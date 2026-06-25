夏こそ水産業の魅力を感じよう！
■京都府では、漁業の魅力を子どもたちに伝えるため、府内の小学生を対象に、漁業体験（宮津市・舞鶴市）を実施します。
■両体験とも、6月25日から参加者を募集します。
1 漁師さんから学ぶ！定置網漁業
〇開催日時
令和8年7月21日（火） 午前4時00分～11時00分
※集合時間は天候により前後30分程度変動する可能性がありますので、参加決定された皆様に個別にご連絡します。
〇集合場所
養老漁港（住所：宮津市大島１番地）
※現地までの交通手段は参加者で確保してください。
※集合時間に遅れた場合、乗船いただけません
〇体験内容
・漁業体験（定置網漁船に乗船し網持ちや、漁港で魚の加工体験）
・参加者と漁業者との交流会（漁師さんへの質問タイム）
〇参加方法
・募集期間：令和8年6月25日（木）～令和8年7月13日（月）17時
・申込先：https://forms.office.com/r/7c0nMvbqEg
・対象者：京都府内在住の小学5、6年生及びその保護者（保護者の同伴必須）
・定員：5組
〇その他
・体験料金は無料
・天候等によっては体験内容を変更する可能性があります。
・イベントの詳細は後日参加決定者の皆様に個別にお知らせします。
２ 漁師さんから学ぶ！イワガキ養殖
〇開催日時
令和8年7月30日（木） 午前10時00分～午後2時00分
〇集合場所
住所：舞鶴市佐波賀300
※現地までの交通手段は参加者で確保してください。
※集合時間に遅れた場合、乗船いただけません
〇体験内容
・漁業体験（イワガキ養殖の体験・見学等）
・参加者と漁業者との交流会（漁師さんへの質問タイム）
〇参加方法
・募集期間：令和8年6月25日（木）～令和8年7月23日（木）17時
・申込先：https://forms.office.com/r/Px0G2Xr6hy
・対象者：京都府内在住の小学5、6年生及びその保護者（保護者の同伴必須）
・定員：4組
〇その他
・体験料金は無料
・天候等によっては体験内容を変更する可能性があります。
・イベントの詳細は後日参加決定者の皆様に個別にお知らせします。
昨年度開催の定置網漁業体験
昨年度開催のイワガキ養殖体験