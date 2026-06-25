ISUZU D-MAX VCROSS 3L の販売を2026年7月1日より開始
アドバンスデザインテクノロジー株式会社
ISUZU D-MAX VCROSS 3L Diesel Tirbo タイ生産モデル
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Cf7atGWUUek ]
【ポテンシャル】タフネスとラグジュアリーを融合した次世代プレミアムピックアップ。2026年モデルのD-MAX VCROSSは洗練された都市デザインと本格4WD性能を兼ね備えたフラッグシップモデルです。昼はビジネスを支配し、夜はアウトドアへ。その存在感は街でも荒野でも視線を奪います。
- 3.0L VGS Turbo Diesel
- 最大出力 190ps(3600rpm)
- 最大トルク 450Nm(1600-2600rpm)
- 6速AT+4WD
- 電子制御トラクション
- ADAS先進安全装備搭載
- ブラックアウトグリル、LEDライティング
- インテリアには大型ディスプレイ、プレミアムシート、スマートコネクト機能
- 納期3ヶ月
前席
後席
車体前方
ホイール
車体側面
車体後方
https://prtimes.jp/a/?f=d109649-25-b706a83ed1cc5803180b74a51c294a95.pdf
【価格】
ISUZU D-MAX VCROSS 3L Diesel Tirbo タイ生産モデル
LSI・FPGA設計開発、ソフトウェア開発、製品販売を手掛ける、アドバンスデザインテクノロジー株式会社（所在地：東京都府中市、代表取締役：高橋あずさ）は並行輸入事業を新たに展開することにした。
第一弾として、ISUZU D-MAX VCROSS 3L ディーゼルターボ タイ生産モデルの販売を2026年7月1日より開始する。
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Cf7atGWUUek ]
【背景】ピックアップトラック市場の人気は高く、ISUZUが国内撤退により入手が困難となったD-MAXを日本国内のユーザーに届けたい一心で、並行輸入事業を開始しました。
【ポテンシャル】タフネスとラグジュアリーを融合した次世代プレミアムピックアップ。2026年モデルのD-MAX VCROSSは洗練された都市デザインと本格4WD性能を兼ね備えたフラッグシップモデルです。昼はビジネスを支配し、夜はアウトドアへ。その存在感は街でも荒野でも視線を奪います。
■製品・サービスの概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/109649/table/25_1_56ef97f685f7d2ea399c3dac9106f40b.jpg?v=202606251052 ]
■主な特徴- タイ生産モデル 日本国内希少価値有
- 3.0L VGS Turbo Diesel
- 最大出力 190ps(3600rpm)
- 最大トルク 450Nm(1600-2600rpm)
- 6速AT+4WD
- 電子制御トラクション
- ADAS先進安全装備搭載
- ブラックアウトグリル、LEDライティング
- インテリアには大型ディスプレイ、プレミアムシート、スマートコネクト機能
- 納期3ヶ月
前席
後席
車体前方
ホイール
車体側面
車体後方
D-MAX ポスター画像のDLはこちら
https://prtimes.jp/a/?f=d109649-25-b706a83ed1cc5803180b74a51c294a95.pdf
【価格】
\10,000,000-（税抜）
(予備車検料まで含む）
【お問い合わせ】（試乗希望含む）
・弊社直接：adt_dmax@adte.co.jp
・弊社電話：042-354-3460 担当：大沼、入澤
【購入方法】
・弊社直接：adt_dmax@adte.co.jp
【並行輸入・販売元】
アドバンスデザインテクノロジー株式会社
本社：〒183-0056 東京都府中市寿町1-1-3 三ツ木寿町ビル10F
Tel：042-354-3460
Fax：042-354-3466
URL：https://www.adte.co.jp
Email:adt_topsales@adte.co.jp