スタミナ＆さっぱりの新メニューが登場！『ジョイフル2026夏の新グランドメニュー』2026年7月7日（火）15時より販売スタート！

株式会社ジョイフル

ファミリーレストランのジョイフル（本社：大分県大分市 代表取締役社長：穴見くるみ）は、2026年7月7日（火）15時より、夏の新グランドメニューの販売を開始いたします。

夏の新メニューでは、暑い季節を乗り切るための、必食メニューが登場いたします。

「冷やしユーリンチーうどん」は、のど越しの良いつるモチ麺に、ジューシーな唐揚げとシャキシャキの野菜をのせ、特製甘酢ダレで仕上げた「さっぱりだけどガッツリ」食べられる一杯です。

また「うなぎメニュー」は、炭火で香ばしく焼き上げてから蒸すことで、肉厚でふっくら柔らかく仕上げた本格的な一品です。スタミナを補給したい時にも、さっぱりと涼みたい時にも、その日の気分に合わせてご賞味ください。

2026年 夏・新グランドメニュー

＜NEW！＞うな丼（お吸い物・漬物付）／1,039円（税込1,142円）*テイクアウト可能

肉厚でふっくらと焼き上げたうなぎを、特製のタレで仕上げた一品。タレは⽢⾟く、うなぎの旨味を引き立てる絶妙な味わいです。香ばしさと柔らかさが同時に楽しめるうなぎは、ご飯との相性抜群です。

＜NEW！＞うなぎ二倍盛り重（お吸い物・漬物付）／1,639円（税込1,802円）*テイクアウト可能

「うなぎ二倍盛り重」は、贅沢なひとときを楽しむための一品。ふっくらと焼き上げたうなぎを、豪華に二倍盛りで！贅沢な味わいとボリューム感を存分に堪能できる一品です。このボリュームでこの価格も見逃せません！

＜NEW！＞ユーリンチーうどん／799円（税込878円）

ジョイフルこの夏イチオシの「涼麺」。出汁のうまみを感じるうどんと甘酸っぱいユーリンチーソースが絡む鶏の唐揚げの組み合わせが絶妙。しゃきしゃきのレタス・トマトで、爽やかながらも食べごたえがある一品です。

今回のグランドメニュー改定にあたり、原材料費や物流費の高騰に伴い、当社におきましても、品質維持のために一部メニューの価格を改定させていただきます。しかしながら、5月に創業50周年を迎えたジョイフルは、「いつでも誰でも、気軽に立ち寄れる身近なレストランでありたい」という想いから、ワンコインランチの価格据え置きや、一部の人気メニューにおいては、プライスダウンを実施いたします。

＜プライスダウンメニュー（70円（税込77円）OFF）＞

肉旨！厚切り豚肩ロースステーキ にんにく醤油／999円（税込1,098円）*テイクアウト可能

噛むたびに豚肉の旨味があふれ出し、圧倒的な「肉感」を感じていただけるガッツリメニュー。にんにくと醤油ソースが相性抜群でご飯が止まりません。

＜プライスダウンメニュー（30円（税込33円）OFF）＞

肉増し！牛焼肉とおろし唐揚げ定食／1,169円（税込1,285円）*テイクアウト可能

甘辛いタレの牛焼肉とおろしポン酢でさっぱり食べる唐揚げがワンプレートになっており、お肉をしっかり楽しみたい時にピッタリのメニューです。

＜プライスダウンメニュー（30円（税込33円）OFF）＞

からだはぐくむ！薄切りビーフとミックスビーンズのパワーサラダ／739円（税込812円）

*テイクアウト可能

酸味の効いたフルーティーなドレッシングで仕上げた、栄養バランス抜群のサラダは本格的な味わいです。

【2026夏・新グランドメニュー】

販売開始 ： 2026年7月7日（火）15時より

対象店舗 ： ジョイフル全店（一部店舗除く）

※写真は全てイメージです。

※店内飲食とテイクアウトでは、盛り付けなど商品内容が異なる場合がございます。

※主要材料(米等)の原産地情報は、弊社ホームページよりご確認ください。

※メニューの付け合わせの野菜等は変更になる場合がございます。

※食器は変更になる場合がございます。

※調理器具、食器類、揚げ油は同一のものを使用しており、本来メニューに含まれないアレルギー物質が意図せず混入する場合がございます。

※一部店舗では販売商品、販売時間、販売価格が異なります。

※22時～翌日5時までの間にご利用されるお客様には、深夜料金として10％加算させていただきます。

★ジョイフルは2026年5月20日に創業50周年を迎えました

Thank Full!! ありがとうがいっぱいの50周年の始まりです。

創業50年を迎えたジョイフルにどうぞご期待ください。

【ファミリーレストラン ジョイフル 公式ホームページ】

（店舗情報サイト）https://www.joyfull.co.jp(https://www.joyfull.co.jp)

（企業サイト）https://corporate.joyfull.co.jp(https://corporate.joyfull.co.jp)

（リクルートサイト）https://recruit.joyfull.co.jp(https://recruit.joyfull.co.jp)

＜会社概要＞

・会社名 ： 株式会社ジョイフル

・本社所在地 ： 〒870-0141大分県大分市三川新町一丁目1番45号

・代表取締役社長 ： 穴見 くるみ

・事業内容 ： ファミリーレストラン「ジョイフル」のチェーン展開等