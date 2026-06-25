一マスから楽しむ、和のインテリア。好きな柄を選んで彩る「1マスリメイク障子紙」をwaccaraより発売

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谷元フスマ工飾株式会社


谷元フスマ工飾株式会社（大阪府八尾市）が展開するブランド「waccara（ワッカラ）」は、1マスサイズから気軽に楽しめる「1マスリメイク障子紙」の販売を開始しました。



障子の魅力は、空間を仕切ることだけではありません。



やわらかな光を通し、時間や季節によって表情を変えることも、障子ならではの美しさです。



waccaraの「1マスリメイク障子紙」は、お気に入りの柄を1マスから取り入れながら、障子を通る光までデザインする新しいインテリアの提案です。



一マスから始める、和のある暮らし


1マスリメイク障子紙は、障子のひとますサイズに合わせてデザインされた障子紙です。



お気に入りの柄を選んで貼るだけで、いつもの障子に彩りを添えることができます。



すべてのマスを同じ柄にする必要はありません。



一部だけアクセントとして取り入れたり、複数の柄を組み合わせたりと、自由な発想で楽しめます。




豊富なデザインから選べる


waccaraのオリジナル障子紙デザインを、ひとますサイズでご用意しました。



伝統的な和柄から現代の暮らしに馴染むデザインまで、さまざまな柄の中からお選びいただけます。



障子を単なる建具としてではなく、暮らしを彩るインテリアとして楽しんでいただけます。





手軽に楽しめる障子の模様替え


気になる部分だけの補修はもちろん、季節や気分に合わせた模様替えにもおすすめです。



障子を一面張り替えるのではなく、気になる一マスだけにお気に入りの柄を取り入れる。



そんな小さな変化が、空間の印象を大きく変えてくれます。



和室だけでなく、現代の住まいにも取り入れやすい、新しい障子の楽しみ方を提案します。



商品概要


商品名
1マスリメイク障子紙


サイズ


幅90cm×高さ30cm


価格
1,400円（税込）


ブランド
waccara　- ワッカラ -　


販売サイト


waccara公式オンラインストア(https://waccara.t-f-kosyoku.com/)




─　和からつながる、暮らし彩る ─

創業79年の老舗ふすま屋・谷元フスマ工飾株式会社が展開するオリジナルブランド。


ブランド名には、“和” のテイストをもつインテリアを入り口に「和から」「輪っか」という広がりを重ねています。


現代の暮らしになじむ和のアイテムが、数珠つなぎ（輪っか）のようにやさしく広がっていく ── そんな願いが込められています。


日々の暮らしに寄り添う、“和のアクセント”を感じるインテリアアイテムを企画・展開しています。






■ お問い合わせ


谷元フスマ工飾株式会社　（担当：西口）



〒581-0815　大阪府八尾市宮町4丁目1-15


TEL: 072-998-8661　FAX: 072-999-6365


Email: koho@t-f-kosyoku.com　 URL : https://t-f-kosyoku.com(https://t-f-kosyoku.com/)