有斐閣Online、書籍「法律実務家のための基礎知識」シリーズをアプリ配信で提供開始

株式会社有斐閣

株式会社有斐閣（東京都千代田区、代表取締役社長：江草貞治）が運営する、Webコンテンツ提供サブスクリプションサイト「有斐閣Online」（https://yuhikaku.com/）は、2026年6月25日10:00より、書籍シリーズ「法律実務家のための基礎知識」全10冊を、専用アプリ「bookend」での配信により提供開始いたします。

「法律実務家のための基礎知識」シリーズは、企業法務を中心とした各分野について、その分野での経験が豊富な実務家が執筆・編著を手がける、実務家のための入門書シリーズです。新しい分野の知識を体系的に習得したい方、実務上の論点をコンパクトに整理したい方に向けた一冊として、紙書籍で刊行を続けてきました。

このたび、有斐閣Onlineの年額プレミアム会員様向けの新サービスとして、同シリーズをアプリで閲覧できる形で提供を開始します。配信開始時点でラインアップされる10冊のうち2冊は、紙書籍の発売とアプリ配信を同時に行う「サイマル配信」として提供されます。

なお、本サービスは月額プレミアムコースとスタンダードコース（月額・年額）の会員様はご利用いただけません。対象となる年額プレミアムコースへの移行については、有斐閣Online内の会員情報ページよりお手続きいただけます。

配信概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/110679/table/14_1_97fd02e37d023508f11c8b0dd2c16a84.jpg?v=202606251052 ]

ご利用には、お使いの端末に閲覧用アプリ「bookend」をインストールいただく必要があります。

ラインアップ（配信開始時点・全10冊）

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/110679/table/14_2_60d00029e5e0531dc325aa4a0fca2b43.jpg?v=202606251052 ]

各書籍の詳細・試し読みは、下記特設ページでご確認いただけます。

https://www.yuhikaku.co.jp/static/legal-practice/index.html

年額プレミアム会員様向けの新サービスです

「法律実務家のための基礎知識」シリーズのアプリ配信は、有斐閣Online 年額プレミアムコースをご契約の会員様に向けた新サービスです。月額プレミアムコースとスタンダードコース（月額・年額）をご利用中の会員様は、本サービスをご利用いただけません。

現在、月額プレミアムコースまたはスタンダードコースをご利用中の会員様には、本サービスをはじめとした年額プレミアムコース限定コンテンツをご利用いただくため、年額プレミアムコースへの移行をぜひご検討いただければと存じます。コース変更のお手続きは、有斐閣Online内の会員情報ページから行えます。

今後の展開

「法律実務家のための基礎知識」シリーズは、企業法務を中心とした様々なテーマについて続刊も予定されています。今後刊行される新刊についても、原則として紙書籍とアプリ配信のサイマル配信を行う予定です。

サービスに関するお問い合わせ

下記フォームよりお問い合わせください。

https://app.jibun-apps.jp/form/719d5b71-522d-4cab-9779-d1f735365393/new

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■「有斐閣Online」とは

「有斐閣Online」は、株式会社有斐閣が運営する、サブスクリプション形式のコンテンツ提供サイトです。

『ジュリスト』・『判例百選』・『重要判例解説』といった、有斐閣が紙媒体で刊行する雑誌類のほか、「有斐閣Online」でのみ読めるWebオリジナル記事など、一流の執筆陣による最新かつ上質な法律記事を多数掲載し、定額（月額2,480円～）で読み放題となっております。

さらに、プレミアムコース（月額3,980円～）では、記事のPDFダウンロードや印刷も可能となっており、YDC1000（有斐閣の法律分野の古典的名著の電子書籍サービス）のご利用もいただくことができます。

これまで有斐閣が紙媒体で刊行してきた様々な情報を、デジタル・オンラインでもご提供し、PC、スマートフォン、タブレットなど、お好きな端末でいつでもどこからでもアクセスしてご覧になれます。

詳細はこちら⇒https://yuhikaku.com/

【会社概要】

会社名：株式会社有斐閣

事業内容：出版業（社会科学・人文科学関係の書籍、雑誌、辞典、六法等）

代表者：代表取締役社長 江草貞治

URL：https://www.yuhikaku.co.jp/

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

株式会社有斐閣 法律編集局 デジタルコンテンツ編集部

メールアドレス：yol-info@yuhikaku.co.jp