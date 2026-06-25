ドクターリセラから、国産無農薬「まこも」の生命力を閉じ込めた空間スプレー「美菰のしずく」が、6/25(木)より発売開始！

ドクターリセラ株式会社

ドクターリセラ(本社:大阪市東淀川区、代表取締役社長:奥迫哲也)は、全国3,451店舗(※1)のエステティックサロンにコスメを供給、「ファンデーションのいらない肌づくり」をコンセプトに、無添加(※2)スキンケア化粧品の開発・卸売、通販事業を展開しています。

(※1)2026年2月末時点

(※2)石油系合成界面活性剤・パラベン(防腐剤)を含む旧表示指定成分・合成香料・合成着色料・鉱物油の5つを不使用

2024年の発表以来、多くのお客様にお待ちいただいておりました「美菰のしずく(みこものしずく)(https://www.dr-recella.com/cosme/product/micomo/micomonosizuku)」が、さらなる進化を遂げ、満を持して、2026年6月25日(木)より発売を開始いたしました。

本製品は、国産・無農薬のまこもから抽出した生体水を使用した、空間スプレーです。

本物の心地よさを追求するため、機能性・安定性の両面で改良を重ね、ベースとなる水や抽出方法、成分のブレンド比率に至るまで一切の妥協をせず、自信を持って送り出せる“より良いかたち”として完成いたしました。

あなたの日常を凛とした空気感で包み込み、心地よくスッキリとした空間を演出します。

詳細を見る :https://www.dr-recella.com/cosme/product/micomo/micomonosizuku

美菰のしずく(みこものしずく)

ブランド：美菰 micomo(https://www.dr-recella.com/cosme/product/micomo/)

価格：3,300円(税込)

内容量：50mL

取扱いサロン発売日：2026年6月25日(木)

公式オンラインストア発売日：2026年6月25日(木)

特徴

厳選された国産素材

国産の完全無農薬・無肥料で丹念に育てられたまこもを使用しています。

希少なまこもの生体水を配合

植物の細胞内に蓄えられた水分である生体水を、素材本来の性質を活かして取り出しました。

「低温真空抽出」により素材の魅力をそのままに

熱に弱い酵素(たんぱく質)を破壊しにくい、低温真空抽出技術を採用。

まこも本来の機能や栄養を精度高く維持したまま取り出すことに成功しています。

こんな時におすすめ

・リラックスしたいときに

・ヨガや瞑想のときに

・サロンの空間づくりに

・施術や美菰 -macomomushi- の前後に

使用方法

リフレッシュしたいときや、気持ちをリセットしたいときに、お部屋などの空間に向けてスプレーしてください。

コンパクトで携帯性に優れたサイズのため、外出先など場所を選ばず、手軽にお使いいただけます。

全成分

水（まこも生体水、鉱泉水）

詳細を見る :https://www.dr-recella.com/cosme/product/micomo/micomonosizuku

開発の背景

古来の知恵を現代に。

まこもは、古事記や万葉集にも登場し、現在も神事のしめ縄に使用されるなど、日本人の暮らしと深く関わってきた植物です。

土壌や水を清らかに整える優れた生命力を持ち、その恩恵を「いつでも、どこでも、手軽に」感じていただきたいという想いから「美菰のしずく(みこものしずく)(https://www.dr-recella.com/cosme/product/micomo/micomonosizuku)」は誕生しました。

こだわりポイント

心地よさを追求した独自ブレンド

ベースとなる水には、清らかな「高野山の鉱泉水」を選定。

まこも生体水との最適なブレンド比率を追求したことで、シュッとひと吹きした瞬間、凛として清々しい空気感を提供します。

まこも本来の力を引き出す抽出へのこだわり

本製品では、低温真空抽出法を採用。

熱に弱い酵素(たんぱく質)などの成分を損なうことなく、まこも本来の繊細な特徴を精度高く維持した生体水を取り出すことに成功しました。

日常を整えるお守りとして

日々のストレスや周囲の環境に左右されやすい現代において、自分自身をフラットな状態へと戻してくれるお守りのような存在として、日常のあらゆるシーンに寄り添います。

ドクターリセラとは

詳細を見る :https://www.dr-recella.com/cosme/product/micomo/micomonosizuku

ドクターリセラは、創業当初から“安全で結果が出る、そして人と地球環境にやさしい製品を”という願いを込めて「美と健康と地球環境に貢献する」製品作りに努め、現在では、全国3,451店舗(※3)のエステティックサロンで取引いただき、症例数は92,731件(※3)に及びます。

「ADS(https://www.dr-recella.com/cosme/product/ads/)」は、美容経済新聞社調べの「コスメティック総選挙」において2012～2014年の全年(3年連続)第一位を獲得。また、BEST BEAUTY ITEM フェイシャル部門では、「ADS(https://www.dr-recella.com/cosme/product/ads/)」「Recella Diva(https://www.dr-recella.com/cosme/product/diva/)」「AQUA VENUS(https://www.dr-recella.com/cosme/product/aqua-venus/aqua-story/)」が3年連続受賞で殿堂入りしました。美のプロフェッショナルであるエステティシャンに選ばれ続けるスキンケアブランドです。エステティックサロン専売製品だけではなく、ホームケアブランドとして幅広い年代にご愛用いただいている「AQUA VENUS(https://www.dr-recella.com/cosme/product/aqua-venus/aqua-story/)」、天然素材の日用品を揃えた「りせらのしずく(https://www.dr-recella.com/cosme/product/recella-shizuku/)」、無添加(※4)のメイクブランド「VI PLANTE(ヴィ プランツ)(https://www.dr-recella.com/cosme/product/viplante/)」などを一般販売しております。

(※3)2026年2月末時点

(※4)石油系合成界面活性剤・パラベン(防腐剤)を含む旧表示指定成分・合成香料・合成着色料・鉱物油の5つを不使用

公式HP :https://www.dr-recella.com/公式Instagram :https://www.instagram.com/dr.recella.official/公式オンラインストア :https://www.recella3d.com/