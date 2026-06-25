無限の可能性が、無限の価値を生み出す。三井住友カードVisa Infinite 2026年8月開催の限定イベントラインアップ公開。

【特別貸切】会員紹介制『atelier sanmi』で紡ぐ、唯一無二のダイニング＆アートイベント

三井住友カード株式会社三井住友カード株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役 社長執行役員 CEO：大西 幸彦、以下：三井住友カード）が発行する最上位カードである、三井住友カードVisa Infiniteのブランドメッセージ「無限の可能性が、無限の価値を生み出す。」を体現する会員限定イベントは、「記憶に刻まれる、その瞬間、その体験を。最上級の学びによる、最上級の時間を」体験価値として提供しています。会員は会員専用サイトからエントリーが可能です。2026年8月1日（土）【特別貸切】会員紹介制『atelier sanmi』で紡ぐ、唯一無二のダイニング＆アートイベント2026年8月8日（土）Oliveフレキシブルペイ Visa Infiniteリリース記念 プライベートディナーご招待2026年8月16日（日）大文字の送り火と嶋原太夫の舞 夏の京都を五感で感じる特別コースとワインペアリングディナー2026年8月28日（金）実業家 田中渓 特別トークと交流会 ～体験価値への投資と、無限の可能性～2026年8月31日（月）大英博物館日本美術コレクション 百花繚乱 ～海を越えた江戸絵画 貸切鑑賞会

開催日：2026年8日1日（土） エントリー締切：2026年6月28日（日)

募集人数：昼の部 10名、夜の部 10名 料金：お一人様49,999円（サービス料・税込）

会場：会員紹介制 atelier sanmi（東京都・南青山）

会員紹介制の『atelier sanmi』にて、素材の持つ自然美と、日本特有の繊細な技が織りなす料理の数々を、現代アートとのコラボレーションとともにお届けする貸切イベントを開催。日本を代表する有名店で研鑽を積んだシェフとソムリエが織りなす、この日限りの特別なコース料理と、グランヴァン満載のペアリングをご提供いたします。深遠な自然美を思わせ、生命のダイナミズムが迫ってくる抽象絵画作品を発表する、画家スギヤマ タクヤ氏のライブアートをお食事の中でお楽しみいただきます。

Oliveフレキシブルペイ Visa Infiniteリリース記念 プライベートディナーご招待

開催日：2026年8月8日（土） エントリー締切：2026年6月28日（日）

募集人数：25名 料金：無料ご招待

会場：スィークル／CYCLE by Mauro Colagreco（東京都・大手町）

世界的シェフ、マウロ・コラグレコ氏が手がける南仏の名店「ミラズール」でスーシェフとして活躍した宮本悠平氏がヘッドシェフを務める「CYCLE by Mauro Colagreco」にて、Oliveフレキシブルペイ Visa Infinite限定のプライベートディナーを開催。同店は『ミシュランガイド東京2026』で一つ星として掲載されています。リリース記念の特別コースはゲストシェフの参加でさらに贅沢に。循環する食材の美しさと、厳選されたペアリングが生み出す無限の可能性を、ぜひご体験ください。

大文字の送り火と嶋原太夫の舞 夏の京都を五感で感じる特別コースとワインペアリングディナー

開催日：2026年8月16日（日） エントリー締切：2026年7月1日（水）

募集人数：20名 料金：お一人様25,000円（税込）

会場：ザ・ゲートホテル京都高瀬川 by HULIC（京都府・四条河原町）

京都東山を一望する絶好のロケーションで話題の「ザ・ゲートホテル京都高瀬川 by HULIC」を会場に、京都の夏ならではの特別コース料理とワインペアリングをご用意しました。さらに、日本最古の花街「嶋原」で最高位に位置する「太夫」をお招きし、優雅な舞とお話をお楽しみいただきます。また、20時ころに点火される大文字の送り火を、快適な屋内からご鑑賞いただける、特別な一夜限りのイベントです。

実業家 田中渓 特別トークと交流会 ～体験価値への投資と、無限の可能性～

開催日：2026年8月28日（金） エントリー締切：2026年7月20日（月）

募集人数：48名 料金：お一人様16,000円（税込）

会場：NAMIKI 667 ハイアット セントリック 銀座 東京（東京都・銀座）

元ゴールドマン・サックス投資部門マネージング・ディレクター、現在は投資会社の不動産投資責任者を務める傍ら、ラジオパーソナリティや限界アスリートなど多彩な顔を持つ田中渓氏をお迎えし、特別トークセッション、メディアでは語られない皆さまの質問にも答えるQ&Aセッションに加え、田中氏ご本人も交えた会員さま同士の交流の時間をご用意。人生をより豊かにしたいと願うすべての方へ、田中氏が「人と人との繋がりが叶える無限の可能性」などについて語ります。

大英博物館日本美術コレクション 百花繚乱 ～海を越えた江戸絵画 貸切鑑賞会

開催日：2026年8月31日（月） エントリー締切：2026年7月12日（日）

募集人数：200名 料金：無料ご招待

会場：東京都美術館（東京都・上野）

世界を代表するミュージアムのひとつである1753年に開館したイギリス・ロンドンの大英博物館。その4万点におよぶ日本コレクションから、江戸時代の屏風、掛軸、絵巻などの絵画作品と、歌麿、北斎、広重などの代表的な8人の浮世絵師による版画を中心に、優れた作品を厳選して展示する展覧会が開催されます。この度、三井住友カードが休館日の夜間を貸し切り、大切なお客さまをご招待。自由鑑賞と事前セミナー付きを選択でき、事前セミナーでは本展覧会の見どころと、大英博物館の日本コレクションの収集・形成について、本展覧会の担当学芸員が分かりやすく解説いたします。

※いずれのイベントも、応募多数の場合は抽選となります。

三井住友カード Visa Infiniteについて

本カードは、最上位ランクにふさわしい「高い経済合理性」や数々のプレミアムサービスも提供しております。この機会にぜひご検討ください。

■新規入会及び継続特典

入会＆利用特典(※) ：ご入会の3カ月後末までに100万円（税込）以上のご利用で、プラス10万ポイント進呈

継続＆利用特典(※) ：毎年、前年の年間ご利用金額に応じて、最大11万ポイント

年間400万円（税込）以上のご利用の場合、4万ポイントを進呈 もしくは

年間700万円（税込）以上のご利用の場合、11万ポイントを進呈

※本特典は予告なく変更、終了する場合がございますのでご了承ください。

※特典を受けるには、一定の条件がありますので詳細は当社HPをご確認ください。

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カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社が運営する「SHARE LOUNGE」でご利用いただける1時間利用チケット（SHARE LOUNGE ギフトチケット）を毎月4枚進呈、世界1,800ヵ所以上の空港ラウンジをご利用いただける「プライオリティ・パス」、

24時間365日、様々なご相談やご要望へのお応えが可能なコンシェルジュデスクなど、

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三井住友カード Visa Infiniteの詳細は、こちら(https://www.smbc-card.com/olentry/affiliate/online_entry.do?bno=03302339511) よりご確認ください。