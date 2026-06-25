国内外の歴史ある素材を重ねた独自構造の和洋折衷スイーツ『無花雫（むかしずく）』。Makuakeにて先行販売開始。

株式会社e&semble

株式会社e&semble（岩手県盛岡市）は、国内外の歴史ある素材を独自構造で重ねた

和洋折衷スイーツ『無花雫（むかしずく）』を開発いたしました。

本商品は、岩手県の発酵バター・蜂蜜・クラフトジンをはじめ、

世界的に評価されるショコラやいちじくなどの厳選素材を使用し、

それぞれの味わいが順番に現れるよう設計した新しい贈答菓子です。

2026年6月26日（金）より、応援購入サービス「Makuake」にて先行販売を開始いたします。

■ 商品開発背景

無花雫（むかしずく）は、「人生で出会った本当に美味しい素材を贈りたい」

という想いから開発が始まりました。

開発者は東京での生活を経て岩手へUターン後、

観光PR活動や事業活動を通じて県内外の多くの素材や作り手と出会いました。

岩手には120年以上受け継がれてきた発酵バターや蜂蜜、酒造文化があります。

一方で世界にも長い歴史の中で磨かれてきたショコラやいちじく、塩などの優れた素材があります。

無花雫は、そうした素材との出会いから生まれた贈答菓子です。

■ 商品概要

無花雫（むかしずく）は、岩手県雫石町の発酵バターを主役に、

国内外の歴史ある素材を独自構造で重ねた和洋折衷の贈答菓子です。

和菓子と洋菓子、それぞれの要素を取り入れながら、

一粒の中で素材ごとの個性を楽しめるよう設計しました。

味わいだけでなく、素材の背景にある歴史や文化まで楽しめる贈答菓子として開発しています。

■ 素材について

主役となる発酵バターをはじめ、蜂蜜、クラフトジン、ショコラ、いちじく、塩に至るまで、

それぞれに長い歴史や物語を持つ素材を採用しています。

【無花雫を構成する素材は、作り手が出会った9つのみ】

発酵バター

130年以上受け継がれてきた岩手の酪農文化

いちじく

世界最大級のいちじく産地、トルコ産スミルナ種

チョコレート

東京都台東区のビーントゥバーチョコレート

蜂蜜

現存する日本最古の養蜂場、藤原養蜂場の国産蜂蜜

蒸留酒

120年以上の歴史を持つ酒蔵が生み出すクラフトジン

世界有数の産地カマルグの希少なフルール・ド・セル

カカオパウダー

世界の職人から高い評価を受けるヴァローナ

求肥

和洋の素材をまとめあげる国内製造の品質

金箔

400年の歴史を誇る金沢の金箔文化

それぞれ異なる歴史や文化を持つ素材を、独自構造によって一粒の中に重ね合わせています。

■ 独自構造について

無花雫の特徴は、素材を混ぜ合わせるのではなく、それぞれの層として重ねていることにあります。

一般的な菓子では複数の素材を一体化させることが多い一方、

無花雫では発酵バター、いちじく、蜂蜜、ショコラ、クラフトジンなどの

素材が持つ個性を活かすため、それぞれの役割を分けて構成しています。

口に含むと、素材ごとの味わいや香りが順番に現れ、

時間とともに変化していくよう設計されています。

また開発にあたっては、味わいだけでなく、水分バランスや冷凍時の構造安定性、

香りの保持なども考慮しながら試作を重ねました。

素材そのものの魅力を最後まで楽しめるよう、一つひとつの層に意味を持たせています。

■ 開発者コメント

無花雫は、私自身が本当に美味しいと感じた素材だけを選び、開発した商品です。

岩手で事業を続ける中で、多くの生産者や素材と出会ってきました。

また、東京での生活や仕事を通じて、国内外の優れた素材に触れる機会もありました。

無花雫は、地域や国を問わず、自分自身が本当に良いと感じた素材だけを選び、

一つのお菓子として形にしたものです。

このお菓子を通じて、味わいだけでなく、

それぞれの素材が持つ歴史や文化、物語にも触れていただけたら嬉しく思います。

株式会社e&semble

代表取締役 阿部 直樹

■ 販売概要

商品名：無花雫（むかしずく）

販売開始日：2026年6月26日（金）12:00

販売方法：応援購入サービス「Makuake」にて先行販売

販売期間：2026年6月26日（金）～2026年7月26日（日）

内容量：4個入

リターン例：

・無花雫 1箱

・無花雫 3箱セット

・無花雫 6箱セット

・無花雫 12箱セット

・無花雫 24箱セット

・無花雫 36箱セット

Makuakeプロジェクトページ

https://www.makuake.com/project/muka-shizuku/

■ 会社概要

会社名：株式会社e&semble

所在地：岩手県盛岡市

代表者：阿部 直樹

事業内容：菓子製造販売、カフェラウンジ運営、イベント事業

ブランド：nuit

URL：https://nuitbutter.buyshop.jp