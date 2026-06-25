【ダイアナ】「絵画シリーズ」として愛されてきた、名画をモチーフとしたシリーズ「Masterpiece COLLECTION」が7/2(木)発売！

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ダイアナ株式会社


　ダイアナ株式会社(本社：東京都港区赤坂)が展開するレディースシューズ・バッグブランド「ダイアナ」より新作のご案内です。



　2021年のデビュー以来、多くのお客様から「絵画シリーズ」として愛されてきた、名画をモチーフとしたシリーズ「Masterpiece COLLECTION」が今年も登場いたします。全国のダイアナ店舗、アルテミス バイ ダイアナ店舗、プラスダイアナ店舗、ダイアナ公式WEBSHOPにて7月2日(木)より発売いたします。


　


　今年のコレクションは、3作品をピックアップして、パンプス・サンダル・バッグ・傘を展開いたします。



■「Masterpiece COLLECTION」

『色彩の余韻と時を超える美しさ、


　　　愛され続ける名画の世界観を、


　　　　DIANAならではの洗練されたデザインへ』











■作品について

１、クロード・モネ　“睡蓮”　ボストン美術館





２、グスタフ・クリムト　“アデーレ・ブロッホ＝バウアーの肖像 I”　ノイエ・ギャラリー




３、フィンセント・ファン・ゴッホ　“星降る夜、アルル”　オルセー美術館


　　






■商品について



【Flat Pumps】


商品番号：MR 12248


価格：\22,550(税込)


ヒール高：2cm台


サイズ展開：21.5-25.5cm





【Heel Pumps】


商品番号：U 17291


価格：\21,450(税込)


ヒール高：7cm台


サイズ展開：21.5-25.0cm





【Sandals】


商品番号：MF 56551


価格：\18,700(税込)


ヒール高：5cm台


サイズ展開：S-XL





【Bags】


商品番号：AS 6612


価格：\18,700(税込)


サイズ展開：W20×H16×D9







【All Weather Umbrellas】


商品番号：BC UM021


価格：\4,950(税込)





取扱店舗：ダイアナ店舗、アルテミス バイ ダイアナ店舗、プラスダイアナ店舗、


　　　　　ダイアナ公式WEBSHOP


発売日：2026年7月2日(木)


※ダイアナ公式WEBSHOPは10:00より販売開始。



詳細を見る :
https://www.dianashoes.com/shop/cms/contents.aspx?contents=1168




■ダイアナ株式会社
■ダイアナ株式会社

企業理念：美しく、自分らしく、誠実に。私たちは成長し、社会に貢献します。
本社：107‐0052　東京都港区赤坂2丁目23-1　アークヒルズフロントタワー 17階
事業内容：婦人靴・ハンドバッグを中心としたオリジナルブランドの販売・商品企画、海外有名ブランド商品の輸入・販売
展開ブランド：ダイアナ、ダイアナ ウェルフィット、クムウ_ダイアナ、プラスダイアナ、アルテミス バイ ダイアナ、タラントン バイ ダイアナ、アディナ ミューズ、デア ディア
URL:https://www.dianashoes.co.jp