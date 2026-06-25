【新レポート発行】不動産マーケットリサーチレポートVol.307「需給環境改善が進む大阪市の賃貸マンション市況～募集情報を用いた市況可視化～」

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

※MUFG不動産研究所は、三菱UFJ信託銀行が不動産分野に関する調査・研究・レポート作成等の業務を対外的に行う際の呼称です。

- 大阪市内の賃料、募集期間の変動を可視化- シングルタイプはコロナ禍前と同水準の募集期間へ- 市場参加者の予想する賃料成長率を春の引っ越しシーズン後の段階で上回る展開

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三菱UFJ信託銀行 / MUFG不動産研究所

シニアリサーチャー 舩窪 芳和

電話：050-3689-0864

mail：yoshikazu_funakubo@tr.mufg.jp

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