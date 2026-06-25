1杯のモカの支援で安心して通える学校へ。「FAMIMA CAFE」購入でエチオピア支援の寄付キャンペーンを6月30日から ～1杯につき1円を寄付。現地の教育環境改善とコーヒー豆の安定生産に貢献～

株式会社ファミリーマート

株式会社ファミリーマート（本社：東京都港区、代表取締役社長：小谷建夫）は、持続可能なコーヒー生産地支援の一環として、今年もエチオピアの教育環境改善および生産地をサポートする寄付キャンペーンを、2026年6月30日（火）から9月14日（月）まで、全国のファミリーマート約16,400店で開催します。

本キャンペーンでは、期間中に対象の「モカブレンド」（S・M）および「アイスモカブレンド」をご購入いただくと、1杯につき1円がエチオピアの教育環境改善や、コーヒー豆の安定生産に向けた生産地支援活動に役立てられます。

ファミリーマートは、2026年9月に創立45周年を迎えます。継続して取り組んできた5つのキーワードを土台とし、「いちばんチャレンジ」を合言葉に活動をしていきます。今回は、「いちばん環境にやさしい」を目指した取り組みの一環となります。

◆取り組みの目的：コーヒーの未来を担うこどもたちと、生産地を支える

ファミリーマートの「FAMIMA CAFE」で多くのお客さまに親しまれている「モカブレンド」には、華やかな香りが特徴のエチオピア イルガチェフェ産最高等級モカ豆が60%配合されています。

ファミリーマートは、伊藤忠商事株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長COO：石井敬太）と連携して、生産国の方々と直接対話を重ねる中で現地の具体的な課題やニーズを聞き取り、一時的な資金援助にとどまらない、現地に寄り添った多角的な支援を継続して行っています。

本キャンペーンを通じて、コーヒーの未来を担うこどもたちの教育環境を整えるとともに、モカ豆を安定生産できる未来づくりへ貢献することを目指しています。

◆2025年度の取り組み結果：インフラ整備と「コンビニエンスウェア」の活用による学習環境の改善

2025年度は、特定非営利活動法人グッドネーバーズ・ジャパンを通じて、エチオピア南部シダマ州にある「シダマ州イェルガレム町イェカティト25小学校」への寄付活動を行いました。寄付後の事後調査において、インフラの整備や衛生教育がこどもたちの学習継続を後押しする確かな成果につながっていることが確認されています。

1. トイレ新設と吸水ショーツ配布による「生理中の欠席率ゼロ」の実現

同校ではこれまで、約1,800名の児童に対し、ドアや鍵のない男女共用の古いトイレが10室あるのみで、十分なプライバシーが確保されていませんでした。また、生理用品を手に入れることが難しい女子生徒たちは、毎月数日学校を休まざるを得ない状況にありました。

これに対し、プライバシーと月経衛生管理に配慮した女子専用トイレを6室新設。さらにファミリーマートのオリジナルブランド「コンビニエンスウェア」の吸水サニタリーショーツ200枚の配布と衛生習慣や月経衛生に関するワークショップをあわせて実施しました。

その結果、事前調査では毎月36%の女子生徒が生理を理由に欠席していたのに対し、事後調査では生理による欠席者が「ゼロ（0日）」へと改善され、調査に回答したすべての女子生徒が「生理期間中も自信を持って学校に通える」と回答しました。

●現地の女子生徒（15歳）のストーリー

エチオピア南部シダマ州に、将来エンジニアになることを夢見る8年生の一人の女子生徒がいました。しかし以前は学校に設備の整った女子専用のトイレや水もなく、生理中に安心して学べる環境がありませんでした。

生理用品を買う余裕もなかった彼女は「学校で月経を管理するのはとても大変でした。水もなく、着替える場所もなくて、毎月恥ずかしい思いをしていました。不安で落ち着かず、学校にいるのが怖くて、生理中はずっと家にいました」と振り返ります。そのため、毎月学校を5日以上欠席することもありました。学びたい気持ちがあっても、安心して通い続けられる環境ではなかったのです。また月経について「基本的な知識はありましたが、月経衛生について多く誤解していました」と語りました。

学校に安全で衛生的な環境が整い、生理についての正しい知識を得られたことで、彼女は生理を理由に学校を休むことがなくなり、毎日安心して授業を受けられるようになりました。

2.水道1口あたりの利用人数を88%減少させ、衛生水準が向上

それまで校内全体でわずか1箇所しかなかった給水設備を大幅に刷新しました。新たに8つの蛇口を備えた手洗い場を設置し、老朽化していた給水タンクを交換。これにより、水道1口あたりの利用人数が1,807人から201人へと88%減少（混雑を大幅に解消）し、大きく改善することができました。日常的に石けんを使った衛生的な手洗いができる安定した環境が整ったことで、感染症や水因性疾患のリスクを低減し、こどもたちの健やかな学びを支えることができるようになりました。

3. コーヒーの未来を守る：気候変動に強い苗木など6万本の配布と約1,380の農家支援

ファミリーマートでは、こどもたちの教育環境の改善に並行し、持続可能なコーヒー生産地支援に向けた「苗木寄贈および農家支援プログラム」を実施しています。本プログラムは、2024年9月に大手コンビニエンスストアとして初めて実施した「TNFD（自然関連財務情報開示タスクフォース）」の提言に沿った情報開示に基づく取り組みです。

今回の支援対象は、「モカブレンド」や「アイスモカブレンド」に使用されているコーヒー豆（モカ）の生産地である、エチオピアのイルガチェフェ地区です。TNFDの分析を通じて既存農地を活かした収量拡大を計画。老朽化し生産性の低いコーヒーの木を植え替えるために気候変動や干ばつに強い改良品種を含む6万本の苗木を現地の輸出業者と協業で無償配布しました。対象は、イルガチェフェ・ベロヤおよびイルガチェフェ・ゲラナ・アバヤの1,033農家、ならびにコチェレ・ハマ・イルガチェフェの350農家の合計1,383農家です。

◆ 特別なことではなく、いつものおいしい1杯から始まる未来への一歩

「社会貢献」や「エシカル」と聞くと少しハードルが高く感じられるかもしれませんが、ファミリーマートが目指すのは、誰もが心地よく、無理なく参加できるサステナブルの形です。

オフィスへの行きがけや、ほっと一息つきたいリラックスタイムに、お気に入りの「モカブレンド」をおいしく楽しんでいただく。そのごく自然な日常のアクションが、遠くエチオピアのこどもたちの健康や尊厳を守り、日常に欠かせないコーヒーがこれからもずっと飲める未来のあゆみへとつながっていきます。

今後もファミリーマートは、「FAMIMA CAFE」が生産国と未来をつくるコーヒーブランドであり続けるために、お客さまとともに持続可能な社会の実現に向けた取り組みを推進していきます。

【キャンペーン概要】

展開期間： 2026年6月30日（火）～ 9月14日（月）

対象商品：FAMIMA CAFE 「モカブレンド」（S・M）、FAMIMA CAFE 「アイスモカブレンド」

内容： 期間中、対象商品1杯の購入につき1円を寄付します。

寄付金の使途： モカブレンドに60%配合されているモカ豆の生産国エチオピアのこどもたちの教育環境改善、およびコーヒー豆の生産地支援に役立てられます。

実施店舗： 全国のファミリーマート約16,400店（「FAMIMA CAFE」モカブレンド取扱店）

【対象商品の概要】

【商品名】モカブレンド（S・M）

【価格】S 158円（税込170円）/ M 232円（税込250円）

【販売地域】全国

【内容】希少なエチオピア・イルガチェフェ産の最高等級モカ豆を60%配合し、豆の持つ香りを最大限に引き出すモカブレンド専用の“香る焙煎(※)”を採用。モカの特徴である華やかな香り・味わい・風味を最大限に強く感じられます。フルーティーな味わいに爽やかな酸味が楽しめます。

（※）香る焙煎：従来よりも高温短時間で熱を加え、コーヒー豆内部の細胞を一気に崩壊させる焙煎方法のことで、1杯のコーヒーにより多くの香り成分を抽出させています。

※画像はSサイズです。※沖縄県は仕様が異なります。

【商品名】アイスモカブレンド

【価格】176円（税込190円）

【販売地域】全国

【内容】 希少なエチオピア・イルガチェフェ産の最高等級モカ豆を60%配合しました。豆の持つ香りを最大限に引き出すモカブレンド専用の“香る焙煎(※)”を採用し、モカの特徴である華やかな香り・味わい・風味を最大限に強く感じられます。フルーティーな味わいに爽やかな酸味が楽しめます。

（※）香る焙煎：従来よりも高温短時間で熱を加え、コーヒー豆内部の細胞を一気に崩壊させる焙煎方法のことで、1杯のコーヒーにより多くの香り成分を抽出させています。

※沖縄県は仕様が異なります。

※画像はイメージです

※軽減税率対象商品の税込価格は消費税8％で表示しています

※商品は店舗によって取り扱いのない場合があります

▼ ファミリーマートのエチオピア支援・サステナビリティトピックス

●一杯のコーヒーから、エチオピアのこどもたちへ～ファミマカフェの売上の一部で支援活動～（2026年1月7日）(https://www.family.co.jp/sustainability/topics/2026/s2026010701.html)

●「FAMIMA CAFE」コーヒーをこの先も美味しく飲むためのさらなる支援活動を実施 生産国への支援が生産地への支援へと拡大！～生産国と未来をつくるコーヒーブランドへ～（2025年10月9日）(https://www.family.co.jp/company/news_releases/2025/20251009_02.html)

＜参考情報＞

◆「いちばんチャレンジ」に込められた思い

ファミリーマートは、2026年9月に創立45周年を迎えます。

時代の変化に合わせ、コンビニの枠を超えてお客さまに「いちばん」と選ばれる存在であり続けるため、私たちは「あなたのいちばんをたくさん作る『いちばんチャレンジ』」を新スローガンに掲げました。

この合言葉のもと、「おいしい」「ちょっとおトク」「わくわく楽しい」「ステキが見つかる」「革新的・最先端」「環境にやさしい」「働きたい」「地域に愛される」という8つの分野に基づき、ファミリーマート史上最大の挑戦を続けてまいります。

<45周年特設サイト>

https://www.family.co.jp/campaign/spot/2026_45th.html