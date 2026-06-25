台湾の先端技術28社・66製品が一堂に集結！「台湾エクセレンスパビリオン」2026年Taiwan Expo（台湾エキスポ）に出展

台湾貿易センター

台湾エクセレンスは、2026年7月15日（水）から7月17日（金）まで、東京・新宿住友ビル三角広場にて開催される、日台の産業交流・共創をテーマにした展示会「2026年Taiwan Expo（台湾エキスポ）」において、「台湾エクセレンスパビリオン」を出展します。

台湾エクセレンスパビリオンは、『信頼でつなぐ。革新で結ぶ。』をコンセプトに、日台共通の文化である「結び」をモチーフにした空間で展開。会場では全28社・66製品の台湾エクセレンス受賞製品を、「スマートAI」「スポーツ・ヘルスケア」「良質な暮らし」の3つのエリアで展示し、テクノロジー、サステナビリティ、ライフスタイルがつながる未来の暮らしをご体感いただけます。また、来場者参加型のミッションラリーやアンケートキャンペーン、製品体験会など、多彩なコンテンツも予定しています。

さらに、初日となる7月15日（水）には、ゆうちゃみさんをゲストに迎えたスペシャルトークイベントの実施も決定。

台湾エクセレンス受賞製品を実際に体験していただきながら、台湾発イノベーションの魅力を発信します。

特設サイト：https://events.taiwanexcellence.org/jp/twexpo2026/

2026 Taiwan Expo

■ 2026 TAWAN EXPO とは

「2026 Taiwan Expo」は、「Innovate for Tomorrow」をメインスローガンに掲げています。本展では、「AIスマート製造」、「エネルギー・循環」、「スマートシティ」、「スマートヘルスケア」、「Food & Lifestyle」の５つのテーマを中心に、日本の市場ニーズや社会課題を踏まえた、台湾が誇る最先端技術と高品質な製品をご紹介します。また、産業フォーラムやビジネスマッチングを通じて、日台企業間の連携強化と新たなビジネス機会の創出を促進します。本展示会は、「日台共創によるより良い未来社会へ 」というテーマのもと、両国の経済・産業における協力関係をさらに深化させるとともに、持続可能な社会の実現に貢献することを目指しています。

■台湾エクセレンスパビリオンとは

台湾エクセレンスパビリオンは、台湾エキスポの「日台が手を取り合い、より良い未来を共創する」というテーマのもと、日台共通の文化である「結び」をコンセプトに、両国のつながりから生まれる新しい可能性をご紹介します。会場では、全28社・66点の台湾エクセレンス受賞製品を展示し、「テクノロジー」「サステナビリティ」「ライフスタイル」がつながる未来の暮らしをご体感いただけます。台湾エクセレンスが生み出すイノベーションを通じて、日本と台湾がともに描く、持続可能な未来をぜひご体感ください。

見て、触れて、楽しめる！3つのエリアで未来の暮らしを体感！

台湾エクセレンスパビリオンでは、"信頼でつなぐ。革新で結ぶ。"のコンセプトのもと、厳選された28社・66製品を3つのテーマエリアで展示します。日台共通の文化である「結び」をモチーフにした空間の中で、テクノロジー、健康、そして日々の暮らしがつながる未来を、見て・触れて・体感いただけます。来場者の皆さまの関心やライフスタイルにあわせて、それぞれのエリアをお楽しみください。

■ スマート AI ｜テクノロジーがもたらす、 便利で快適な未来の暮らし

日本での展開を進める台湾企業の先端技術を通じて、 日台パートナーシップから生まれる新しい価値とライフスタイルを紹介

Litemax Electronics Inc.

【製品名】 SSD2705-B 27インチ トライアングル・ディスプレイ

Litemax 社は高輝度・産業用ディスプレイの世界的リーダーで、インテリジェント市場向けに革新的なプラットフォームを提供しています。新製品「SSD2705-B」は世界初の 27 インチ三角形カラー TFT-LCDで、1,000 nits の高輝度により直射日光下でも優れた視認性を発揮します。この独自形状は、デジタルサイネージや店舗什器などデザイン性が重視される空間で、これまでにない視覚演出を可能にします。

GIO Optoelectronics Corp.

【製品名】 GIO Anytime Talk Translator

イノラックス・グループ傘下の啓耀光電（GIO Optoelectronics）は、20年にわたるパネル技術の知見を活かし、100%台湾製のスマート翻訳機を展開しています。

同社の「Anytime Talk」は、高輝度・低消費電力を実現した16.8インチAM-miniLED透明タッチパネル搭載のAI翻訳機です。強力なノイズキャンセリング機能を備え、日差しが強い場所でも21言語の即時翻訳による円滑な多言語コミュニケーションを可能にします。

■ スポーツ・ヘルスケア｜健康がもたらす、 持続可能で豊かな未来

日本市場への展開を目指す革新的な製品を通じて、「より良い未来」と日台パートナーシップの新たな可能性を紹介

デルタ電子株式会社

【製品名】 AIリハブコーチ

デルタ電子は、AI・サイバーセキュリティ・スマート製造などの次世代技術を開発し、省エネとサステナビリティーを実現するスマートソリューションを提供しています。

「AIリハブコーチ」は、AIカメラを搭載したスマート運動・リハビリ支援システムです。台湾の専門リハビリ医師と共同開発したプログラムにより、ユーザーは画面の動きに合わせるだけでAIコーチがリアルタイムに動作を判定。5度以内の高精度でフォームをコントロールできます。

メリダジャパン株式会社

【製品名】リアクト スポーツバイク

「MERIDA（メリダ）」は、ドイツの設計思想と台湾の製造技術を融合させた世界有数の自転車ブランドで、ロードバイクからE-BIKEまで幅広いラインナップを展開しています。

第5世代「REACTO」の最軽量旗艦モデル「TEAM」は、空力性能・快適性・操作性を高次元で融合させた究極の一台です。2011年の誕生以来、「SPEED IS OUR HERITAGE」という理念を象徴するモデルとして進化を続け、GRAN FONDOのエアロバイクテストで「BEST IN TEST」を受賞しました。

MAKALOT CONDUSTRIAL CO., LTD

【製品名】血行促進-遠赤外線繊維

1990年設立の聚陽実業（マカロ/Makalot）は「サービス、スピード、イノベーション」を基本理念に、台湾アパレル業界のリーダーとして日米欧の主要ブランドや小売企業のパートナーとなり、世界のファッション業界で重要な地位を確立しています。遠赤外線機能糸は、20種類以上の天然鉱物をナノスケールで精密に粉砕・混合し、コア-シース構造設計を採用しています。表層に集中した遠赤外線活性鉱物により機能性を高めながら、内芯の優れた耐久性と柔軟性を確保。頑牢さと機能性を両立させた革新的な素材です。

■良質な暮らし｜人と暮らしをつなぎ、 より豊かなライフスタイルを提案

日本市場への展開を見据えた製品を通じて、 台湾エクセレンスが描く未来の暮らしと 日台連携の可能性を体感

SH-RD Beauty 株式會社

【製品名】SD231 - SH-RD ヒト由来エクソソーム配合 スカルプアクティベーティング クレンジングローション

SH-RDは、科学的処方とサロン実証を融合したプロフェッショナル向けヘアケア・スカルプケアブランドです。2026年発売予定の新製品は、20万個のヒト幹細胞由来エクソソームとカフェイン2000ppmを配合したシャンプーおよびスカルプセラムです。毎日のシャンプーで頭皮と髪にうるおいと栄養を与え、細くボリュームが出にくい髪もふんわりとした豊かな印象へ導きます。

ゆうちゃみさん特別トークショーや来場者参加型コンテンツも多数展開！

イベント初日となる7月15日（水）には、タレント・ゆうちゃみさんをゲストにお招きし、メインステージにてスペシャルトークイベントを開催。台湾エクセレンス受賞製品を実際に体験していただきながら、台湾発イノベーションの魅力や暮らしにまつわるトークを行うなど、イベントを盛り上げます。出展メーカー担当者の登壇も予定しており、製品の特長や開発背景をより深くお届けします。

※体験予定製品、実施内容の詳細は後日発表予定

参加型コンテンツ

１. ミッションラリー

3つのエリアを巡りながら製品体験を楽しめるラリー企画。ラリー達成者には台湾エクセレンス関連の景品をプレゼント。

２. アンケートキャンペーン

アンケート回答者向けプレゼント企画を実施予定。楽しみながら台湾エクセレンスの魅力に触れていただけます。

３.製品体験会

1日数回程度、特定製品を紹介する体験会を実施予定。製品の魅力や活用シーンをより具体的に感じられるイベント型コンテンツとして展開します。

開催概要

■名称： 2026 TAIWAN EXPO 台湾エクセレンスパビリオン

■住所:東京新宿住友ビルディング三角広場

(〒160-0023 東京都新宿区西新宿2丁目6－1)

■アクセス:

「都庁前」駅 直結

「西新宿」駅 徒歩4分

「新宿」駅 徒歩8分

■期間:2026年7月15日(水)~7月17日(金)

■特設サイト：

https://events.taiwanexcellence.org/jp/twexpo2026/

登壇者情報

ゆうちゃみ

2001年生まれ、大阪府出身。

「令和の白ギャル」として、23年まで雑誌「egg」の専属モデルを務めた。

圧倒的な明るさと大阪弁で様々なバラエティー番組やドラマ、CMに出演するなど幅広く活躍中。

「アギトー超能力戦争ー」(2026年4月29日公開）にて映画初出演をしヒロインを務めた。

実妹の「ゆい小池」と共に地元「東大阪市魅力PR大使」としても活動中。

- 本件に関するお問い合わせ -

台湾エクセレンス「台湾EXPO2026」出展 PR事務局（株式会社マテリアル）

TEL：03-5459-5490 / FAX：03-5459-5491 / E-mail： mtbp2@materialpr.jp

担当：那須（080-6525-4572）/ 大城（090-6749-3248）