三田村邦彦が名馬の聖地、滋賀・栗東へ｜古刹・金勝寺に、開運うどん？！開運巡りで2026年後半も「きっとウマくいく！」隠れ里の囲炉裏メシでごちそう三昧！

テレビ大阪株式会社(C)テレビ大阪 【出演者】三田村邦彦、吉川亜樹

〇番組公式YouTubeチャンネル（未公開映像あり） https://www.youtube.com/@otonatabi_tvo

〇番組TVerページ（放送終了後無料見逃し配信中） https://tver.jp/series/sr6q8agywz

今回は吉川亜樹と滋賀・栗東へ。きっとウマくいく！名馬の聖地で開運巡り＆美味いもん！

縁起がいい？古刹『金勝寺』(C)テレビ大阪 静寂の森の中にある【金勝寺】へ

旅のはじまりは「縁起のいいお寺」から。「金」に「勝」と書いて【金勝寺（こんしょうじ）】。金勝山（こんぜやま）の頂上付近、静寂の森の中にある天台宗の古刹です。

(C)テレビ大阪 仁王門をくぐって本堂へ

仁王門をくぐると、二月堂には約4ｍある『軍荼利（ぐんだり）明王立像』、本堂にはご本尊の『釈迦如来坐像』が安置されています。澄んだ空気と静寂の中で心身が清められていきます。

(C)テレビ大阪 ルーペで苔をじっくり観察

さらに、金勝寺で今、観光協会の「苔のフィールドツアー」が人気を集めています。『ジャゴケ』『ヒノキゴケ』など70種類の苔が自生しており、ルーペとオリジナルの苔ガイドマップを片手に、繊細で神秘的な世界を楽しむことができます。

これはうどん！？幅広の「ひも川うどん」(C)テレビ大阪 うどんを食べて開運を！

次に2人は【開運うどん 川また】へ。週末には県外からも多くのお客さんが訪れるうどん店です。

(C)テレビ大阪 びっくりするほど幅広な『ひも川うどん 8cm幅』

運ばれてきたのは、幅広の『ひも川うどん』。群馬県桐生市周辺が発祥の幅の広いうどんです。食べ方を教えてもらいながら…いざ、実食！「ぷりっぷりっ！」（三田村）「一度食べるとクセになりますね」（吉川）。お出汁も美味しく、2人とも大絶賛！

明治天皇も訪れた旧和中散本舗(C)テレビ大阪 東海道沿いにある【旧和中散本舗】

続いて訪れたのは、国指定史跡【旧和中散本舗】。徳川家康公の腹痛を治療した薬「和中散」を製造・販売していた所で、約400年前に造られた木製の人車製薬機などを見学することができます。

(C)テレビ大阪 上段の間で【大⻆氏庭園】を眺める贅沢なひととき

また、こちらのお屋敷は「間の宿」の本陣を兼ねていました。「間の宿」とは、大名などの休憩所のこと。明治天皇も訪れたそうで、2人は【大⻆氏庭園】（要予約）の美しさを堪能します。

元騎手が手掛けるレザーグッズ(C)テレビ大阪 袋状のバッグ『ボンサック』もおしゃれです

馬の町・栗東らしいお店へ向かう2人。知る人ぞ知る、オリジナルレザーグッズの工房兼ショップ【ブルズエフ】です。代表の佐伯さん、実はＪＲＡの元騎手。『馬のバッグチャーム』や『鞍型コインケース』など、馬をモチーフにした商品が並び、午年である今年のラッキーアイテムにおすすめです（工房兼ショップは佐伯さんのご自宅の中にあるので事前予約が必要です）。

競馬ファンなら訪ねたい人気商店！(C)テレビ大阪 店内で特別に試飲させていただきました

三田村が「気になっていた」という【安井商店】は、JRA栗東トレーニングセンターの目の前にあり、

競馬関係者御用達の酒屋さん。こちらで一番の売れ筋商品が、安井商店オリジナル「勝馬」シリーズです。『勝馬 純米吟醸』は力強い旨味があり、「THE 日本酒だね」と三田村。

(C)テレビ大阪 馬に乗った飛び出し坊やと記念撮影

こちらには、大人気のフォトスポットも！飛び出し坊やが馬に乗っているのはここだけということで、多くの人が訪れるそうです。せっかくなので、旅の思い出に「はい、チーズ！」

離れの囲炉裏で旬の素材に舌鼓！(C)テレビ大阪 立派な門構えの【如意の里 ごきげんさん】

滋賀・栗東での夕食に三田村が選んだ【如意の里 ごきげんさん】。6棟ある個室はすべて囲炉裏の間で、里山の旬の素材を贅沢に使った囲炉裏料理をいただくことができます。

(C)テレビ大阪 囲炉裏で鮎をじっくり焼きます(C)テレビ大阪 『ぼたん鍋』もいただきます！

『滋賀の地酒 利き酒三種』を楽しみながら、囲炉裏で焼いた鮎をいただきます。香ばしさと少しほろ苦さを感じつつ、身から脂がじゅわっと出てきて「最高です」（三田村）「鮎の旨みがすごい出てきます！」（吉川）。『ぼたん鍋』はお肉もお出汁も絶品！2人とも大満足です！

「おとな旅あるき旅」は毎週土曜夕方6:30～放送。三田村邦彦が訪れた先の土地を歩いて、地元の美味や美酒、風景を味わい、そして地元の人々とのふれあいの中から感じたことを伝える“おとなのための”旅番組です。

〇番組HP

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〇番組公式Xアカウント

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〇番組公式Instagramアカウント

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