レックスアドバイザーズは「会計事務所・中小企業向け組織診断プログラム」の提供を開始します

株式会社レックスアドバイザーズ

税理士法人や会計事務所の採用支援を行う株式会社レックスアドバイザーズ（https://www.career-adv.jp/）は、人材定着支援の一環として、「会計事務所・中小企業向け組織診断プログラム」をリリースします。

近年は労働人口の減少や価値観の多様化に伴い、「若手社員の定着率向上」「社員エンゲージメントの向上」「現場キーマンの負担軽減」といった、組織運営に関する重要課題が数多く挙げられるようになりました。社員一人ひとりが主体的にキャリアを描き、活力を持って働ける環境づくりは、企業の持続的な成長において最優先事項となっております。



このような背景から、REXキャリアデザイン（https://okacari.com/）では組織の現状課題を客観的に「見える化」し、具体的な改善ステップまでをワンストップで伴走サポートする新サービス「会計事務所・中小企業向けキャリア形成支援プログラム」の提供を開始いたしました。

会計事務所・中小企業向け組織診断プログラムの内容と価格

REXキャリアデザインの責任者の吉村

会計事務所・中小企業向け組織診断プログラムでは「エンゲージメント調査」「キーマンへの専門家ヒアリング」「職場改善レポート」の３つを行います。

- エンゲージメント調査：組織の現状と社員のエンゲージメント度合いを数値化し、目に見えない課題や組織の健康状態を浮き彫りにします。- キーマンへの専門家ヒアリング：組織の鍵を握る重要人物（最大5名まで）に対し、専門のヒアリング担当者が本音や現場のボトルネックを深く抽出します。- 職場改善レポート：調査とヒアリングから得られたデータに基づき、貴社が今すぐ取り組むべき「キャリア形成支援・職場環境改善」の具体策をまとめた報告書を提出します。

会計事務所・中小企業向け組織診断プログラムの価格は18万円、納期は1か月から2か月ほどになります。なおプログラムの一部だけを提供することも可能です。

会計事務所・中小企業向け組織診断プログラムのリリースに伴うキャンペーン

今回のプログラムのリリースに伴い、「会計事務所や税理士法人に限り３社限定」にて、本プログラムを15万円（通常18万円）で提供いたします。３社のみの限定キャンペーンになりますので、ご興味のある方はお早めにお問い合わせください。

REXキャリアデザインについて

REXキャリアデザインでは、会計事務所や中小企業に向けて、様々なアプローチで人材の採用から定着までをワンストップで支援しています。具体的には、所長や社長の人事に関するお悩みごとの壁打ち相手となる「人事顧問」、社員の方への1on1コーチングを行う「キャリアコンサルティング」、そして今回のパッケージの様な「エンゲージメント調査や制度設計支援」、そのほか「人事研修やe-learning」などを提供しています。

REXキャリアデザインのサービス概要REX eラーニングのサービス概要

今回の会計事務所・中小企業向け組織診断プログラムに限らず、社員の定着や人事制度設計にお悩みの方は、初回は無料で相談が可能ですので、ご連絡ください。

REXキャリアデザインのサービスに関する記事

REXキャリアデザインの具体的なサービスについては、以下のサービス紹介記事や、事例紹介と顧客インタビュー記事もご参照ください。

採用～定着の課題をまるごと解決 ── レックスキャリアデザインの伴走型人事支援(https://kaikeizine.jp/article/53600/)

「見て覚えろ」からの脱却。老舗企業が国家資格キャリアコンサルタントと挑んだ、管理職教育と若手定着(https://kaikeizine.jp/article/55317/)

本件の問い合わせ先

本件に関するお問い合わせは、以下にお願いいたします。

キャリアデザイン事業部長 吉村明徳

メール：yoshimura.ak@career-adv.jp

電話：080-6245-5734

株式会社レックスアドバイザーズの会社概要

株式会社レックスアドバイザーズは、公認会計士、税理士、会計経理人材に特化して、キャリア支援や採用支援を行っています。サービスは全国で行っており、東京本社以外に、大阪支社、名古屋支社、福岡オフィス、岡山オフィスがございます。

人材定着支援のREXキャリアデザイン（https://okacari.com/）以外に、人材派遣のREX派遣（https://www.career-adv.jp/haken/）、パートアルバイト採用支援のアカナビ（https://kaikeizeimu.jp/）、などのサービスを展開しており、税理士や公認会計士のプロフェッショナルのキャリアをワンストップで支援できる体制を整えています。