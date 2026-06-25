未来の私をみつけよう！理工系女子を応援

京都府

■京都STEAM女子応援事業懇話会（事務局：京都府）では、STEAM※分野の仕事に対する女子中学生・高校生の関心や理解を深め、未来の女性技術者・研究者の裾野の拡大を目指すため、理工系企業の職場見学や先輩方との交流会を8月4日に開催します。

※STEAM＝Science(科学)、Technology(技術)、Engineering(工学)、Art(芸術)、Mathematics(数学)

１ 日 時

令和8年8月4日（火）13：30～15：50（開場：13：00～）

２ 場 所

第一工業製薬株式会社 研究所（京都市南区吉祥院大河原町5）

３ 内 容

京都STEAM所持応援事業「未来の理工系女子応援！職場見学・交流会」

・第一工業製薬株式会社研究所の職場見学

・府内企業の女性技術者・研究者、府内大学の理工系学部に在籍する女子大学（院）生との交流会

令和7年度の様子

４ 参加対象者

・京都府内に在住または在学する中学生及び高校生

・上記生徒の保護者

・京都府内に在住または通勤する教員

５ 参加方法

【期間】6月25日（木）～7月29日（水）

【方法】WEBまたは電話・メール

◇WEBでの申込（京都STEAM女子応援事業ホームページから申込）

https://www.pref.kyoto.jp/josei/news/r8steam.html

◇電話・メールでの申込

文化生活部男女共同参画課

TEL:075-692-3495

MAIL:danjokyodo@pref.kyoto.lg.jp

※参加無料・事前申込制・定員30名程度（先着順）

６ 主 催

【主催】京都STEAM女子応援事業懇話会

【協賛】公益財団法人日新電機グループ社会貢献基金

【後援】京都府私立中学高等学校連合会

＜京都STEAM女子応援事業懇話会について＞

・設立目的

女性にとって理工系選択が特別なものではない社会の実現を目指し、企業・大学・関係団体・行政機関等が、女性の理工系進路選択促進に向けた取組や考え方を共有し、相互の発展を図るとともに、参加者同士のネットワークを構築するため、令和5年度に設立。

・加入団体

京都府、京都市、第一工業製薬株式会社、三洋化成工業株式会社、株式会社GSユアサ、株式会社SCREENホールディングス、日新電機株式会社、株式会社堀場アドバンスドテクノ、株式会社堀場製作所、YUSHIN株式会社、株式会社ワコール、京都工芸繊維大学、京都産業大学、京都女子大学、京都先端科学大学、京都大学、京都橘大学、京都府立大学、同志社大学、立命館大学、龍谷大学、一般社団法人京都経営者協会、公益財団法人大学コンソーシアム京都、京都府教育委員会、京都市教育委員会