夏こそ水産業の魅力を感じよう！

京都府

■京都府では、漁業の魅力を子どもたちに伝えるため、府内の小学生を対象に、漁業体験（宮津市・舞鶴市）を実施します。

■両体験とも、6月25日から参加者を募集します。

1 漁師さんから学ぶ！定置網漁業

〇開催日時

令和8年7月21日（火） 午前4時00分～11時00分

※集合時間は天候により前後30分程度変動する可能性がありますので、参加決定された皆様に個別にご連絡します。

〇集合場所

養老漁港（住所：宮津市大島１番地）

※現地までの交通手段は参加者で確保してください。

※集合時間に遅れた場合、乗船いただけません

〇体験内容

・漁業体験（定置網漁船に乗船し網持ちや、漁港で魚の加工体験）

・参加者と漁業者との交流会（漁師さんへの質問タイム）

〇参加方法

・募集期間：令和8年6月25日（木）～令和8年7月13日（月）17時

・申込先：https://forms.office.com/r/7c0nMvbqEg

・対象者：京都府内在住の小学5、6年生及びその保護者（保護者の同伴必須）

・定員：5組

〇その他

・体験料金は無料

・天候等によっては体験内容を変更する可能性があります。

・イベントの詳細は後日参加決定者の皆様に個別にお知らせします。

２ 漁師さんから学ぶ！イワガキ養殖

〇開催日時

令和8年7月30日（木） 午前10時00分～午後2時00分

〇集合場所

住所：舞鶴市佐波賀300

※現地までの交通手段は参加者で確保してください。

※集合時間に遅れた場合、乗船いただけません

〇体験内容

・漁業体験（イワガキ養殖の体験・見学等）

・参加者と漁業者との交流会（漁師さんへの質問タイム）

〇参加方法

・募集期間：令和8年6月25日（木）～令和8年7月23日（木）17時

・申込先：https://forms.office.com/r/Px0G2Xr6hy

・対象者：京都府内在住の小学5、6年生及びその保護者（保護者の同伴必須）

・定員：4組

〇その他

・体験料金は無料

・天候等によっては体験内容を変更する可能性があります。

・イベントの詳細は後日参加決定者の皆様に個別にお知らせします。

昨年度開催の定置網漁業体験昨年度開催のイワガキ養殖体験