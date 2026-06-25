「系統用蓄電池ビジネスで存在感を示すための重要ポイント」と題して、PwCコンサルティング合同会社 シニアマネージャー 杉山 理恩氏によるセミナーを2026年8月4日(火)に開催!!
[セミナー詳細]
https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_26428
[SSKセミナー]
系統用蓄電池ビジネスで存在感を示すための重要ポイント
～事業推進に必須の論点整理から周辺領域のトレンドまで解説～
[講 師]
PwCコンサルティング合同会社 シニアマネージャー
杉山 理恩 氏
[日 時]
２０２６年８月４日（火） 午後１時～３時
[受講方法]
■会場受講
ＳＳＫ セミナールーム
東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ
■ライブ配信 (Zoomウェビナー)
■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）
[重点講義内容]
系統用蓄電池ビジネス市場は急速に拡大する一方、市場価格低下や制度変更等、事業環境の先行きにおける不確実性も増しています。本講演では、政策・市場動向、ビジネスモデル、運用事業者の動向を概観したうえで、土地・蓄電池の確保、系統連系・施工コスト、投資計画、運転開始後の見直し等、事業推進上の重要な論点を俯瞰的に整理し、今後の系統用蓄電池ビジネスの方向性について解説します。
１．系統用蓄電池ビジネスを取り巻く現状
（１）政策・市場動向
（２）ビジネスモデル・事業性
（３）運用
２．系統用蓄電池ビジネスの推進上おさえるべき論点
（１）事業計画～運転開始までの論点
（調達、系統連系、投資・運用計画、パートナー選定等）
（２）運転開始後の論点（制度変更への対応、事業計画の見直し等）
（３）周辺領域のトレンドの把握（再エネ併設・需要家側蓄電池、LDES等）
３．系統用蓄電池ビジネスの今後の展望
４．質疑応答／名刺交換
【お問い合わせ先】
新社会システム総合研究所
東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ
Email: info@ssk21.co.jp
TEL: 03-5532-8850
FAX: 03-5532-8851
URL: https://www.ssk21.co.jp
【新社会システム総合研究所(SSK)について】
新社会システム総合研究所(SSK)は、1996年12月6日に設立、創業以来28年以上 法人向けビジネスセミナーを年間約500回企画開催する情報提供サービスを主な事業としております。
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