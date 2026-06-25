【ステーキのどん】6月の肉の日(29日)限定！！どん食べ放題をご注文で、『和牛サーロインの切落し』（130ｇ）をプレゼント！
どん食べ放題実施店舗限定!!肉の日企画
待望の肉の日企画として、2026年6月29日(月)に『和牛サーロインの切落し』（130ｇ）を、
どん食べ放題ご注文で、1皿目にプレゼントいたします！
どん食べ放題実施店舗
・新前橋店 (群馬県) ・小山犬塚店 (栃木県)
・浦和三室店・的場店 (埼玉県) ・富里インター店・古市場店 (千葉県）
・環七梅島店 (東京都）
肉の日に、どん食べ放題ご注文で和牛サーロインの切落し130ｇをプレゼント
ステーキと言えばサーロイン！和牛の旨味を楽しめる「和牛サーロインの切落し」
初！どん食べ放題全店での肉の日企画として、『和牛サーロインの切落とし』（130ｇ）を
1皿目にプレゼントいたします。
サーロインステーキは、ステーキの王様ともいわれる大人気の部位です。
そのサーロインを、切落しながら存分にお楽しみいただけます。
しかも！今回ご用意いたしました和牛のサーロインは、和牛独特の旨味と甘みをより強く感じられる、
ご満足間違いなしの1皿目としてお楽しみいただけます！
前回のゴールデンウィークに3店舗限定で開催した際は、想定以上の大好評をいただき、
再度の開催希望を数多くいただきました。
この度、お客様の声に応えるため、6月の肉の日企画として、
食べ放題販売店舗全店となる、7店舗にて、実施させて頂きます！
大好評の和牛サーロインの切落しを、是非お楽しみください。
【該当店舗のどん食べ放題詳細】
<価格>
お1人様 3,980円（税込4,378円）
65歳以上 3,480円（税込3,828円）
小学生 1,200円（税込1,320円）
小学生未満 無料
・時間は100分制（ラストオーダーは初回提供より70分後）
ドリンクバー・スープバー付
<実施曜日・時間>
平日17時～21時
新前橋店 (群馬県)
浦和三室店・的場店 (埼玉県)
毎日11時～21時
小山犬塚店 （栃木県）
富里インター店・古市場店（千葉県）
環七梅島店 (東京都)
※21時以降もおかわりは引き続きご注文いただけます。
<提供メニュー>
全店共通メニュー
●メイン料理
激アツステーキ、ミスジ切落し、ハンバーグ、チーズインハンバーグ、
カットチキンステーキ、ポークグリル、カットタンドリーチキン、
※チキン・ポークグリルは、カットした状態で提供しますが、形状が異なる場合もあります
●ソース
ポン酢ソース、テリヤキソース、秘伝バター醤油ソース、トマトガーリックソース、
デミグラスソース、どん辛ソース、
●お子様限定メニュー （小学生6年生までのお客様限定）
お子様ハンバーグ、お子様カレー、お子様パンケーキ、お子様王道チュロス
●その他
ライス・パン、ガーリックライス、スープバー、ドリンクバー
以下の商品は、店舗により販売内容が異なります。
●トッピング
大根おろし・ベーコン・ガーリックチップ・カリカリチップ など
●サイドメニュー
自家製ビーフシチュー、ごろごろポテト、ミニフレッシュサラダ など
●デザート
プチアイス など
各店舗の詳細メニューは、以下の弊社ホームページよりご確認ください。
食べ放題ページURL： https://www.steak-don.jp/campaign_fair_detail2.html
どん食べ放題
お腹いっぱいにステーキのどんを楽しんでい頂ける、『どん食べ放題』。
この度、プレゼントさせて頂く和牛サーロインの切落し以外にも、
激アツステーキと、ミスジ切落しの2つの牛肉、ポークグリル、カットチキンと、
牛・豚・鶏のステーキの食べ比べをしながら、ステーキのどん自慢の『ハンバーグ』も
お楽しみ頂けます。
皆様のご利用を、心よりお待ちしております。
【会社概要】会社名： 株式会社アークミール
所在地： 埼玉県さいたま市中央区上落合２-３-５アルーサB館4階
代表者： 代表取締役社長 柳 先
設立： 1970年7月1日
URL： https://www.arcmeal.co.jp(https://www.arcmeal.co.jp)
事業内容： ステーキを中心とする料理及び飲料の加工・調理・提供
株式会社アークミールは「ステーキのどん」「しゃぶしゃぶ すき焼 どん亭」「ステーキハウス フォルクス」などを運営しております。
今後も食を通じて、世界の架け橋になれるように取り組んでまいります。