のため申込〆切）

プログラム・内容

本イベントの目玉は、予約不要で参加できるフリーテイスティングです。ドメーヌ・コーセイ(https://domaine-kosei.com/)の代表的なワイン6種類をテイスティングスペースで提供し、来場者はお好きな3種類を選んで飲み比べることができます。ワイン初心者から愛好家まで、気軽に長野ワインの魅力に触れていただけるイベントです。



当日のフリーテイスティングでは、以下6種類のワインを提供予定です。

ロゼ アヴァンタージュ 2025

1700本限定の樽熟成ロゼ。ラズベリーやバラ、ハーブの華やかな香りに、程よい樽香とフレッシュな果実味、上品なコクが調和します。

401 桔梗ヶ原 2023

塩尻市桔梗ヶ原地区産のメルロを100%使用し、アメリカンオークで樽育成。香り高く、力強い果実味、酸味、余韻がバランスよくまとまったワインです。

501 塩尻 2023

長野県塩尻市産メルロを使用。アメリカンオークとフレンチオークで樽育成したワインをベストな比率でブレンド。それぞれの良さが醸し出された芳醇な味わいです。

601 信州 2022

塩尻市・高山村産メルロを使用。フレンチオークチップ育成による上品なトースト香と繊細なタンニンが調和し、エレガントな余韻が長く続く一本です。

101 片丘 2022

フレンチオークとアメリカンオークの両方で樽育成し、２年の熟成を経たまろやかなテクスチャーと繊細な果実味がエレガントです。

片丘メルロ アメリカン 2022

樹齢7年のメルロを無濾過で仕上げ、最高級アメリカンオークで熟成。ナツメグやシナモン、キャラメル、トースト香が調和し、凝縮感と滑らかなタンニンが魅力です。

来場者はこの中からお好きな3種類を選び、飲み比べを楽しむことができます。

同じメルローを主体としながらも、産地や醸造方法によって異なる個性を感じられるのが大きな魅力で、メルローのみでワインを造るワイナリーの実力を体感できる貴重な機会となっています。

また、味村氏は12時から17時まで会場に滞在予定。ワイン造りへの想いや片丘地区のテロワール、メルローの魅力について直接話を聞くことができるため、生産者との交流も本イベントの見どころのひとつです。

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