「系統用蓄電池ビジネスで存在感を示すための重要ポイント」と題して、PwCコンサルティング合同会社 シニアマネージャー 杉山 理恩氏によるセミナーを2026年8月4日(火)に開催!!

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株式会社　新社会システム総合研究所


[セミナー詳細]

https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_26428



[SSKセミナー]

系統用蓄電池ビジネスで存在感を示すための重要ポイント


～事業推進に必須の論点整理から周辺領域のトレンドまで解説～


[講　師]

PwCコンサルティング合同会社　シニアマネージャー


杉山　理恩　氏


[日　時]

２０２６年８月４日（火）　午後１時～３時


[受講方法]

■会場受講


　ＳＳＫ セミナールーム　


　東京都港区西新橋２-６-２　ザイマックス西新橋ビル４Ｆ


■ライブ配信 (Zoomウェビナー)


■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）


[重点講義内容]

系統用蓄電池ビジネス市場は急速に拡大する一方、市場価格低下や制度変更等、事業環境の先行きにおける不確実性も増しています。本講演では、政策・市場動向、ビジネスモデル、運用事業者の動向を概観したうえで、土地・蓄電池の確保、系統連系・施工コスト、投資計画、運転開始後の見直し等、事業推進上の重要な論点を俯瞰的に整理し、今後の系統用蓄電池ビジネスの方向性について解説します。



１．系統用蓄電池ビジネスを取り巻く現状


　（１）政策・市場動向


　（２）ビジネスモデル・事業性


　（３）運用


２．系統用蓄電池ビジネスの推進上おさえるべき論点


　（１）事業計画～運転開始までの論点


　　　　（調達、系統連系、投資・運用計画、パートナー選定等）


　（２）運転開始後の論点（制度変更への対応、事業計画の見直し等）


　（３）周辺領域のトレンドの把握（再エネ併設・需要家側蓄電池、LDES等）


３．系統用蓄電池ビジネスの今後の展望


４．質疑応答／名刺交換



【お問い合わせ先】


新社会システム総合研究所


東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ


Email: info@ssk21.co.jp


TEL: 03-5532-8850


FAX: 03-5532-8851


URL: https://www.ssk21.co.jp



【新社会システム総合研究所(SSK)について】


新社会システム総合研究所(SSK)は、1996年12月6日に設立、創業以来28年以上 法人向けビジネスセミナーを年間約500回企画開催する情報提供サービスを主な事業としております。


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また、セミナー事業を軸に多様なビジネスを展開しており、セミナー企画運営代行サービス・講師派遣、BtoB広告・受託調査・市場調査レポート販売・セミナーオンデマンド販売等お客様の事業の成功・拡大に必要な情報、サービスを提供しております。


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