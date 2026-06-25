夏こそ水産業の魅力を感じよう！

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京都府

■京都府では、漁業の魅力を子どもたちに伝えるため、府内の小学生を対象に、漁業体験（宮津市・舞鶴市）を実施します。


■両体験とも、6月25日から参加者を募集します。



1　漁師さんから学ぶ！定置網漁業


　〇開催日時


　　令和8年7月21日（火）　午前4時00分～11時00分


　　※集合時間は天候により前後30分程度変動する可能性がありますので、参加決定された皆様に個別にご連絡します。　


　〇集合場所


　　養老漁港（住所：宮津市大島１番地）


　　※現地までの交通手段は参加者で確保してください。


　　※集合時間に遅れた場合、乗船いただけません


　〇体験内容


　　・漁業体験（定置網漁船に乗船し網持ちや、漁港で魚の加工体験）


　　・参加者と漁業者との交流会（漁師さんへの質問タイム）　


　〇参加方法


　　・募集期間：令和8年6月25日（木）～令和8年7月13日（月）17時


　　・申込先：https://forms.office.com/r/7c0nMvbqEg


　　・対象者：京都府内在住の小学5、6年生及びその保護者（保護者の同伴必須）


　　・定員：5組　


　〇その他


　　・体験料金は無料


　　・天候等によっては体験内容を変更する可能性があります。


　　・イベントの詳細は後日参加決定者の皆様に個別にお知らせします。



２　漁師さんから学ぶ！イワガキ養殖


　〇開催日時


　　令和8年7月30日（木）　午前10時00分～午後2時00分


　〇集合場所


　　住所：舞鶴市佐波賀300


　　※現地までの交通手段は参加者で確保してください。


　　※集合時間に遅れた場合、乗船いただけません


　〇体験内容


　　・漁業体験（イワガキ養殖の体験・見学等）


　　・参加者と漁業者との交流会（漁師さんへの質問タイム）


　〇参加方法


　　・募集期間：令和8年6月25日（木）～令和8年7月23日（木）17時


　　・申込先：https://forms.office.com/r/Px0G2Xr6hy


　　・対象者：京都府内在住の小学5、6年生及びその保護者（保護者の同伴必須）


　　・定員：4組


　〇その他


　　・体験料金は無料


　　・天候等によっては体験内容を変更する可能性があります。


　　・イベントの詳細は後日参加決定者の皆様に個別にお知らせします。






昨年度開催の定置網漁業体験

昨年度開催のイワガキ養殖体験