【7/22ウェビナー開催】心理学と組織行動論から紐解く、次世代リーダーを育てる「修羅場経験」の作り方 ～サクセッションプランにおける越境学習の有効性～

株式会社エンファクトリー

株式会社エンファクトリー（東京都千代田区、代表取締役社長CEO加藤健太）は、2026年7月22日（水）11:00-12:00にて、『サクセッションプランと管理職育成における越境学習の有効性～組織行動論・心理学から紐解く、社外リソースを活かした「タフアサインメント」の設計手法～』セミナーを開催します。（詳細はこちら(https://enfactory.co.jp/ekkyo-gakushu/seminar/10649/?utm_source=enfactory&utm_medium=form&utm_campaign=homepage_inquiry)）

「選抜研修を実施しているが、次世代リーダーの『経営視座』がなかなか養われない」

「社内には既存の成功体験の延長線上の業務しかなく、成長を加速させる『修羅場経験』を用意できない」

「内向きな組織文化が定着しており、非連続なイノベーションを生み出すリーダーが不足している」

変化の激しい現代において、こうした課題に直面する人事・組織開発の担当者、経営層は少なくありません。既存の枠組みや、慣れ親しんだ社内業務の延長線上だけでは、次世代を担う候補者に真のリーダーシップや経営者目線を獲得させるのは容易ではないのが現状です。

本セミナーでは、株式会社ビジネスリサーチラボ代表取締役の伊達洋駆様をゲストにお迎えし、リーダーシップ開発や管理職育成において、なぜ今「越境学習」が効果的なのかを解説します。組織行動論や心理学といった学術的背景（エビデンス）を紐解きながら、最新のリーダー育成トレンドに迫ります。

さらに、週1日からベンチャー企業に参画する幹部研修プログラム『リーダー留学』の実際の導入事例を交え、社外リソースを有効活用した実践的な「タフアサインメント（修羅場経験）」の具体的な設計手法、現場における行動変容や本業への確実な還元プロセスについて深く掘り下げてお届けします。

お申し込み・詳細はこちら(https://enfactory.co.jp/ekkyo-gakushu/seminar/10649/?utm_source=enfactory&utm_medium=form&utm_campaign=homepage_inquiry)

【こんな方におすすめ】

- 企業の教育・研修・組織開発・人事担当者、責任者の方- 次世代リーダーの「経営視座」を養う実践的なアプローチを模索している方- 社内だけでは提供が難しい「タフアサインメント（修羅場経験）」の機会を検討したい方- 座学中心の研修に限界を感じており、明確な「行動変容」や本業への還元を促す仕組みを知りたい方

【概要】

- 日時： 2026年7月22日（水）11:00-12:00 ※事前収録- 参加方法： オンライン（Zoom）- 参加費： 無料- 主催企業： 株式会社エンファクトリー

お申し込みはこちら(https://enfactory.co.jp/ekkyo-gakushu/seminar/10649/?utm_source=enfactory&utm_medium=form&utm_campaign=homepage_inquiry)

【登壇者】

株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役 伊達 洋駆 氏

神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士（経営学）。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。近著に『世界の研究者はマネジメントをどう分析しているのか』（労務行政）、『組織内の“見えない問題”を言語化する 人事・HRフレームワーク大全』（すばる舎）、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』（共著；日本能率協会マネジメントセンター）などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 客員研究員を兼務。

株式会社エンファクトリー ライフデザインユニット 副ユニット長 島崎 由真

企業の自律型人材育成のための越境型研修サービスの「複業留学」「越境サーキット」「リーダー留学」など、社外への越境を通して、人・組織が変わるきっかけを創出する「場のデザイン」を提案・支援する越境コンサルタントとして活動。また、人事・HR事業者による1500名のコミュニティ「One HR」の共同代表も務める。

【個人情報の取り扱いについて】

お申し込みいただいた個人情報は、株式会社エンファクトリーの個人情報取り扱い規定に従い、取り扱いをいたします。詳しくは下記をご覧ください。

株式会社エンファクトリー 個人情報保護方針：https://enfactory.co.jp/privacy

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社エンファクトリー

〒101-0047 東京都千代田区内神田1-9-13 柿沼ビル4階

TEL: 03-6869-6801

FAX: 03-6696-9710

URL: https://enfactory.co.jp/

E-mail：teamlancer@enfactory.co.jp

担当：島崎・小松

●複業留学：3か月・週1日程度、ベンチャー企業の課題解決を通じた越境学習の実施により、行動変容を促す研修プログラムです。仲間と学び合う「ピアラーニング」を取り入れ、自律的な組織への変革を促します。

https://teamlancer.jp/lp/fukugyo_ryugaku

●越境サーキット：3か月・合計20時間程度、異業種混合チームでスタートアップの課題解決にチャレンジするプログラムです。越境学習のプロセスを通じて、「人と組織が変わるきっかけ」を生み出します。

https://life-design.enfactory.co.jp/ekkyo-circuit

●リーダー留学：3～6か月・週1日程度、ベンチャー企業における経営参画・リーダーシップ発揮により、経営視座の獲得・行動変容を促すプログラムです。

https://enfactory.co.jp/ekkyo-gakushu/leader_ryugaku/

●Teamlancerエンタープライズ：人材・情報の見える化、アイデアの還流、越境活動機会の提供などを管理・促進し組織を活性化する、自社開発のプラットフォームです。

https://teamlancer.jp/lp/enterprise

● 社内副業・複業立ち上げ・運用支援サービス

企業内で社員が本来の業務に加えて別の仕事やプロジェクトに取り組む「社内副業・複業」の立ち上げと運用を支援するサービスです。

https://enfactory.co.jp/ekkyo-gakushu/internal-multiple-jobs/

越境型研修サービス一覧はこちら：https://enfactory.co.jp/ekkyo-gakushu/