親の６割が不安視する“子どもの日傘”　小学校で「安全日傘レクチャー」開催！サントリー×傘メーカー小川×花王ビオレが「こども気温 教室」で新1年生を救う

株式会社小川

子ども日傘を展開する傘メーカーの株式会社小川（本社：愛知県名古屋市）はサントリービバレッジ＆フード株式会社（本社：東京都港区）が行う「こども気温プロジェクト」に賛同します。「ＧＲＥＥＮ ＤＡ・ＫＡ・ＲＡ」ブランドが推進する、大人より＋7℃程度（※1）にもなる子ども特有の暑熱環境「こども気温（※2）」から子どもたちを守る熱中症対策啓発活動を行っています。4年目を迎える2026年は、株式会社小川、および「スキンケアブランド『ビオレ』」を展開する花王株式会社（本社：東京都中央区）と連携し、さらに、官民一体で熱中症予防の声かけの輪を広げる「熱中症予防声かけプロジェクト」（事務局：一般社団法人ジャパンデザイン）の連携のもと、7月8日（水）より都内複数の小学校にて新1年生を対象とした「こども気温 教室」を順次開催いたします。 初めて夏の通学を経験する子どもたちへ、水分補給を含む正しい熱中症対策と、安全な日傘の活用方法を伝える実践型レクチャーの模様は、当日メディア関係者様向けに公開取材を受け付けます。

■背景：下校時間（13時～15時）に潜む、新1年生の熱中症リスク

気象庁によると、2026年5月の平均気温は統計開始以降2番目に高い暑さを記録し（※4）、今夏の気温も全国的に平年より高いと予想されています（※5）。さらに昨年の5～9月、地面の照り返し等の影響を受ける「こども気温」に換算した最高気温40℃以上の酷暑日は、東京だけで50日以上もあったことが判明しました（※3）。

特に小学生の下校時間である午後1時～午後3時頃は、1日で最も気温が高く照り返しも強い、熱中症による救急搬送者数のピーク時間帯です（※6）。背が低く、初めての夏通学を迎える新1年生にとって、重いランドセルを背負っての移動は極めて過酷な環境です。

そこで、屋外での有効な「持ち歩ける日陰」として環境省も推進する「日傘（※7）」と「水分補給」を組み合わせ、子どもたちが自ら暑さから身を守る習慣を身につけるための「こども気温 教室」を企画いたしました。

■約8割の親が「有効」と認めながら、実施は2割未満。子ども日傘の普及を阻む“安全面の不安”を解消。サントリー調査（※8）では、親の79.8%が「日傘は子どもの熱中症対策に有効」と回答したものの、実際に「持たせている」のはわずか19.3%に留まりました。その背景には、「子どもに日傘を持たせる発想がなかった（69.8%）」という声に加え、「安全面での不安（64.0%）」が大きく影響しています。 今回の教室では、傘メーカーである株式会社小川による安全な開閉・歩行の実践レクチャーを行うことで、親御さんの不安を解消し、通学時における新しい熱中症対策の習慣化を図ります。

【「こども気温 教室」実施概要（公開取材対象）】

開催日程および実施会場：

2026年7月8日（水）：世田谷区瀬田小学校（東京都世田谷区）

2026年7月10日（金）：江戸川区篠崎第四小学校（東京都江戸川区）

2026年7月23日（木）：淑徳小学校（東京都板橋区）

※今後、実施回数や開催校数は増える可能性があります。

対象： 各校の小学校1年生など

熱中症対策授業： 「こども気温」や通学時の暑さ対策についてのクイズ・解説

対策アイテム贈呈： 「GREEN DA・KA・RA」「kukka hippo 子ども日傘」「ビオレ 冷タオル」の贈呈

実践型レクチャー： グラウンド等にて、日傘を安全に活用するためのポイントを学ぶ体験授業

＜子どもたちの安全を徹底追求した「こども気温 対策アイテム」＞

サントリー 「GREEN DA・KA・RA」 大人から子どもまで安心してお飲みいただける、心とカラダにやさしい水分補給飲料。

株式会社小川 「kukka hippo（クッカヒッポ） 子ども晴雨兼用日傘」 UVカット率＆遮光率99％以上（UPF50+）の遮熱効果生地を使用。深くさしても前方の視界が確保できる「透明窓つき」、指を挟んで怪我をしない「安全カバー」が付いた手開き式の安心設計。先端（石突き）や露先も丸く成型され、周囲への安全にも配慮。はっ水・防水加工で急な雨にも対応。

花王株式会社 「ビオレ 子どもも使える冷（ひや）タオル」 のせる前の肌温度から－3℃が1時間続く（※9）冷却シート。子どもにもやさしいノンアルコールタイプで、首に結べる46cm設計。

【主要連携企業・監修者のコメント】

▼株式会社小川 代表取締役・小川恭令

「2018年の記録的な猛暑をきっかけに、強い日差しから子どもたちを守る『子ども日傘』の開発に着手しました。『子どもに日傘は必要なのか』という声もありましたが、安全面へ徹底的に配慮した改良を続けてまいりました。こども気温プロジェクトを通じて、暑さから身を守る選択肢として日傘の活用がさらに広がることを願っています」

（子ども日傘ブランドページ： https://kodomo-higasa.com/ ）

▼花王株式会社 スキンケアブランド「ビオレ」ブランドダイレクター・小林達郎さん

「子どもたちが大人よりも厳しい暑熱環境にさらされている『こども気温』の考え方に深く共感し参加しました。通学時は大人の目が届きにくく、子どもたちが自分で身を守る力を身につけることは非常に重要です。『冷タオル』を通じて、暑さから逃げる行動が自然に身につくよう貢献できればと考えています」

（「ビオレ 冷タオル」ブランドページ： https://www.kao.co.jp/bioresheets/hiyashi/ ）

▼気象予報士・熱中症予防管理者／指導員 多胡安那さん（ウェザーマップ所属）

「小学生の下校時間は1日で最も暑い時間と重なり、特に背が低い小学校1年生にとっては過酷すぎる状況です。こまめな水分補給に加え、日傘などで『暑さから逃げる』プラスアルファの対策が必要です。安全面を心配する声もありますが、ゆっくり開く手動タイプや先端が丸い設計など、子どもに合った日傘の選び方を工夫することで、安全に熱中症対策ができます」

【本件に関する取材・お問い合わせ先】

株式会社小川

代表電話：052-962-9321

【会社概要】

商号 ： 株式会社小川

代表者 ： 代表取締役社長 小川 恭令

所在地 ： 〒460-0002 名古屋市中区丸の内3-6-26

設立 ： 1949年6月

事業内容： 傘・レイングッズ・日傘等製造販売

資本金 ： 1,000万円

URL ： http://www.ogawa-rain.com/

※１ 子どもと大人それぞれの高さでの空気の温度差（輻射［ふくしゃ］熱の影響を含む）を、晴天時・無風・３０℃以上の環境下・市販の測器によって日向で計測しました。検証実験の概要・結果については「『こども気温』検証実験について（ニュースリリースNo.SBF1397）」を参照。

※２ 気象学上の「気温」の計測方法とは異なりますが、子ども特有の暑熱環境を啓発するという目的において、「こども気温」と表現しています。

※３ 酷暑日は最高気温が４０℃以上の日。「こども気温」に換算した際に、酷暑日と判断する条件は、最高気温：３３℃以上、日照時間：５時間超、天気概況：晴（薄曇り）含む。２０２５年５～９月（東京）の気温をもとにカウント。

※４ 気象庁「日本の５月平均気温偏差の経年変化（１８９８～２０２６年）」

※５ 気象庁「季節予報 解説資料 向こう３か月の天候の見通し全国 （６月～８月）」

※６ 東京消防庁「時間帯別の熱中症による救急搬送人員」（２０２５年６月～９月）

※７ 環境省「日傘の活用推進について～夏の熱ストレスに気をつけて！～」（２０１９年５月２１日）

※８ 2026年にサントリービバレッジ＆フード株式会社が行った調査「親子の夏の外出と熱中症対策の実態」

※９ ３０℃の屋外で使用した場合（日向・日陰の休憩含む）。