【ステーキのどん】6月の肉の日(29日)限定！！どん食べ放題をご注文で、『和牛サーロインの切落し』（130ｇ）をプレゼント！

写真拡大 (全2枚)

株式会社アークミール

どん食べ放題実施店舗限定!!肉の日企画

待望の肉の日企画として、2026年6月29日(月)に『和牛サーロインの切落し』（130ｇ）を、


どん食べ放題ご注文で、1皿目にプレゼントいたします！


どん食べ放題実施店舗


・新前橋店　(群馬県)　　　　　　・小山犬塚店　(栃木県)


・浦和三室店・的場店　(埼玉県)　・富里インター店・古市場店　(千葉県）


・環七梅島店　(東京都）






肉の日に、どん食べ放題ご注文で和牛サーロインの切落し130ｇをプレゼント


ステーキと言えばサーロイン！和牛の旨味を楽しめる「和牛サーロインの切落し」

初！どん食べ放題全店での肉の日企画として、『和牛サーロインの切落とし』（130ｇ）を


1皿目にプレゼントいたします。


サーロインステーキは、ステーキの王様ともいわれる大人気の部位です。


そのサーロインを、切落しながら存分にお楽しみいただけます。


しかも！今回ご用意いたしました和牛のサーロインは、和牛独特の旨味と甘みをより強く感じられる、


ご満足間違いなしの1皿目としてお楽しみいただけます！



前回のゴールデンウィークに3店舗限定で開催した際は、想定以上の大好評をいただき、


再度の開催希望を数多くいただきました。


この度、お客様の声に応えるため、6月の肉の日企画として、


食べ放題販売店舗全店となる、7店舗にて、実施させて頂きます！


大好評の和牛サーロインの切落しを、是非お楽しみください。



　


【該当店舗のどん食べ放題詳細】


<価格>


　お1人様　3,980円（税込4,378円）


　65歳以上　3,480円（税込3,828円）


　小学生　1,200円（税込1,320円）


　小学生未満　無料


　・時間は100分制（ラストオーダーは初回提供より70分後）


ドリンクバー・スープバー付



<実施曜日・時間>


平日17時～21時


　新前橋店　　　　　　　　(群馬県)


　浦和三室店・的場店　　　(埼玉県)


毎日11時～21時　　


　小山犬塚店　　　　　　　（栃木県）


　富里インター店・古市場店（千葉県）


　環七梅島店　　　　　　　 (東京都)


　　※21時以降もおかわりは引き続きご注文いただけます。



<提供メニュー>


全店共通メニュー


　●メイン料理


　　激アツステーキ、ミスジ切落し、ハンバーグ、チーズインハンバーグ、


　　カットチキンステーキ、ポークグリル、カットタンドリーチキン、


　※チキン・ポークグリルは、カットした状態で提供しますが、形状が異なる場合もあります



　●ソース


　　ポン酢ソース、テリヤキソース、秘伝バター醤油ソース、トマトガーリックソース、


　　デミグラスソース、どん辛ソース、



　●お子様限定メニュー　（小学生6年生までのお客様限定）


　　お子様ハンバーグ、お子様カレー、お子様パンケーキ、お子様王道チュロス



　●その他


　　ライス・パン、ガーリックライス、スープバー、ドリンクバー



以下の商品は、店舗により販売内容が異なります。


　●トッピング


　　大根おろし・ベーコン・ガーリックチップ・カリカリチップ　など



　●サイドメニュー


　　自家製ビーフシチュー、ごろごろポテト、ミニフレッシュサラダ　など



　●デザート


　　プチアイス　など



各店舗の詳細メニューは、以下の弊社ホームページよりご確認ください。


食べ放題ページURL： https://www.steak-don.jp/campaign_fair_detail2.html




どん食べ放題

お腹いっぱいにステーキのどんを楽しんでい頂ける、『どん食べ放題』。


この度、プレゼントさせて頂く和牛サーロインの切落し以外にも、


激アツステーキと、ミスジ切落しの2つの牛肉、ポークグリル、カットチキンと、


牛・豚・鶏のステーキの食べ比べをしながら、ステーキのどん自慢の『ハンバーグ』も


お楽しみ頂けます。



皆様のご利用を、心よりお待ちしております。




【会社概要】会社名： 株式会社アークミール


所在地： 埼玉県さいたま市中央区上落合２-３-５アルーサB館4階


代表者： 代表取締役社長 柳 先　


設立： 1970年7月1日


URL： https://www.arcmeal.co.jp(https://www.arcmeal.co.jp)


事業内容： ステーキを中心とする料理及び飲料の加工・調理・提供


株式会社アークミールは「ステーキのどん」「しゃぶしゃぶ すき焼 どん亭」「ステーキハウス フォルクス」などを運営しております。


今後も食を通じて、世界の架け橋になれるように取り組んでまいります。