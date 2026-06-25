【京都外国語大学×京都商工会議所】大学生の地域定着を目指す初の試み！産学連携「100円朝食（あさ活）プロジェクト」を7月2日に開催

学校法人 京都外国語大学

京都外国語大学(https://www.kufs.ac.jp/)（京都市右京区、学長：北 寿郎）は、京都商工会議所(https://www.kyo.or.jp/kyoto/)（京都市下京区）と連携し、2026年7月2日（木）に「100円朝食（あさ活）プロジェクト」を初めて実施します。 本プロジェクトは、京都の人口の約1割を占める大学生と京都商工会議所の地元会員企業との新たな接点をつくり、地域企業への就職・定着を支援することを目的とした産学連携の先進的な取り組みです。

当日は、学生15～20名が参加し、京都の老舗企業・名門企業によるカジュアルな説明会や朝食を交えた産学間交流を行います。

■ プロジェクト背景：学生の街・京都で「地元就職・地域定着」を促す新たなアプローチ

「学生の街」として知られる京都市ですが、大学卒業後にそのまま京都の地域企業へ就職し、定着するルートの開拓は持続的な地域経済の発展において重要な課題となっています。 従来の「合同企業説明会」ではなく、学生が気軽に参加しやすい朝の時間帯を活用した「あさ活」スタイルを提案し、協賛企業から提供される魅力的な朝食を100円という手頃な価格で楽しみながら、よりカジュアルに、自然な形で企業担当者と交流できる場を企画しました。早い段階から京都を代表する企業と出会うことで、就職への心理的ハードルを下げ、「京都で働く・京都で暮らす」という具体的なキャリアイメージの醸成を促します。

■ 本取り組みの3つのポイント

産学連携による地域活性化：京都外国語大学と京都商工会議所が連携し、京都の地域社会・地域産業の発展・活性化に向け、京都企業の人材確保等、強力に推進します。

100円朝食を通じたウェルビーイング：学生の健康的な朝の生活習慣（あさ活）を応援しつつ、キャリア支援を行う新しいスキームです。

京都のトップランナー企業が参画：今回は試行運用のパイロット開催として、伝統と文化を担う老舗「株式会社ゑり善」と、全国展開する「小川珈琲株式会社」の2社が参画します。

【開催概要】

（日時）2026年7月2日（木） 8:15～9:00頃

（場所）京都外国語大学 4号館1階 大階段

（参加企業）株式会社ゑり善

小川珈琲株式会社

（参加学生）京都外国語大学 学生 15名～20名程度（事前予約制）

（提供メニュー(朝食)）小川珈琲株式会社「たまごと京都ぽーくボンレスハム・野菜のサンド」

各種ドリンク（コーヒー［HOT/ICE］、紅茶［HOT/ICE］、オレンジジュース）

（費用負担）学生負担 100円（※今回はパイロット開催のため、企業側の費用負担は発生しません）

（当日のタイムスケジュール）

8：15：開場

8：20 ～ 8：30：株式会社ゑり善 企業説明会（カジュアルトーク形式）

8：30 ～ 8：40：小川珈琲株式会社 企業説明会（カジュアルトーク形式）

8：40 ～ 8：50：登壇企業と学生のフリー交流（朝食を交えたフリートーク）

8：50：全体終了

8：50 ～ 9：00：個別対応・アンケート回収など

9：00：登壇企業と京都外国語大学 キャリア支援部職員との情報交換会

■ 今後の展望

本取り組みは、今回を「パイロット開催」と位置づけ、運営上の課題抽出や学生・企業双方のフィードバックの収集を行います。今後はこの実績をもとに、参画企業数の拡大や定期開催化を視野に入れ、京都商工会議所のネットワークを活かした「京都独自の産学連携キャリア形成モデル」としての確立を目指してまいります。