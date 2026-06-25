妊婦の2人に1人が体調不安を「AIに相談」。医師受診の約2倍、一方で情報の“正確性”に新たな課題

株式会社スマートエコー妊婦さん向け家庭用レンタルエコーサービス「ポケマム」を運営する株式会社スマートエコー（東京都港区）は、全国の妊婦206名を対象に「身体・健康」に関する意識調査（妊婦意識調査 vol.1）を2026年5月に実施しました。

体調不安を感じたときの相談先として「AI（ChatGPT・Claude等）」を挙げた妊婦は55%にのぼり、産婦人科の受診（28%）の約2倍に達しました。健康情報の入手先としてもAIは50%を占め、助産師（35%）や書籍・雑誌（24%）を上回っています。利便性が支持される一方、妊婦一人ひとりの状態に合わせた情報の正確性をどう担保するかという新たな課題も浮かび上がりました。

■ 調査結果のポイント

・体調不安時にAIへ相談する妊婦は 55%。医師受診（28%）の約2倍

・健康情報の入手先でもAIは 50%。助産師（35%）・書籍雑誌（24%）を上回る

・一方、最も信頼される情報源は今も「医師」(81%）。“信頼する相手”と“実際に頼る相手”のズレが顕在化

・背景には妊婦の孤立。身体的不調を「一人で抱えた」経験は45%、サポートが薄い層も13%

■ １.「まず検索、次にAI、それでも不安なら病院」――妊婦の新しい情報行動

AIへの相談（55%）は医師受診（28%）の約2倍、助産師相談（6%）の約9倍。「まず検索、次にAI、それでも不安なら病院」という受診“前”の情報行動が、妊婦の間で定着しつつあります。

■ ２. AIはすでに妊婦の“情報インフラ”。だが信頼の1位は医師

注目すべきは、最も信頼される情報源は「医師（81%）」のままだという点です。妊婦は医師を信頼しながらも、不安なときに“すぐ頼れる”手軽さからAIやアプリへ流れています。「信頼する相手」と「実際に頼る相手」が一致しない構造が見えてきました。

■ ３. なぜAIが選ばれるのか：孤立する妊婦の実態

AI相談が急伸する背景には、妊婦が不調を「一人で抱えやすい」という構造的な問題があります。

「はっきりあった」「どちらかといえばあった」を合わせると45%。深夜・早朝の急な体調変化にも、時間を選ばず気兼ねなく相談できるAIは、こうした妊婦の孤立を補う存在として機能していると見られます。

また、パートナーや周囲のサポートについては85%が「何らかのサポートを受けられた」と回答した一方、13%は「あまり・ほとんどサポートがなかった」と答えました。AIは特に、こうした“サポートが薄い妊婦”の受け皿になっている可能性があります。

一方で、AIは妊婦一人ひとりの妊娠週数・既往歴・その日の状態を診ているわけではありません。便利さの裏で、得られた情報が自分のケースに当てはまるのかという“答え合わせ”の手段が置き去りにされているとも言えます。

■ ４.（参考）AIを求める背景にある身体的負担の重さ

妊婦がすぐ頼れる相談手段を求める背景には、妊娠中の身体的負担の重さがあります。今回の調査では、91%の妊婦が何らかのつわり症状を経験していました。

「大幅に減らした」「全くできなかった」「入院」を合わせると47%。深夜・早朝の急な体調変化にも即座に応答するAIへのニーズは、こうした身体的負担の重さと表裏一体です。

なお、妊娠中のウェルビーイング（生活満足度）の平均は3.5点（10点満点）にとどまりました。身体的不調が妊婦のQOLに与える影響の大きさがうかがえます。

■ 調査概要

■ 株式会社スマートエコーについて

※各調査データの構成比は小数点以下を四捨五入のため、合計が100%にならない場合があります。

設立：2024年12月2日

所在地：

東京都港区白金3-7-18-503

鳥取県米子市天神町2-48

URL：https://pockemam.com/

妊婦さん向け家庭用レンタルエコーサービス「ポケマム」を展開。スマートフォンにエコーを接続するだけで、お腹の赤ちゃんの動画・心音を確認できます。「妊婦意識調査」は毎月テーマを変えて実施し、年間データは「妊婦白書」として発行予定です。