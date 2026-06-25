【ダイアナ】「絵画シリーズ」として愛されてきた、名画をモチーフとしたシリーズ「Masterpiece COLLECTION」が7/2(木)発売！
ダイアナ株式会社(本社：東京都港区赤坂)が展開するレディースシューズ・バッグブランド「ダイアナ」より新作のご案内です。
2021年のデビュー以来、多くのお客様から「絵画シリーズ」として愛されてきた、名画をモチーフとしたシリーズ「Masterpiece COLLECTION」が今年も登場いたします。全国のダイアナ店舗、アルテミス バイ ダイアナ店舗、プラスダイアナ店舗、ダイアナ公式WEBSHOPにて7月2日(木)より発売いたします。
今年のコレクションは、3作品をピックアップして、パンプス・サンダル・バッグ・傘を展開いたします。
■「Masterpiece COLLECTION」
『色彩の余韻と時を超える美しさ、
愛され続ける名画の世界観を、
DIANAならではの洗練されたデザインへ』
■作品について１、クロード・モネ “睡蓮” ボストン美術館
２、グスタフ・クリムト “アデーレ・ブロッホ＝バウアーの肖像 I” ノイエ・ギャラリー
３、フィンセント・ファン・ゴッホ “星降る夜、アルル” オルセー美術館
■商品について
【Flat Pumps】
商品番号：MR 12248
価格：\22,550(税込)
ヒール高：2cm台
サイズ展開：21.5-25.5cm
【Heel Pumps】
商品番号：U 17291
価格：\21,450(税込)
ヒール高：7cm台
サイズ展開：21.5-25.0cm
【Sandals】
商品番号：MF 56551
価格：\18,700(税込)
ヒール高：5cm台
サイズ展開：S-XL
【Bags】
商品番号：AS 6612
価格：\18,700(税込)
サイズ展開：W20×H16×D9
【All Weather Umbrellas】
商品番号：BC UM021
価格：\4,950(税込)
取扱店舗：ダイアナ店舗、アルテミス バイ ダイアナ店舗、プラスダイアナ店舗、
ダイアナ公式WEBSHOP
発売日：2026年7月2日(木)
※ダイアナ公式WEBSHOPは10:00より販売開始。
詳細を見る :
https://www.dianashoes.com/shop/cms/contents.aspx?contents=1168
■ダイアナ株式会社
企業理念：美しく、自分らしく、誠実に。私たちは成長し、社会に貢献します。
本社：107‐0052 東京都港区赤坂2丁目23-1 アークヒルズフロントタワー 17階
事業内容：婦人靴・ハンドバッグを中心としたオリジナルブランドの販売・商品企画、海外有名ブランド商品の輸入・販売
展開ブランド：ダイアナ、ダイアナ ウェルフィット、クムウ_ダイアナ、プラスダイアナ、アルテミス バイ ダイアナ、タラントン バイ ダイアナ、アディナ ミューズ、デア ディア
URL:https://www.dianashoes.co.jp