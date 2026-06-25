暑さ対策を手軽に！工事不要なポータブルクーラーに木目調デザインが新登場

株式会社ニトリホールディングス

株式会社ニトリ（本社：札幌市北区 代表取締役会長兼社長：似鳥 昭雄 以下：ニトリ）は、6月中旬より、工事不要の「木目調ポータブルクーラー(NR-036)」を、一部のニトリ店舗およびニトリネットにて販売を開始しました。 【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2113400068988s/(https://www.nitori-net.jp/ec/product/2113400068988s/)

5月から猛暑日が記録され、早い時期から厳しい暑さを感じる日が増えてきました。そこで、手軽な暑さ対策として、工事不要で手軽に使えるファブリック調の「ポータブルクーラー(NR-101ON)」を5月下旬に発売したところ、多くの反響をいただきました。

そこで今回、インテリアになじむ新たなデザインとして「木目調ポータブルクーラー」の販売を開始しました。

■商品特徴

１.工事不要ですぐに使える

一般的なエアコンと同じコンプレッサー式を採用しながらも、工事不要。排気を屋外に出すための排気ダクトと、窓にダクトパネルを設置すれば、コンセントに接続してすぐに使えます。

また、運転時に発生したドレン水を製品内部で蒸発させる、ノンドレン構造を採用しているので、冷風モードでは排水ホースを気にせずに使用できます。キャスター付きでお部屋間の移動も簡単です。

※湿度の高い環境で使用して本体内部のタンクがドレン水で満杯になった場合、自動で運転を停止します。

２.お部屋に合わせた多様な運転モード

16～32℃に設定できる冷風モードをはじめ、室内の湿度を下げる除湿モードを搭載。付属のドレンホースを使用して、水をためる容器に連続排水が可能です。

他にも、空気を循環する送風モード、お休み中の冷えすぎを防ぐおやすみ設定、1時間単位で設定できるタイマー機能もついているので、お部屋の状況に合わせて様々な用途でご使用いただけます。

３.空間の雰囲気を大切にする、こだわりの木目調デザイン

「お部屋のインテリアを損ないたくない」という想いから、前面パネルに温もりのある木目調デザインを採用しました。和室・洋室問わず、さまざまな空間に美しく調和します。

付属のリモコンを使えば、お気に入りの場所でくつろぎながら温度調整が可能です。

「木目調ポータブルクーラー」で、毎日の暮らしをちょっと便利にしませんか？

ニトリグループは、今後も暮らしを便利に、快適に彩る商品の開発に力を入れてまいります。

■商品概要 ※価格は全て税込み表記

【商品名】木目調ポータブルクーラー（NR-036）

【価格】34,900円

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2113400068988s/

【カラー】ミドルブラウン

【定格電圧】AC100V

【定格周波数】50Hz/60Hz

【定格消費電力】50Hz:650W 60Hz:720W

【冷風能力】50Hz:2.0kW 60Hz:2.2kW

【定格除湿能力】50Hz:16L/日 60Hz:21L/日

【外形寸法（約）】幅330×奥行312×高さ696mm

【質量（約）】21kg

【付属品】リモコン（単4形乾電池2本）、排気ダクト、ダクトエンド、排気ノズル、パネル（A／B／C 各1枚）、レール固定具×2、ドレンホース、パネル固定用ねじセット×各2、タッピングねじ×6

※冷風能力、定格除湿能力および電気特性は、室温27℃相対湿度60%の条件で運転したときの値です。

※一部離島でのお買上げまたはお届けの場合は、別途手数料を頂戴します。

関連リリース：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001544.000073913.html