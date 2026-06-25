飲食店の機会損失を防ぐ｜インバウンド集客とノーショー・キャンセル対策［7/2無料セミナー］

株式会社mov

業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ」及び 店舗向け集客一元化プラットフォーム「口コミコム」を運営する株式会社mov（代表取締役：渡邊 誠、本社：東京都渋谷区、以下mov）は、7月2日（木）15:00-16:00に飲食店経営者・集客担当者様向けのオンラインセミナーを開催します。参加費は無料です。

本セミナーは、キャンセル・ノーショー対策サービスを提供するPayn株式会社との共催で、「飲食店における予約獲得とキャンセル対策」をテーマに、インバウンド集客とキャンセル料の請求・回収の両面から具体策を解説します。

セミナーのポイント

セミナー内容

無料セミナーに申し込む :https://honichi.com/events/seminars/202607_payn/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202607_payn- 最新の訪日外国人の動向を学べる- Googleマップ・口コミを活用した予約獲得施策が学べる- ノーショー・直前キャンセルによる損失を防ぐ方法がわかる

＜第一部＞飲食店のインバウンド予約を増やすための集客戦略（mov）

- インバウンド市場の最新動向- Googleマップ・口コミが予約に与える影響- 予約獲得につながるMEO対策のポイント

＜第二部＞もう泣き寝入りしない、飲食店のキャンセル料 請求・回収術（Payn）

- 飲食店におけるキャンセル・ノーショーの実態- Paynでできるキャンセル料請求・回収と運用の効率化- 飲食店での導入事例

※内容は変更になる可能性があります。

登壇者

無料セミナーに申し込む :https://honichi.com/events/seminars/202607_payn/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202607_payn

矢崎 達則

Payn株式会社 取締役 COO

旅行代理店、ホテル、OTAを経て、2019年にOTA Insightの日本代表就任後、アジア太平洋地区リージョナルセールスマネージャーに就任。2023年7月1日よりPaynのCOOに就任し、国内及びグローバル展開を主導。

久保 昌義

株式会社mov 店舗支援事業本部 フィールドセールスグループ エキスパート

アパレル業界からキャリアをスタート。カカクコムの「食べログ」で個店営業、法人営業、パートナー営業、CS組織立ち上げに従事。飲食系SaaS企業を経て2026年2月に株式会社movに入社。口コミコムの販売に従事。一般社団法人日本飲食団体連合会事務局も担当。

口コミサイトを“もっと”売上に変える「口コミコム」とは

無料セミナーに申し込む :https://honichi.com/events/seminars/202607_payn/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202607_payn▼「選ばれる店」になるためのMEO・口コミ戦略なら口コミコム口コミコムを見てみる :https://kutikomi.com/forgourmet/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202607_payn

口コミコムは、国内外の口コミサイトを“もっと”売上に変える「店舗向け集客一元化プラットフォーム」です。

口コミ分析データを活かした店舗改善やGoogleマップ・口コミサイトからの集客数増加、複数の口コミサイト店舗情報の更新工数の削減を支援します。さらにインバウンド向けサイトとも連携しており、多言語で店舗情報の整備や口コミ分析など、インバウンド向けMEO対策にも対応しています。

飲食店や商業施設、小売店だけでなく自治体と連携するなど、業種業界に関わらず広くご利用頂いております。

＜口コミコム特徴その1＞

自社HPを含む32サイトと連携！

店舗情報・メニューや商品・投稿を一括管理

口コミコムでは、自社HPやGoogle マップを含む国内外32サイトとの連携が可能です。お店の営業時間やメニュー情報などをマスターデータとして更新することで、各サイトの店舗情報や投稿内容を一括で更新でき、工数削減やお店への集客施策にご活用いただけます。

＜口コミコム特徴その2＞

口コミを一元管理！AIが分析・返信をサポート

集約した口コミやアンケートをAIが解析・スコア化することで、分析の難しいお客様の声を様々な軸で定量的に分析し、経営判断や店舗改善に役立てることができます。また、口コミの返信もAIがサポートするので、お客様との円滑なコミュニケーションも実現します。

＜口コミコム特徴その3＞

インバウンド対応も！最新情報・ノウハウを活かしたMEO対策

口コミコムではインバウンド対策において重要なGoogleマップや大衆点評ほか海外サイト、自社HPの店舗検索ページを一括で管理・運用できます。また、口コミコムを提供するmovは、業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ」を運営しており、その豊富な知見やノウハウを活かしてMEO対策をご支援します。

業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ」とは

口コミコムをもっとくわしく見る :https://kutikomi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202607_payn

訪日ラボは、インバウンド担当者・訪日マーケティング担当者向けに訪日外国人に関するニュースやデータを毎日配信する、業界最大級のインバウンドビジネスメディアです。

訪日外国人の国籍別での来日数や入出国に関するルート情報、都道府県ごとでのインバウンド状況など様々なインバウンドに関わるデータを配信すると同時に、日々のニュースにて「政府の方針や動向」や「インバウンドに関する補助金の情報」、「インバウンド対策におけるノウハウ」など様々な記事を配信しています。

訪日ラボをもっとくわしく見る :https://honichi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202607_payn

【会社概要】

会社名：株式会社mov（コーポレートサイト(https://mov.am/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202607_payn)）

所在地：東京都渋谷区東1-32-12 渋谷プロパティータワー10F

代表者：渡邊 誠

設立：2015年9月

事業内容：

・店舗向け集客一元化プラットフォーム「口コミコム(https://kutikomi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202607_payn)」の運営

・業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ(https://honichi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202607_payn)」の運営

・インバウンド対策に特化した資料請求サイト「訪日(https://service.honichi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202604_ai)ラボ ソリューションストア(https://service.honichi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202607_payn)」の運営

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

株式会社mov 広報担当：新原

メールアドレス：pr@mov.am

電話：070-9343-8235