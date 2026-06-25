行ってみたかったあの店へ。3週間限定の「ワンダーテーブル レストランウィーク」開催

株式会社ワンダーテーブル

株式会社ワンダーテーブル［本社：東京都新宿区西新宿/代表取締役社長 河野 博明］は、期間限定のグルメイベント「ワンダーテーブル レストランウィーク」を、2026年7月13日（月）から7月31日（金）まで開催します。通常はディナー利用が中心のレストランや、一度は訪れてみたかった人気店のシグネチャーメニューを、この期間限定の特別コースでお楽しみいただけます。

人気レストランの魅力を気軽に体験できる3週間

「ワンダーテーブル レストランウィーク」は、ワンダーテーブルが展開する人気レストランのシグネチャーディッシュを、特別コースで気軽にお楽しみいただけるグルメイベントです。これまで多くのお客様にご好評をいただいており、今回も多彩なジャンルのレストランが参加します。

期間中は、「いつか行ってみたかったレストラン」の「気になっていた人気メニュー」を特別価格でご提供。初めてご利用いただく方にも、各店の魅力を存分に体験していただけます。

特設サイトで参加レストランをわかりやすく紹介

「ワンダーテーブル レストランウィーク」の特設サイトでは、参加レストランや提供コースの情報を掲載しています。

今回は新たに、「最高の肉を楽しむ」「仲間と盛り上がる」「大切な人と楽しむ」「音楽と食を楽しむ」などのシーン別検索機能を追加しました。さらに価格帯からも検索できるため、お客様の目的や予算に合わせて参加レストランをお探しいただけます。

レストラン選びの時間も含めて、「ワンダーテーブル レストランウィーク」をお楽しみいただける内容となっています。

https://wondertable.com/pages/wt-restaurantweek(https://wondertable.com/pages/wt-restaurantweek)

参加ブランド（全7ブランド）

イタリアン、フレンチ、ステーキなど、多彩なジャンルが一堂に会し、ワンダーテーブルならではの食体験をお楽しみいただけます。

ワンダーテーブル レストランウィーク

開催期間

2026年7月13日（月）～7月31日（金）

特設サイト

https://wondertable.com/pages/wt-restaurantweek

特別コースの一例

ピーター・ルーガー・ステーキハウス 東京

ディナー) 20,000円 ※税込・サービス料別

ピーター・ルーガー自慢のシグネチャーディッシュを、2名様からシェアしてお楽しみいただける特別なコースです。至福のひとときを心ゆくまでご堪能ください。

Appetizer シーザーサラダ ペコリーノチーズ / ルーガーシズリング厚切りベーコン

Main Tボーンステーキ

Side クリームドスピナッチ

Desserts ピーカンパイ

Drink コーヒーまたは紅茶

テール・ド・トリュフ 東京

ランチ) 11,000円 ※税込・サービス料別

黒トリュフの炊き込みご飯をはじめ、各皿にトリュフの香りを散りばめた、トリュフ尽くしのコースです。スペシャリテ「ジャガイモのクリームソース」には、旬のサマートリュフをお客様のお好みの量で削り、贅沢なひと皿に仕上げます。

Amuse 穴子

Appetizer ハマチ 白ナス

Specialite ジャガイモ クリームソース

Main バベット パプリカ

Rice 炊き込みご飯

Dessert リッチバニラ カラメル

よなよな東京ブルワリー

ランチ・ディナー） 6,500円 ※税込

よなよな東京ブルワリーでしか味わえない GATE ONE 、自家製ソーセージを含むコース。前菜からメインまでしっかりと楽しめるレストランウィークだけの限定コースです。（ GATE ONE を含むスタンダードビール飲み放題付き）※3名様以上のみのご利用となります。

フード 8品

季節野菜のエール漬けピクルス / いぶりがっこ / チキンナゲット / メークインのフライドポテト / 森のヤッホーサラダ / 自家製クラフトソーセージ / ローストチキン / 季節のアイス

ドリンク（飲み放題）

よなよなエール / インドの青鬼 / 水曜日のネコ / 君ビール、君ビール / 山の上ニューイング / 裏通りのドンダバダ / GATE ONE

※写真はイメージです

株式会社ワンダーテーブル

株式会社ワンダーテーブルは、国内38店舗・海外106店舗の飲食店、各種商品を取り扱うオンラインショップを展開しています。しゃぶしゃぶ・すき焼き専門店「モーモーパラダイス」やビアレストラン「よなよなビアワークス」などの自社ブランドを国内外で展開する一方、創業130年以上となるニューヨーク・ブルックリンのステーキ専門店「ピーター・ルーガー・ステーキハウス 東京」、ニューヨーク料理「ユニオン スクエア トウキョウ」、シュラスコ専門店「バルバッコア」、アメリカンダイニング「ロウリーズ・ザ・プライムリブ」などの海外ブランドを誘致して経営しています。

https://wondertable.com/

Club Wonder

ワンダーテーブルは、会費無料の会員制プログラム「Club Wonder」を開始しました。会員になると、スマートフォン一つで、いつでもどこでも手軽に店舗の予約ができ、来店ポイントを貯めてデジタルギフトカードを獲得できます。また、来店回数に応じて会員ステータスがアップし、人気の高い週末や祝日のディナータイムでも、スムーズにご予約いただけるなど、様々な特典が追加されます。

https://club-wonder.jp/

ワンダーテーブルギフトカード

ワンダーテーブルの国内全店でご利用いただける商品券、カードタイプのギフトカード「Wondertable Gift Card」と デジタルギフトサービス「Wondertable eGift」を販売しています。日頃の感謝の気持ちを贈りませんか。https://wondertable.com/pages/giftcard