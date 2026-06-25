【椿屋珈琲】日本一の千田サイフォニストがセレクトした特別な一杯

東和フードサービス株式会社

東和フードサービス株式会社（本社：東京都港区／代表取締役社長CEO：岸野 誠人）が運営するスペシャルティコーヒーにこだわった「椿屋珈琲」にて、2026年6月26日（金）より夏の特別なアイスコーヒー「パナマ ハートマン ワイニーナチュラル」をご提供いたします。

昨年開催された「ジャパン サイフォニスト チャンピオンシップ（JSC）2025」にて、見事優勝に輝いた千田サイフォニストが現地パナマへ赴き、品評会でも上位入賞し、革新的なコーヒーづくりに挑戦し続ける「ハートマン農園」を視察。ハートマン一家のコーヒーにかける想いを知ることで、その一杯の価値をより深く理解することができました。

今回お届けするトップスペシャルティコーヒーは、オレンジや葡萄を思わせる果実感、ワインのような芳醇な味わい、そしてミルクチョコレートのような心地よい甘みが特徴です。

椿屋珈琲が誇る「ゆとりとくつろぎの空間」で、日本一のサイフォニストの想いが詰まった、この夏だけの特別な一杯をぜひお楽しみください。

【販売予定期間】

2026年6月26日（金）～2026年9月下旬

【販売店舗】

「椿屋珈琲」「椿屋茶房」「椿屋カフェ」など

「椿屋珈琲 焙煎所＆カフェ」

※店舗検索はこちらから

https://www.towafood-net.co.jp/shop/store/

※コーヒー豆は椿屋珈琲オンラインショップでもお求めいただけます。

https://www.tsubakiya-online.shop/

焙煎も手掛ける千田サイフォニスト

椿屋珈琲 焙煎所

千田 陽介 サイフォニスト

2025年 JSC優勝

2026年10月に開催される世界大会に日本代表として出場予定。

2024年に江東区に竣工したカフェ併設の「椿屋珈琲 焙煎所」にて、スペシャルティコーヒーの焙煎を務め、カフェでは千田サイフォニストが淹れたサイフォンコーヒーをお楽しみいただけます。

【千田サイフォニストからのコメント】

ハートマン農園を訪問して感じたことは、ハートマン一家は恵まれたテロワールを最大限に活かすことをとても大切にしていました。また、革新的なプロセスや設備も、もちろん重要ではありますが、コーヒーづくりにおいて何よりも大切なことは、農園の環境を知り、生態を守り活かすことだとも語ってくれたことが大変印象に残っています。

ハートマン農園のテロワールを楽しめる浅煎りで仕上げることで、プロセス由来のフルーティーな味わいと複雑さをお楽しみいただけます。ホットとアイス、どちらも美味しいコーヒーをぜひ店舗やご自宅で楽しんでいただけますと嬉しいです。

【公式ホームページ】

https://www.towafood-net.co.jp/

【椿屋珈琲 Instagram】

https://www.instagram.com/tsubakiya_coffee/

【椿屋珈琲 X】

https://twitter.com/tsubakiyacoffee/