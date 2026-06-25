【ダイアナ】「絵画シリーズ」として愛されてきた、名画をモチーフとしたシリーズ「Masterpiece COLLECTION」が7/2(木)発売！

ダイアナ株式会社

ダイアナ株式会社(本社：東京都港区赤坂)が展開するレディースシューズ・バッグブランド「ダイアナ」より新作のご案内です。

2021年のデビュー以来、多くのお客様から「絵画シリーズ」として愛されてきた、名画をモチーフとしたシリーズ「Masterpiece COLLECTION」が今年も登場いたします。全国のダイアナ店舗、アルテミス バイ ダイアナ店舗、プラスダイアナ店舗、ダイアナ公式WEBSHOPにて7月2日(木)より発売いたします。

今年のコレクションは、3作品をピックアップして、パンプス・サンダル・バッグ・傘を展開いたします。

■「Masterpiece COLLECTION」

『色彩の余韻と時を超える美しさ、

愛され続ける名画の世界観を、

DIANAならではの洗練されたデザインへ』

■作品について

１、クロード・モネ “睡蓮” ボストン美術館

２、グスタフ・クリムト “アデーレ・ブロッホ＝バウアーの肖像 I” ノイエ・ギャラリー３、フィンセント・ファン・ゴッホ “星降る夜、アルル” オルセー美術館

■商品について

【Flat Pumps】

商品番号：MR 12248

価格：\22,550(税込)

ヒール高：2cm台

サイズ展開：21.5-25.5cm

【Heel Pumps】

商品番号：U 17291

価格：\21,450(税込)

ヒール高：7cm台

サイズ展開：21.5-25.0cm

【Sandals】

商品番号：MF 56551

価格：\18,700(税込)

ヒール高：5cm台

サイズ展開：S-XL

【Bags】

商品番号：AS 6612

価格：\18,700(税込)

サイズ展開：W20×H16×D9

【All Weather Umbrellas】

商品番号：BC UM021

価格：\4,950(税込)

取扱店舗：ダイアナ店舗、アルテミス バイ ダイアナ店舗、プラスダイアナ店舗、

ダイアナ公式WEBSHOP

発売日：2026年7月2日(木)

※ダイアナ公式WEBSHOPは10:00より販売開始。

詳細を見る :https://www.dianashoes.com/shop/cms/contents.aspx?contents=1168

■ダイアナ株式会社

企業理念：美しく、自分らしく、誠実に。私たちは成長し、社会に貢献します。

本社：107‐0052 東京都港区赤坂2丁目23-1 アークヒルズフロントタワー 17階

事業内容：婦人靴・ハンドバッグを中心としたオリジナルブランドの販売・商品企画、海外有名ブランド商品の輸入・販売

展開ブランド：ダイアナ、ダイアナ ウェルフィット、クムウ_ダイアナ、プラスダイアナ、アルテミス バイ ダイアナ、タラントン バイ ダイアナ、アディナ ミューズ、デア ディア

URL:https://www.dianashoes.co.jp