博多の夏の訪れを告げる山笠。「胡瓜断ち」の風習にちなむ、この時期だけの特別な味わいをご堪能ください

元祖博多めんたい重株式会社

元祖博多めんたい重株式会社は、2026年7月1日（水）から7月15日（水）までの期間中、博多の夏の風物詩である「博多祇園山笠」の伝統的な風習「胡瓜（きゅうり）断ち」に倣い、本年も対象メニューの食材を変更してご提供いたします。また同期間中、ご来店いただいたお客様には「山笠デザインのオリジナルポストカード」を数量限定でお渡しいたします。ぜひこの機会にご来店ください。

イメージイメージ■ 期間限定メニューについて

通常メニューに使用している「胡瓜」に代わり、期間中は「茄子（なす）」や「パプリカ」を使用した特別仕様にてご提供いたします。

〈 めんたい漬け 〉 ※茄子に変更

瑞々しく旨味が染み込んだ茄子は、程よい歯ごたえとやさしい甘味があり、明太子のピリッとした辛味とも相性抜群。お酒のアテとしてもおすすめです。

〈 めんたい彩りサラダ 〉 ※パプリカに変更

色鮮やかなパプリカは、シャキシャキとした食感と爽やかな風味が特徴で西中洲ドレッシングとの相性も抜群です。ぜひドレッシングをたっぷりとかけてお召し上がりください。

・概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/168234/table/22_1_25ed394edec6e6c9729d7e23f22207eb.jpg?v=202606251052 ]

イメージ■博多の伝統を受け継ぐ「胡瓜断ち」

博多祇園山笠の期間中（7月1日～15日）、博多では「胡瓜を食べてはならない」という「胡瓜断ち」の風習があります。これは、山笠の祭神である祇園神（スサノオノミコト）の神紋（五瓜（ぼけ）の紋）が胡瓜の切り口に似ていることから、神様への敬意を払って始まったとされる伝統的な習わしです。

■限定ポストカードのプレゼント

日頃から当店を支えてくださるお客様への感謝を込めて、期間中にご来店いただいたお客様へ「山笠デザインのオリジナルポストカード」を数量限定でお渡しいたします。博多を訪れた記念としてはもちろん、ご自宅に飾ってお楽しみいただいたり、大切な方への季節のお便りとして送ったりと、ぜひ様々な場面でご活用ください。

・概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/168234/table/22_2_2789b8463bbcdf9cf94ce5d9c2752edf.jpg?v=202606251052 ]

当店は「明太子料理専門店」として、明太子の魅力を最大限に引き出すべく日々探求を続けております。伝統の味を守りながらも、明太子料理の新たな可能性を追求し、お客様に「本場・本物」の感動体験をお届けできるよう、常に進化してまいります。

■元祖博多めんたい重株式会社

・代表取締役社長：吉冨 朝香

・所在地：〒810-0002 福岡市中央区西中洲6-15

・公式WEB：https://www.mentaiju.com/

・公式通販：https://shop.mentaiju.com/