【ステーキのどん】6月の肉の日(29日)限定！！どん食べ放題をご注文で、『和牛サーロインの切落し』（130ｇ）をプレゼント！

どん食べ放題実施店舗限定!!肉の日企画

株式会社アークミール

待望の肉の日企画として、2026年6月29日(月)に『和牛サーロインの切落し』（130ｇ）を、

どん食べ放題ご注文で、1皿目にプレゼントいたします！

どん食べ放題実施店舗

・新前橋店 (群馬県) ・小山犬塚店 (栃木県)

・浦和三室店・的場店 (埼玉県) ・富里インター店・古市場店 (千葉県）

・環七梅島店 (東京都）

肉の日に、どん食べ放題ご注文で和牛サーロインの切落し130ｇをプレゼント

ステーキと言えばサーロイン！和牛の旨味を楽しめる「和牛サーロインの切落し」

初！どん食べ放題全店での肉の日企画として、『和牛サーロインの切落とし』（130ｇ）を

1皿目にプレゼントいたします。

サーロインステーキは、ステーキの王様ともいわれる大人気の部位です。

そのサーロインを、切落しながら存分にお楽しみいただけます。

しかも！今回ご用意いたしました和牛のサーロインは、和牛独特の旨味と甘みをより強く感じられる、

ご満足間違いなしの1皿目としてお楽しみいただけます！

前回のゴールデンウィークに3店舗限定で開催した際は、想定以上の大好評をいただき、

再度の開催希望を数多くいただきました。

この度、お客様の声に応えるため、6月の肉の日企画として、

食べ放題販売店舗全店となる、7店舗にて、実施させて頂きます！

大好評の和牛サーロインの切落しを、是非お楽しみください。

【該当店舗のどん食べ放題詳細】

<価格>

お1人様 3,980円（税込4,378円）

65歳以上 3,480円（税込3,828円）

小学生 1,200円（税込1,320円）

小学生未満 無料

・時間は100分制（ラストオーダーは初回提供より70分後）

ドリンクバー・スープバー付

<実施曜日・時間>

平日17時～21時

新前橋店 (群馬県)

浦和三室店・的場店 (埼玉県)

毎日11時～21時

小山犬塚店 （栃木県）

富里インター店・古市場店（千葉県）

環七梅島店 (東京都)

※21時以降もおかわりは引き続きご注文いただけます。

<提供メニュー>

全店共通メニュー

●メイン料理

激アツステーキ、ミスジ切落し、ハンバーグ、チーズインハンバーグ、

カットチキンステーキ、ポークグリル、カットタンドリーチキン、

※チキン・ポークグリルは、カットした状態で提供しますが、形状が異なる場合もあります

●ソース

ポン酢ソース、テリヤキソース、秘伝バター醤油ソース、トマトガーリックソース、

デミグラスソース、どん辛ソース、

●お子様限定メニュー （小学生6年生までのお客様限定）

お子様ハンバーグ、お子様カレー、お子様パンケーキ、お子様王道チュロス

●その他

ライス・パン、ガーリックライス、スープバー、ドリンクバー

以下の商品は、店舗により販売内容が異なります。

●トッピング

大根おろし・ベーコン・ガーリックチップ・カリカリチップ など

●サイドメニュー

自家製ビーフシチュー、ごろごろポテト、ミニフレッシュサラダ など

●デザート

プチアイス など

各店舗の詳細メニューは、以下の弊社ホームページよりご確認ください。

食べ放題ページURL： https://www.steak-don.jp/campaign_fair_detail2.html

どん食べ放題

お腹いっぱいにステーキのどんを楽しんでい頂ける、『どん食べ放題』。

この度、プレゼントさせて頂く和牛サーロインの切落し以外にも、

激アツステーキと、ミスジ切落しの2つの牛肉、ポークグリル、カットチキンと、

牛・豚・鶏のステーキの食べ比べをしながら、ステーキのどん自慢の『ハンバーグ』も

お楽しみ頂けます。

皆様のご利用を、心よりお待ちしております。

【会社概要】会社名： 株式会社アークミール

所在地： 埼玉県さいたま市中央区上落合２-３-５アルーサB館4階

代表者： 代表取締役社長 柳 先

設立： 1970年7月1日

URL： https://www.arcmeal.co.jp(https://www.arcmeal.co.jp)

事業内容： ステーキを中心とする料理及び飲料の加工・調理・提供

株式会社アークミールは「ステーキのどん」「しゃぶしゃぶ すき焼 どん亭」「ステーキハウス フォルクス」などを運営しております。

今後も食を通じて、世界の架け橋になれるように取り組んでまいります。