「系統用蓄電池ビジネスで存在感を示すための重要ポイント」と題して、PwCコンサルティング合同会社 シニアマネージャー 杉山 理恩氏によるセミナーを2026年8月4日(火)に開催!!

[セミナー詳細]

株式会社 新社会システム総合研究所

https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_26428

[SSKセミナー]

系統用蓄電池ビジネスで存在感を示すための重要ポイント

～事業推進に必須の論点整理から周辺領域のトレンドまで解説～

[講 師]

PwCコンサルティング合同会社 シニアマネージャー

杉山 理恩 氏

[日 時]

２０２６年８月４日（火） 午後１時～３時

[受講方法]

■会場受講

ＳＳＫ セミナールーム

東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ

■ライブ配信 (Zoomウェビナー)

■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）

[重点講義内容]

系統用蓄電池ビジネス市場は急速に拡大する一方、市場価格低下や制度変更等、事業環境の先行きにおける不確実性も増しています。本講演では、政策・市場動向、ビジネスモデル、運用事業者の動向を概観したうえで、土地・蓄電池の確保、系統連系・施工コスト、投資計画、運転開始後の見直し等、事業推進上の重要な論点を俯瞰的に整理し、今後の系統用蓄電池ビジネスの方向性について解説します。

１．系統用蓄電池ビジネスを取り巻く現状

（１）政策・市場動向

（２）ビジネスモデル・事業性

（３）運用

２．系統用蓄電池ビジネスの推進上おさえるべき論点

（１）事業計画～運転開始までの論点

（調達、系統連系、投資・運用計画、パートナー選定等）

（２）運転開始後の論点（制度変更への対応、事業計画の見直し等）

（３）周辺領域のトレンドの把握（再エネ併設・需要家側蓄電池、LDES等）

３．系統用蓄電池ビジネスの今後の展望

４．質疑応答／名刺交換

【お問い合わせ先】

新社会システム総合研究所

東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ

Email: info@ssk21.co.jp

TEL: 03-5532-8850

FAX: 03-5532-8851

URL: https://www.ssk21.co.jp

【新社会システム総合研究所(SSK)について】

新社会システム総合研究所(SSK)は、1996年12月6日に設立、創業以来28年以上 法人向けビジネスセミナーを年間約500回企画開催する情報提供サービスを主な事業としております。

SSKセミナーは、多様化するビジネス環境下で、ハイレベルな経営戦略情報、マーケティング情報、テクノロジー情報等をスピーディーに提供し、事業機会の創出に貢献することを目的としております。

また、セミナー事業を軸に多様なビジネスを展開しており、セミナー企画運営代行サービス・講師派遣、BtoB広告・受託調査・市場調査レポート販売・セミナーオンデマンド販売等お客様の事業の成功・拡大に必要な情報、サービスを提供しております。

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