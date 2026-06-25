ガスミュージアム企画展『お菓子四季折々』開催のお知らせ

東京ガス株式会社

ガスミュージアムでは、2026年7月4日（土）～9月27日（日）まで、「お菓子四季折々」展を開催します。

明治から現代に至るまでのお菓子の変遷を、人々の暮らしを支えてきた調理技術の発展や食文化の多様化という視点から紐解きます。「お菓子」の背景にある文化・技術、そして人々の思いを、三つのストーリーを通してご紹介し、懐かしさと発見に満ちた甘い思い出の旅へとご案内いたします。

本企画展では、株式会社ダスキンご協力のもと、多くの人の 思い出に刻まれているお菓子、『ミスタードーナツ』の歴史を紐解きます。

【開催概要】

■会 期：2026年7月4日（土）～9月27日（日）

■休館日：月曜日（月曜日が祝日および振替休日の場合は翌日が休館）

■開館時間：10:00～17:00

■会 場：ガスミュージアム ガス灯館2階ギャラリー

■入場料：無 料

■ホームページ： https://www.gasmuseum.jp/(https://www.gasmuseum.jp/)

【展示内容】

日本の美しい四季の移ろいとともに、時代を超えて愛されてきた「お菓子」。

本企画展では、明治から現代までの「お菓子」の歴史を、人々の暮らしと食文化の変遷、そして調理技術の進化について、錦絵やガス器具、当時の書籍などの資料を通してご紹介いたします。

◆ストーリー１. 「日本の伝統とお菓子に込められた思い」

各季節の風情を描いた錦絵とともに、日本の豊かな四季を彩る伝統的なお菓子に焦点を当て、その形や素材、歴史的背景、そして込められた願いや意味をご紹介いたします。

◆ストーリー２. 「ガスの広まりとお菓子の変化」

文明開化以降、西洋の技術や食材が日本に入り、お菓子がどのように進化を遂げたのかを探ります。特に、近代的なガス調理器具の普及が製菓技術や家庭でのお菓子作りに与えた影響に注目し、当時のガス器具や料理関連資料、さらには大正時代より始まった東京ガス料理教室の歴史を通して、食文化の近代化との関係性をご紹介します。

◆ストーリー３. 「昭和～現在まで、愛され続けるお菓子の歴史」

昭和から現在にかけて、国民に広く愛され続けてきたお菓子の誕生秘話や変遷に迫ります。株式会社ダスキンご協力のもと、ミスタードーナツの誕生エピソードや時代と共に変化してきたメニューの紹介を通じて、ドーナツがどのように私たちの生活に溶け込み、記憶に残されてきたかを紐解きます。

【主な展示品】

<春夏秋冬 季節の錦絵>

春の風景

東京真画名所図解 向島桜 井上安治 明治14年（1881）～22年（1889）上野公園 内国博覧会開場之図 小林幾英 明治23年（1890）

夏の風景

東京真画名所図解 天王寺下衣川 井上安治 明治14年（1881）～22年（1889）東京両国橋川開大花火之図 永島春暁 明治23年（1890）

秋の風景

東京真画名所図解 滝ノ川紅葉 井上安治 明治14年（1881）～22年（1889）根津神社秋色 小林清親 明治13年（1880）

冬の風景

東京真画名所図解 今戸橋雪 井上安治 明治14年（1881）～22年（1889）消防組初出階子の里の図 歌川芳虎 明治9年（1876）

おいしさを進化させたガス器具

ホーム天火 昭和24年（1949）～30年（1955）ガスコンベクションオーブン 昭和49年（1974）

料理関係書籍

西洋料理法獨案内 明治19年（1886）マナー プリンの食べ方 婦人画報増刊「食道楽図解」より明治39年（1906）

東京ガス料理教室

「料理の栞」料理教室風景 昭和11年（1936）

ガスミュージアムについて

「ガスミュージアム」は、日本の都市ガス事業に関する貴重な資料を展示・収蔵するために、昭和42年（1967）に東京・小平市に開設され、50年以上に渡りこの地で展示活動をおこなっています。

二棟の赤レンガの展示棟は、明治42年（1909）に建てられた東京ガス本郷出張所を移設復元した「ガス灯館」と、明治45年（1912）に建てられた東京ガス千住工場計量器室を移設復元した「くらし館」から構成されております。

日本のガス事業の起源を展示・紹介する「ガス灯館」1階展示では、鹿鳴館で使用されたガス燈をはじめ、様々なデザインのガス燈がご覧頂けます。2階にはテーマに沿って定期的に企画展を開催する「ギャラリー」があります。

「くらし館」1階には、明治37年（1904）に発行されたガス器具カタログに掲載されている器具を展示した「瓦斯(がす)器具(きぐ)立体(りったい)型録(かたろく)」、150年にわたるガス事業の歩みを紹介した「ガスとくらしのヒストリー」、日本の都市ガス事業を育てた渋沢栄一の足跡を紹介する「渋沢栄一ギャラリー」などのコーナーがあります。また2階では石炭からはじまったガス製造の歩みを、工場の模型や映像、パネルで紹介しています。このほか明治時代に実際に使われていたガス管をはじめ、ガスメーターやガス栓など、都市ガスの供給防災の変遷についても紹介しています。

二棟のレンガ造りの展示棟に囲まれた中庭には、東京を中心に国内外で当時使われた灯柱を使用し、再現したガス燈が灯る様子をご覧頂くこともできます。

あかりから熱源へと150年に渡り、くらしとともに歩んできた都市ガスの歴史をご覧下さい。

アクセス

西武バス

・西武新宿線 花小金井駅北口「花小金井駅入口」バス停より

［武21］錦城高校前経由…東久留米駅西口行き

・ＪＲ中央線 武蔵小金井駅北口より

［武21］錦城高校前経由…東久留米駅西口行き

・西武池袋線 東久留米駅西口より

［武21］錦城高校前経由…武蔵小金井駅行き

「ガスミュージアム入口」バス停下車徒歩約3分

西武新宿線 小平駅より徒歩約20分（2ｋｍ）

新青梅街道 滝山南交差点角

※駐車場無料

文化庁 「食文化ミュージアム」に認定されています

〒187-0001 東京都小平市大沼町4-31-25

ガスミュージアムは、文化庁による日本の多様な食文化の継承・振興のための取り組み「食文化ミュージアム」の『食の体験・情報発信施設』として認定されています。

食文化ミュージアムのホームページでは、『ガスかまどからダイニングキッチンへ日本人の食と調理の変遷、進化がわかる日本人の食生活と炎のエネルギー』というキャッチコピーで紹介されています。

日本人の食生活に不可欠な炊飯を進化させた、国産ガス機器の先駈けである『ガスかまど』が目印となっています。

日本人の食生活と炎のエネルギー

4升炊きガスかまど

明治時代、新しい調理の熱源として利用が始まったガスの炎。

ガスミュージアムには、現在に至るまで私たちの食生活と共にどのように進化してきたのかを示す、様々な時代のガス器具の実物や写真、版画などの印刷物史料を展示しています。

日本人の食生活に不可欠な炊飯を進化させた国産ガス機器の先駈けである「ガスかまど」をはじめ、昭和モダンを醸し出す昭和初期の逸品「四面式ガストースター」や「ガスコーヒーメーカー」、「ガス卵ゆで器」などの調理器具の実物を展示しています。

四面式ガストースターガスコーヒーメーカーガス卵ゆで器

また、戦前からのガス調理レシピを収蔵するなど、日本の食と調理の文化とガスエネルギーの歩みがわかる施設であることが、今回の認定で改めて注目されています。

食文化ミュージアムについて

◇食文化ミュージアム

https://www.bunka.go.jp/seisaku/shokubunka/foodculture/foodculturemuseum/

◇食文化ミュージアム 食の体験・情報発信施設

https://www.bunka.go.jp/seisaku/shokubunka/foodculture/foodculturemuseum/hasshin_shisetsu/

食文化ミュージアム ロゴマーク