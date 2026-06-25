リアライズ・イノベーションズ株式会社

リアライズ・イノベーションズ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：酒谷 正人、以下「リアライズ」）とIchizoku株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：Jay Revels、以下「同社」）は、このたび共同開発したFDE（Forward Deployed Engineer※1、以下FDE）育成カリキュラムの提供を開始したことを発表しました。



本プログラムは、ソフトウェアエンジニアが企業において投資対効果（ROI）を創出するAIシステムを構築・導入するために必要なスキルを習得できるよう設計された集中育成プログラムです。

FDEという職種は、米国のAI企業である Palantir Technologies ※2によって広く知られるようになり、現在では Anthropic ※3や OpenAI ※4といった基盤モデル企業でも高く求められている人材像です。

AI以前の時代に確立された従来のソフトウェア開発手法の多くは、確率的に動作するAIシステムの特性とは必ずしも適合しません。同社と リアライズは、企業がこのギャップを埋めるための支援を目的として、本プログラムを共同で提供します。

背景と課題

AIの価値は生成（Generation）から実行（Execution）へと移行し、市場は生成AIの時代から、自律的に判断し行動するエージェンティック AI（Agentic AI）※5の時代へと進化しています。



今日の企業が求めているのは、単にコンテンツを生成するAIではありません。自律的に意思決定を行い、具体的な成果を生み出すAIエージェントです。

この変化が加速する中で、新たな競争優位性として注目されているのがエージェンティックヴァリュー（Agentic Value）※6です。

一方で、多くの企業は、エージェンティック AIの可能性を認識しているにもかかわらず、AIエグゼキューションギャップ（AI Execution Gap）※7に直面しています。これは、AIのプロトタイプを作成できても、組織全体で利用できる本番システムへと移行できない状態を指します。

このギャップを埋めるためには、単にAIツールを導入したり、基盤モデル利用のためのトークンコストを増やしたりするだけでは不十分です。企業には、AIエージェントのワークフローを設計・構築できる専門人材と組織基盤が求められています。

しかしながら、依然として以下のような課題が存在します。

・多くのSIerや企業内エンジニアリング組織には、AI以前の時代の決定論的なソフトウェア開発を専門としてきたエンジニアが多く、確率的なAIシステムの構築に必要なスキルが不足している。

・日本国内でFDEとしての実務経験を持つ人材は極めて少なく、そのような人材は大手基盤モデル企業や海外コンサルティングファームから高額報酬で採用される可能性が高い。

・そのため、多くの企業やSIerは、AIエージェントシステムの導入・運用を加速するために、既存人材のスキル転換（リスキリング）を進める必要に迫られている。

その結果、日本企業にとっては、AIネイティブな人材育成と組織変革が、今後の競争力を左右する重要な経営課題となっています。

FDE育成カリキュラムについて

これらの課題に対し、同社とリアライズは既存社員および今後採用する人材を、AIネイティブなエージェンティックチームへと進化させるための包括的な育成カリキュラムを提供しています。本プログラムは、FDEとして求められる中核的な能力の習得を目的としています。

FDEは従来のソフトウェアエンジニアとは異なり、主に以下の3つの特徴を持ちます。

1. 分離された実行ではなく、最前線での高い自律性

FDEは、複雑かつ不確実性の高い顧客環境の中で直接業務を遂行します。与えられた要件を実装するだけではなく、自ら課題を特定し、意思決定を行いながら、AI導入における最後の重要な工程である「ラストマイル」を担います。

2. 決定論的ロジックではなく、確率論的なAIオーケストレーション

FDEは非決定論的なAIシステムを扱うための訓練を受けています。AIエージェントは従来のソフトウェアのように静的なロジックを順番に実行するのではなく、確率空間の中で最適な判断を行いながら動作します。FDEには、このようなAIシステムを設計・運用する能力が求められます。

3. 機能開発ではなく、価値創出を目的としたシステム設計

FDEの評価指標は、コードの開発速度や機能数ではありません。業務変革や事業成果といった組織全体へのインパクトが重視されます。そのため、FDEには技術だけでなく、ビジネス価値を創出するためのシステム設計能力が求められます。

FDEカリキュラムで育成する主要スキル

1. 高い自律性

クライアント環境において自律的にビジネス課題を解決し、自ら推進役となってプロジェクトを前進させるとともに、変化する要件へ迅速かつ柔軟に対応できるエンジニアを育成します。

2. プラットフォームへの深い習熟

ファインチューニング、Assistants API、ステート管理、オーケストレーションフレームワーク、エージェントアーキテクチャなど、最先端のAIモデルを支える技術スタックやフレームワークに関する高度な専門知識を習得します。

3. ドメイン知識とAIをつなぐ能力

従来の業務プロセスや決定論的ワークフローを、確率論的なエージェンティックワークフローへと変換する能力を養います。受講者は、業界・業務知識を、安全かつテスト可能でスケーラブルなAIエージェントフローへ迅速に落とし込み、本番環境で運用できるスキルを習得します。

エージェンティック組織変革・人材育成プログラム

1. 人材の特定

既存社員の中からエージェンティック・マインドセットを持つ人材を特定するための独自の技術的・行動的評価フレームワークを提供します。また、新規採用候補者に対しても技術評価および行動評価を実施し、高いポテンシャルを持つ人材を見極めます。

2. 能力開発

ソフトウェアエンジニアからAIエンジニアへ、さらにAIエンジニアからFDEへと成長するための12週間の集中カリキュラムを提供します。受講者は、実践環境でエージェンティックAIソリューションを設計・導入・拡張するために必要な技術力、戦略的思考力、運用能力を身につけます。

3. 本番導入コーチング

AIソリューションの本番導入における重要な「ラストマイル」の開発・構築プロセスに対して、実践的なメンタリングを提供します。これにより、チームが顧客環境でAIを確実に運用開始し、成果につなげられるよう支援します。

カリキュラム詳細は https://ichizoku.io/japan/fde-training/ をご覧ください。

コメント

リアライズ・イノベーションズ株式会社 代表取締役CEO 酒谷 正人 氏

「当社はソフトバンクのグループ企業として、20年以上にわたり日本を代表する大手企業とともに先端技術開発を推進してきました。その中で、AI時代に求められるエンジニアリング人材の不足を現場で実感しています。単にAIツールを利用するだけでは競争優位性を確立することはできません。Ichizoku様との提携を通じて、SIerおよび企業のエンジニアリングリーダーに対し、組織内部から持続的なエージェンティック価値を創出するための具体的な設計図と実践的なコーチングを提供してまいります。」





Ichizoku株式会社 代表取締役CEO Jay Revels

「日本には優秀なソフトウェアエンジニアが数多く存在しており、その方々がエージェンティックAI時代において成功できるよう支援できることを大変嬉しく思います。

私たちは、日本の人材市場やソフトウェア開発文化を深く理解した上で、本プログラムを設計しました。リアライズ・イノベーションズ様 との共同カリキュラムは、自社組織あるいは顧客組織のAI変革を推進したいエンジニアリングリーダーにとって、もはや選択肢ではなく、事業運営上の必須要件になると考えています。」



※1 FDE（Forward Deployed Engineer)

顧客現場に深く入り込み、ビジネス課題の理解からAI・ソフトウェア実装までを担うエンジニア職種。



※2 Palantir Technologies

米国のデータ分析・AIソフトウェア企業。

https://www.palantir.com/



※3 Anthropic

大規模言語モデル「Claude」を開発する米国のAI企業。

https://www.anthropic.com/



※4 OpenAI

対話型AI「ChatGPT」を開発する米国のAI研究・開発企業。

https://openai.com/ja-JP/about/



※5 エージェンティック AI（Agentic AI）

自律的に判断・計画・実行できるAIシステム。



※6 エージェンティックヴァリュー（Agentic Value）

AIが自律的な判断と行動を通じて創出する業務成果や事業価値。



※7 AIエグゼキューションギャップ（AI Execution Gap）

AI導入の構想や実証実験（PoC）と、実際の業務成果・事業価値創出との間に存在する隔たり。

リアライズ・イノベーションズ株式会社について

最先端技術を付加価値に変え、イノベーティブな事業開発を支援するテクノロジーカンパニー。2000年にソフトバンク株式会社の100％出資会社として創業し、テクノロジーを駆使した新規事業の創出や顧客との共創による事業開発を行っています。AI関連、モビリティやヘルスケア、xRの技術領域を得意とし、現在も多数のナショナルクライアントと先進的なプロジェクトを行っています。



*会社概要は https://realize-innovations.jp/ をご覧ください。



リアライズ・イノベーションズ株式会社 担当：勝本

E-mail：info@realize-innovations.jp



株式会社Ichizokuについて

Ichizokuは限定的なAI活用から、構造化されたデジタルインテリジェンスとエージェント型ワークフォースの導入に企業を導く、デジタルインテリジェンス企業です。日本企業向けにエンタープライズグレードの生成AIエージェントを開発しており、AIのハルシネーション、応答精度の低さ、ユーザー定着の難しさといった課題に対し、エージェント設計、デバッグ、導入支援を通じて包括的な解決策を提供しています。またオブザーバビリティ、メモリ管理、システムアーキテクチャの最適化を支える各種ツールを提供し、安定したパフォーマンスを実現します。さらに社内エンジニアチームがAIアプリケーションを効率的に構築・拡張できるよう支援することで、組織の能力強化とコスト削減の実現に貢献します。



*会社概要は https://ichizoku.io/japan/をご覧ください。

本件に関するお問い合わせ先

Ichizoku株式会社 担当:竹内

E-mail：miki.takeuchi@ichizoku.io