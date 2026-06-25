学んですぐに業務に活かせる！生成AIの活用実践について学べるeラーニングを「サイバックスUniv.」で6月24日より提供開始

リスクモンスター株式会社

法人向けクラウドサービスを提供するリスクモンスター株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：藤本 太一）は、2026年6月24日より、社員研修サービス「サイバックスUniv.」において、日々の業務における生成AIの活用促進に役立つeラーニングコースを新たに提供開始いたします。

サイバックスUniv.ホームページ ： https://www.cybaxuniv.jp/(https://www.cybaxuniv.jp/?utm_source=cbx&utm_medium=press&utm_campaign=0625)

コースリリースの背景

近年、生成AIの普及により、業務でAIを利用することへのハードルは大きく下がっています。一方で、「生成AIをどのように使えば効果的なのか分からないまま、なんとなく利用している」というケースも少なくありません。また、情報漏えいや著作権、誤情報の利用といったリスクへの理解が不十分なまま導入を進めることは、企業にとって大きな課題となります。

こうした背景を踏まえ、サイバックスUniv.では、生成AIの実践的な活用方法を学べるeラーニングを提供します。本コースを通じて、生成AI活用を「知る」から「業務で使いこなす」へとステップアップしていただくことを期待します。

コース紹介

生成ＡＩ実践２０２５（標準学習時間：1時間）

ChatGPTの概要を学んだ上で、プロンプトエンジニアリングの基本と応用、およびMyGPTsの活用方法を、具体的な操作例を画面で確認しながら学びます。

実際に生成AIを活用したいと思った時に、参考となる手法や考え方を解説します。

「生成ＡＩ実践２０２５」より一部抜粋

あわせて受講したいおすすめeラーニング

コンプライアンス研修 ～AI・SNS活用におけるリスクマネジメント～（標準学習時間：1時間）

AI・SNSを安全に活用するための基礎知識と、不適切な投稿やAIによる誤った生成結果の転用を防ぐ判断力を身につけます。日常で起こりやすい誤操作の例や、気を付けたいチェックポイントをもとに、適切な確認・共有方法を理解し、デジタル時代のリスクを未然に防ぐ“使いこなせる現場力”を育てます。

「コンプライアンス研修 ～AI・SNS活用におけるリスクマネジメント～」より一部抜粋

詳細 ： https://www.cybaxuniv.jp/news/2025/20251223(https://www.cybaxuniv.jp/news/2025/20251223?utm_source=cbx&utm_medium=press&utm_campaign=0625)

社員研修に関するアンケートご協力のお願い

リスクモンスターは、企業の『社員研修に関するアンケート』を実施です。

ご回答いただいた方の中から抽選で50名様に【Amazonギフトカード500円分】をプレゼント！

集計結果は後日、サイバックスUniv.ホームページ上でレポートとして公開を予定しております。

詳細 ： https://krs.bz/rismon/m/qa2026_5(https://krs.bz/rismon/m/qa2026_5?utm_source=cbx&utm_medium=press&utm_campaign=0625)

社員研修サービス「サイバックスUniv.」とは

月額49,500円～（税込）／50名から利用可能な会費制の研修サービスです。研修ポータル・eラーニング・Webセミナーを低価格で提供し、会員企業の利用者は約5,000コースの豊富なラインアップから、自身に合ったプログラムを随時受講できます。階層別研修に加え、リスクから企業を守るためのコンプライアンス研修など、幅広いテーマも充実。これまでにのべ4,000万回以上の受講実績があります。（2026年3月末日時点。ユーザー数と登録コース数を基に算定）

ホームページ ： https://www.cybaxuniv.jp/(https://www.cybaxuniv.jp/?utm_source=cbx&utm_medium=press&utm_campaign=0625)

リスクモンスター株式会社

2000年9月設立。同年12月よりインターネットを活用した与信管理業務のアウトソーシングサービス、ASPクラウドサービス事業を開始しました。以来、法人会員向けビジネスを要として、教育関連事業（定額制の社員研修サービス「サイバックスUniv.」）やビジネスポータルサイト事業（グループウェアサービス等）、BPOサービス事業、海外事業（利墨（上海）商務信息咨詢有限公司）にサービス分野を拡大し、包括的な戦略で事業を展開しています。

リスモングループ会員数は、2026年3月末時点で15,042（内、与信管理サービス等8,445、ビジネスポータルサイト等3,015、教育事業等3,085、その他497）となっております。



【会社概要】

社名：リスクモンスター株式会社

本社所在地：東京都中央区日本橋2-16-5 RMGビル

代表取締役社長：藤本 太一

設立：2000年9月

上場区分：東証スタンダード市場（証券コード：3768）

HP：https://www.riskmonster.co.jp/