【株式会社FINCHI】幻冬舎『GOETHE』と新メディア『GOETHE Finance powered by FINCHI』を共創

株式会社FINCHI

幻冬舎が発行するライフスタイル誌『GOETHE』とファイナンスプラットフォーム「FINCHI」がタッグを組み、新メディア『GOETHE Finance powered by FINCHI』を2026年6月に創設いたしました。

今回の連携を通じて、ビジネス界で圧倒的な実績を持つリーダーの皆様は、M&Aや出資などの「ファイナンス」をどのように捉え、活用しているのか。その最前線の思考に迫る連載を通じて、日本における「ファイナンス」をカルチャーとして定着させていくことを目指します。

『GOETHE』×「FINCHI」が目指す、ファイナンス文化の浸透

出資やM&Aといったファイナンスを経営戦略として活用することは、企業の成長可能性をさらに広げる重要な選択肢の一つです。FINCHIは、資金需要のある事業者と、出資・M&Aに関心を持つ資金提供者をつなぐファイナンスプラットフォームとして、双方の出会いの機会を増やし、事業成長を後押ししています。

そのうえで、経営における出資やM&Aなどのファイナンスの重要性をより多くの経営者やビジネスパーソンに届けるため、「仕事が楽しければ人生も愉しい」をテーマに掲げ、自らの仕事に情熱を注ぐビジネスパーソンをフィーチャーし続けている『GOETHE』のスタンスに、強い親和性を感じました。

ビジネス界の第一線で活躍するリーダーの皆様の思考や哲学を通じて、ファイナンスをより身近で前向きなテーマとして発信し、日本におけるファイナンスの重要性を広く伝えていくため、今回のコラボレーションを実現しました。

ファイナンス・カルチャーマガジンプロジェクト始動

2026年6月29日（月）、日本経済新聞の朝刊に『GOETHE Finance powered by FINCHI』の第１号を折り込みます。

表紙を飾るのは、幻冬舎の社長である見城徹氏とサイバーエージェントの藤田晋会長。各領域で圧倒的な結果をだし続けているふたりが、現在の仕事への矜持、投資への考え方、経営者に必要な哲学について、改めて語り合いました。6月25日（木）発売の『GOETHE』8月号でも、ふたりの対談を掲載いたします。ファイナンス・カルチャーマガジンは、8月以降、毎月お届けする予定です。

これが最後の競演か!?︎現出する“熱狂”の時間

FINCHIがダイヤモンドスポンサーを務める、7月1日（水）～3日（金）に開催予定の日本最大規模のスタートアップカンファレンス「IVS2026」。最終日の7月3日（金）に、見城徹氏と藤田晋会長がイベントに登壇します。

数々の名言が生まれた共著『憂鬱でなければ、仕事じゃない』の刊行から約15年。その後も交流を重ね、各領域で圧倒的な結果をだし続けているふたりが、現在の仕事への矜持・経営に必要な哲学・そして出資やM&Aといったファイナンスへの考え方について語り合います。まさにここでしか聴けない、熱狂のトークライブにぜひご期待ください。

- セッション名：見城徹氏 × 藤田晋氏 特別対談 powered by FINCHI- 日時：2026年7月3日（金）14:00～15:00- 会場：ロームシアター京都サウスホール

※本セッションのご聴講には、別途IVSの有料PASSが必要となります。

※諸事情により内容に変更が生じる場合があります。あらかじめご了承ください。

GOETHE WEBにて、ファイナンスにまつわる記事を配信

GOETHE WEBでは、ビジネス界で圧倒的な実績を持つリーダーたちに聞いた「ファイナンス最前線」の連載をスタート。投資やM&Aをはじめ、ビジネスパーソン必見のファイナンスにまつわるエピソードが満載です！

6月25、26日に配信を予定の連載

・幻冬舎代表取締役 見城徹氏 × サイバーエージェント会長 藤田晋氏

・FINCHI代表取締役／レアゾン・ホールディングス取締役CFO 井上健氏

・CPAエクセレントパートナーズ代表取締役 国見健介氏

・みずほフィナンシャルグループ執行役員CBDO 中馬和彦氏

・Major7th代表取締役 丸尾浩一氏

・マツキヨココカラ＆カンパニー取締役 山本剛氏

・松竹ベンチャーズ代表取締役社長 井上貴弘氏

・kubell代表取締役CEO 山本正喜氏 × 取締役CFO 井上直樹氏

・アイスタイル取締役副会長CFO 菅原敬氏

GOETHEについて

「GOETHE」（ゲーテ）は、「仕事が楽しければ人生も愉しい」をテーマに、株式会社幻冬舎が発行する、ビジネスライフスタイル誌です。2026年に創刊20周年を迎えました。

IVS2026について

IVSは2007年に始まった国内最大規模のスタートアップカンファレンスです。国内外のスタートアップ、投資家、大企業、クリエイターなどが一堂に会し、2026年は「Japan is Back」をテーマに京都で開催します。

株式会社FINCHIについて

FINCHIは、資金調達や事業売却を検討する企業（資金需要者）が、事業の魅力や経営者の想いを動画で発信し、出資や事業買収を検討する企業（資金提供者）とダイレクトに出会えるファイナンスプラットフォームです。事業会社からの資金調達やM&Aの機会を広げることで、成長企業のさらなる飛躍を後押しします。

▶︎会社概要

商号：株式会社FINCHI

代表者：井上健

本社：〒160-0004 東京都新宿区四谷1丁目22番地5

設立：2024年12月

URL：https://finchi.co.jp/

問い合わせ先：https://finchi.co.jp/contact/user-form