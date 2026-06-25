BS12『ローカルヒーローズ｜地域で光る挑戦者たち』第2回放送およびYouTube配信開始のお知らせ

番組について

NYC株式会社

『ローカルヒーローズ｜地域で光る挑戦者たち』は、地元出身のタレントが自身ゆかりの地域を訪れ、地域で挑戦を続ける“ローカルヒーローズ”である中小企業とその経営者に密着します。

地域で挑戦を続ける中小企業に焦点を当て、企業の創業の背景や、これまでの歴史、経営者の想いを紐解きます。

第2回放送内容

第2回放送では、静岡県出身のお笑いコンビ・トータルテンボスの藤田憲右氏と大村朋宏氏が静岡県を訪れ、地域に根ざして事業を続ける中小企業2社を取材しました。

番組では、創業100周年を迎える老舗の鰹節屋「丸藤」と、産業用ブレーキの専門メーカー「サツマ電機」を取材し、各社の歩みや事業へのこだわり、地域で事業を継続してきた背景に迫ります。

また、社長就任までの挫折や苦労、常識にとらわれない独自の社員教育など、普段は表に出ることの少ない経営者の想いや企業の内側にも焦点を当てています。

YouTube配信について

丸藤 社長 藤田氏サツマ電機 社長 梶川氏

本番組は、NYC公式YouTubeチャンネルにて配信しております。

■視聴はこちら：https://youtu.be/JBn0LdqVMJU?si=x7hIZv8Z5cdmdph3

放送情報

番組名 ：ローカルヒーローズ｜地域で光る挑戦者たち

放送日時 ：2026年6月19日（金）6:30～7:00

放送局 ：BS12

その他配信：YouTube（NYCの裏側/NYC株式会社(https://www.youtube.com/@nyccareer)）

【NYC概要】

会社名 ：NYC株式会社

代表者 ：中塚庸仁、尾上侑己

所在地 ：東京都中央区新川1-6-11

事業内容：中小企業投資事業、ベンチャー投資事業

設立 ：2022年3月

会社ＨＰ：https://nycinc.jp/

■本件に関するお問い合わせ

NYC株式会社 広報担当

E-mail：admin@nycinc.jp