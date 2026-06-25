【東京都主催】「ひとり親とソーシャルファーム」をテーマにした、第１回 ソーシャルファームセミナー の開催が決定！

東京都産業労働局

ソーシャルファームとは、一般的な企業と同様に自律的な経営を行いながら、様々な理由により就労に困難を抱える方が必要なサポートを受け、他の従業員と共に働いている社会的企業のことです。

東京都は、ソーシャルファームを社会に広げていくため、全国で初めて条例を制定し、東京都認証ソーシャルファームの創設や活動の促進に取り組んでいます。

本セミナーでは、障がいのある方・引きこもり経験がある方・ひとり親の方・刑余者などで、さまざまな理由から働くことに困難を抱えている方の雇用・定着・育成、個々の従業員の強みを活かす経営等のお話を通じて、誰もが活躍できる社会やこれからの企業経営のあり方等について考えます。



今回は、行政や民間の立場からひとり親支援の現場に携わっている機関や、都が認証したソーシャルファーム事業者をお招きします。

それぞれの立場から、ひとり親の方が置かれた環境について、就労面に限らず広く振り返った上で、ひとり親の方にとっての働きやすい環境や仕事のあり方、さらには働きがいやキャリア形成を見据え、職場としてどのような支援・後押しができるのかについて議論を深めていきます。



ゲストスピーカーとして、東京都ひとり親家庭支援センターはあと センター長 石井 敬子 氏、株式会社キャリア・マム 代表取締役 堤 香苗 氏に登壇いただき、それぞれの立場・知見からひとり親の方々が置かれた生活全般・就職における環境について幅広くお話しいただきます。

東京都が認証したソーシャルファーム事業者からは、ツムグワークス株式会社 代表取締役 小原 光弘 氏に登壇いただき、ひとり親を雇用するに至った経緯や理念、実際にひとり親の方々が行っている業務や支援内容、キャリアパスのほか、ひとり親を雇用しながら事業運営する中での失敗や成功について、具体的な事例も交えながら、現場レベルで必要な取組み等についてお話しいただきます。

MCには、フリーアナウンサー・ナレーターの赤平 大 氏を迎え、議論を深めてまいります。

セミナーの後半では、登壇者によるクロストークセッションの時間をたっぷりと設けておりますので、より活発な議論をお聞きいただくことができます。

是非ご参加ください！

なお、令和８年度のセミナーは全５回、次回の開催は８月末以降を予定しています。

詳細が決まり次第お知らせしますので、そちらも是非ご参加ください！

開催概要

第１回 ソーシャルファームセミナー「ひとり親とソーシャルファーム」

開催日時

2026年7月2日（水）13:00～（12:30受付開始）





開催会場

御茶ノ水ソラシティカンファレンスセンター RoomB,C

東京都千代田区神田駿河台4-6

定員

20名

※お申込いただいた方には、アーカイブ配信もございます。

プログラム（予定）

（25分）講演１.（東京都ひとり親家庭支援センターはあと）

（25分）講演２.（株式会社キャリア・マム）

（25分）講演３.（ツムグワークス株式会社）

（10分）休憩

（60分）クロストークセッション

参加者の方へ

ひとり親の方が置かれた環境について、就労面に限らず広く振り返った上で、ひとり親の方にとっての働きやすい環境や仕事のあり方、さらには働きがいやキャリア形成を見据え、職場としてどのような支援・後押しができるのかについて議論を深めていきます。是非ご参加ください！

来場対象者

企業経営者・人事担当者・現場の雇用管理責任者・就労支援に携わる方・その他本テーマに関心のある方など

※企業の方は、業種を問わずご参加いただけます。

参加費

無料



主催

東京都

登壇者

トークゲスト

東京都ひとり親家庭支援センターはあと

センター長 石井 敬子 氏

株式会社キャリア・マム

代表取締役 堤 香苗 氏

東京都認証ソーシャルファーム事業者

ツムグワークス株式会社

代表取締役 小原 光弘 氏

MC

元テレビ東京アナウンサー 赤平 大 氏

トークゲスト

東京都ひとり親家庭支援 センターはあと センター長 石井 敬子 氏

トークゲスト

株式会社キャリア・マム

代表取締役 堤 香苗 氏

都 認証事業者

ツムグワークス株式会社

代表取締役 小原 光弘 氏

MC

元テレビ東京アナウンサー 赤平 大 氏

申込方法

以下URLからお申込みください。 （お申込み締切7月28日（火））

URL：https://www.social-firm-seminar.tokyo/

詳細は公式サイトをご覧ください。

認証事業者等へのインタビュー動画、就労体験などのレポートも続々更新中です！

URL：https://www.social-firm.metro.tokyo.lg.jp/tokyo-social-firm-action/

お問い合わせ

東京都ソーシャルファームアクション運営事務局

TEL：03-3233-8395（受付時間 平日10:00～17:00）

Email： socialfarm@ad-nikko.co.jp