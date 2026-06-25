一マスから楽しむ、和のインテリア。好きな柄を選んで彩る「1マスリメイク障子紙」をwaccaraより発売

谷元フスマ工飾株式会社

谷元フスマ工飾株式会社（大阪府八尾市）が展開するブランド「waccara（ワッカラ）」は、1マスサイズから気軽に楽しめる「1マスリメイク障子紙」の販売を開始しました。

障子の魅力は、空間を仕切ることだけではありません。

やわらかな光を通し、時間や季節によって表情を変えることも、障子ならではの美しさです。

waccaraの「1マスリメイク障子紙」は、お気に入りの柄を1マスから取り入れながら、障子を通る光までデザインする新しいインテリアの提案です。

一マスから始める、和のある暮らし

1マスリメイク障子紙は、障子のひとますサイズに合わせてデザインされた障子紙です。

お気に入りの柄を選んで貼るだけで、いつもの障子に彩りを添えることができます。

すべてのマスを同じ柄にする必要はありません。

一部だけアクセントとして取り入れたり、複数の柄を組み合わせたりと、自由な発想で楽しめます。

豊富なデザインから選べる

waccaraのオリジナル障子紙デザインを、ひとますサイズでご用意しました。

伝統的な和柄から現代の暮らしに馴染むデザインまで、さまざまな柄の中からお選びいただけます。

障子を単なる建具としてではなく、暮らしを彩るインテリアとして楽しんでいただけます。

手軽に楽しめる障子の模様替え

気になる部分だけの補修はもちろん、季節や気分に合わせた模様替えにもおすすめです。

障子を一面張り替えるのではなく、気になる一マスだけにお気に入りの柄を取り入れる。

そんな小さな変化が、空間の印象を大きく変えてくれます。

和室だけでなく、現代の住まいにも取り入れやすい、新しい障子の楽しみ方を提案します。

商品概要

商品名

1マスリメイク障子紙

サイズ

幅90cm×高さ30cm

価格

1,400円（税込）

ブランド

waccara - ワッカラ -

販売サイト

waccara公式オンラインストア(https://waccara.t-f-kosyoku.com/)

─ 和からつながる、暮らし彩る ─

創業79年の老舗ふすま屋・谷元フスマ工飾株式会社が展開するオリジナルブランド。

ブランド名には、“和” のテイストをもつインテリアを入り口に「和から」「輪っか」という広がりを重ねています。

現代の暮らしになじむ和のアイテムが、数珠つなぎ（輪っか）のようにやさしく広がっていく ── そんな願いが込められています。

日々の暮らしに寄り添う、“和のアクセント”を感じるインテリアアイテムを企画・展開しています。

■ お問い合わせ

谷元フスマ工飾株式会社 （担当：西口）

〒581-0815 大阪府八尾市宮町4丁目1-15

TEL: 072-998-8661 FAX: 072-999-6365

Email: koho@t-f-kosyoku.com URL : https://t-f-kosyoku.com(https://t-f-kosyoku.com/)