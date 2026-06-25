Nintendo Switch(TM)で人気を博した『おさんぽひこにゃん』が、基本プレイ無料でスマートフォン（iOS / Android）に登場！

学校法人吉田学園

エンタメ業界のプロを育成するアミューズメントメディア総合学院（東京都渋谷区、理事長：吉田 東吾、以下AMG）は、学内ゲーム事業部の開発チーム「AMG GAMES」より、Nintendo Switch(TM)でご好評を博したランアクションゲーム『おさんぽひこにゃん』のスマートフォン（iOS / Android）移植版を、2026年6月25日(木)より【基本プレイ無料】にて配信開始いたしましたことをお知らせいたします。

本作は、彦根市公式キャラクター「ひこにゃん」が画面狭しと駆け巡る、癒やし度満点のジャンプアクションゲームです。滋賀県彦根市の全面的なご協力のもと、彦根市を代表するマスコットキャラクターの「ひこにゃん」がスマートフォンでいつでもどこでも、手軽に「おさんぽ」をお楽しみいただけるようになりました。

スマートフォン版の注目ポイント＆新要素

Nintendo Switch(TM)版の楽しさはそのままに、スマホでの遊びやすさを追求した新機能を追加いたしました。

- 呉服屋に待望の「10連」機能が実装！ひこにゃんたちの可愛い服が手に入る呉服屋に、ご要望の多かった10連機能を新たに実装。お気に入りの服をより集めやすくなりました。

- 「基本プレイ無料」でいつでもおさんぽ！

多くのひこにゃんファン、猫好きの皆様に遊んでいただけるよう、スマホ版はダウンロード無料（一部アイテム課金あり）でお届けします。

『おさんぽひこにゃん』ゲーム概要

本作は、ひこにゃんを操作して様々な障害物を避けながらおさんぽをする、誰でも簡単に遊べるジャンプアクションゲームです。

- 簡単操作で爽快アクションタップ中心の簡単操作で、小さなお子様や普段ゲームを遊ばない方でもすぐに楽しめます。- 彦根ステージを始めとした多彩なステージ彦根市の魅力がたっぷり詰まったステージのほか、長屋ステージや竹林ステージで遊べます！

アプリ基本情報

- 可愛さ満点の着せ替え要素様々な衣装に着替えたひこにゃんたちの健気で可愛いポーズやアクションに、日々の疲れが癒やされること間違いなしです！

タイトル：おさんぽひこにゃん

ジャンル：ジャンプアクションゲーム

対応OS：iOS / Android

配信日：2026年6月25日

価格：基本プレイ無料（アプリ内課金・広告あり）

〇ストアURL

App Store：https://apps.apple.com/jp/app/id6758286948

Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.amggames.osahiko

権利表記：(C)2026 AMG GAMES

※本作はNintendo Switch(TM)版をベースにしておりますが、一部コラボコンテンツ等は含まれません。

AMG GAMESについて

ゲームソフトの企画・制作・販売を行う。商品化されたソフトは国内外で発売するほか、東京ゲームショウなどにも出展。プロのゲーム開発現場に在校生も携わることで、「現場実践教育」において重要な役割を担っている。

〇AMG GAMES

所在地：〒150-0011 東京都渋谷区東2-29-8

mail：amggames@amgakuin.co.jp

公式サイト：https://www.amgakuin.co.jp/amg-games(https://www.amgakuin.co.jp/amg-games)

公式X：https://x.com/AMGGAMES_PR

エンタメ業界のプロを育成するAMGについて

2年間でエンタテインメント業界の第一線で活躍できる「即戦力」の育成を目的に、業界のプロの手で1994年に設立された本学院は、2024年で開校30周年を迎えました。

AMGの最大の特徴は、「制作現場こそ、最高の教育現場である。」という創立以来の教育理念を基に、「産学共同・現場実践教育」の実現のために一般に流通する商業コンテンツを制作するAMGグループの事業部で業界経験が積めること。邦画制作、外国映画の吹替えスタジオ、ゲーム開発、小説・漫画の出版など、実際の制作現場に「プロ」として参加することで本物の「実力」を身につけ、就職やデビューへと導きます。

〈学院概要〉

● 学校名：アミューズメントメディア総合学院

● 所在地：<本館>〒150-0011 東京都渋谷区東2-29-8

● 代表者：理事長 吉田 東吾／学院長 永森 裕二

● 創立：1994年

● 姉妹校：大阪アミューズメントメディア専門学校（大阪市淀川区西中島3-12-19）

● URL：〈東京校〉https://www.amgakuin.co.jp/(https://www.amgakuin.co.jp/)

〈大阪校〉https://www.amg.ac.jp/