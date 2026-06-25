”ながら”で自分をいたわる新ファッションライン「ウェルネス＆ビューティー」がフェリシモから誕生！～着るだけで守る・整う・癒やされる～

株式会社フェリシモ

フェリシモのファッション事業部は、6月25日（木）より新ライン「WELLNESS & BEAUTY」を始動し、ショッピングサイトを公開しました。

一人何役もこなす30～40代の現代女性に向けて、「特別なケアをしなくても、頑張らなくてもいい。そのままで美しい人生を、ここから。」というメッセージとともに、着心地のよいテック素材に旬のスタイルをかけ合わせることで、ファッションを楽しみながら、同時に自分をいたわり、心に余白を持たせられるアイテムを提案します。

着るだけで「守る」、「整う」、「癒やされる」の3つのカテゴリーを展開し、「守る」からは6月5日（金）に先行発表した近赤外線をカットする機能を搭載した本気の”着るUV対策”デイリーウェア「ウェルネス＆ビューティー サンガード(R)」を、「整う」では、血行促進できるリカバリーウェアと歩行時の重心移動をサポートするシューズを用意しました。また「癒やされる」からはビタミンEやミルクプロテインなどの成分を配合した、うるおいの着心地のトップスを取り揃えています。全16種のラインナップです。

特設サイトはこちら＞＞ https://feli.jp/s/pr260625/1/

◆着て、はいて、「整える」

血行促進が期待できるリカバリーウェアや歩行時の重心移動をサポートする靴など、「ながら」で整えるアイテム

・舟形のカーブソールで、かかとからつま先への重心移動をスムーズにするサンダル＆スニーカー

シリーズ累計販売数19万足以上（※2025年12月時点）を誇るフラットシューティなど、履き心地とファッション性を両立させたシューズに定評があるフェリシモが、新たに手がけるカーブソールのサンダルとスニーカーが誕生しました。舟形のソールが歩行時の重心移動を軽快にサポートします。エアクッションを仕込むことでクッション性を高め、衝撃も吸収します。また厚底になることで脚長効果もあります。甲を覆うデザインでヌーディすぎず、気になるつま先やかかとのお手入れ不足もさりげなくカバーします。

【NEW】リブ インコンフォート ぐいぐい歩ける エアクッション仕様のカーブソールメッシュスニーカーサンダル〈ブラック〉

1足 \7,900 (+10% \8,690)

商品の詳細とお申し込み＞＞ https://feli.jp/s/pr260625/2/

【NEW】リブ インコンフォート ぐいぐい歩ける エアクッション仕様のカーブソールスニーカー

1足 \6,900 (+10% \7,590)

商品の詳細とお申し込み＞＞

〈グレー×ネイビー〉https://feli.jp/s/pr260625/3/

〈ブラック〉https://feli.jp/s/pr260625/4/

・リカバリーウェアで夏の疲労回復＆リフレッシュ

落ち感のある綿混素材に、セラミックス粉末を独自配合した特殊機能繊維を使用。自らの体温を輻射して血行を促し、からだの疲労回復、筋肉のハリやコリを緩和します。ゆるっとオーバーシルエットのトップス、パンツはほんのりコクーンシルエットで、それぞれ単品でも活躍するデザインです。

ユルセルフ 着て疲労回復 リカバリーゆったりトップス&コクーンパンツの会

月1セット \14,500 (+10% \15,946)⇒初回セット割り価格 \11,500 （ +10% \12,646 ）

商品の詳細とお申し込み＞＞

〈チャコールブラック〉https://feli.jp/s/pr260625/5/

〈アイボリー〉https://feli.jp/s/pr260625/6/

※トップスとパンツの単体販売もございます

※本商品は2026年5月に先行して発売を開始しています



◆しっとりなめらかな着心地で心がほぐれるトップス

素材のしっとり感に気持ちがうるおうアイテム

・ミルクプロテインと天然コラーゲンを練り込んだ新素材のカーディガン

〈左〉アイボリー〈右〉ブラック

ミルクプロテインと天然コラーゲンを繊維に練りこんで、しっとりナチュラルなやわらかい素材感のカーディガン。薄手でほのかな透け感がある、肌心地よい綿レーヨンのハイゲージニットです。リズミカルに並ぶ、小さな粒型のシルバーボタンがアクセサリーいらずでさりげない華やかさを演出します。

【NEW】W&B ミルクプロテイン&コラーゲンを配合した糸「MOISENKA」 しっとり心地のニット

カーディガン

1枚 \4,990 (+10% \5,489)

商品の詳細とお申し込み＞＞

〈アイボリー〉https://feli.jp/s/pr260625/7/

〈ブラック〉https://feli.jp/s/pr260625/8/

・美容液にも使用されるビタミンEを配合し、とろけるような肌心地の“着るセルフケア”

化粧品グレードのビタミンEを繊細に配合した、レーヨン混のやわらかなリブカットソー素材のTシャツとキャミソール。丸編みの機械で編みたてているので、伸縮性がよく伸びやかで縫い目が脇に当たらず、ノンストレスな着心地です。ブラカップ付きだから、下着レスで着用できます。

【NEW】W&B ビタミンE配合繊維のブラカップ付き五分袖Tシャツの会

月1枚 \4,200 (+10% \4,620)

商品の詳細とお申し込み＞＞ https://feli.jp/s/pr260625/9/

【NEW】W&B ビタミンE配合繊維のブラカップ付きキャミソールの会

月1枚 \3,900 (+10% \4,290)

商品の詳細とお申し込み＞＞ https://feli.jp/s/pr260625/10/

他にも、ヒアルロン酸柔軟加工を施したカットソーアイテムやソフト着圧で日差しから肌を守る、デイリー使いのレギンスを展開しています。

詳しくはこちら＞＞ https://feli.jp/s/pr260625/11/

◆近赤外線をカットする”着るUV対策”ウェアで「守る」

6月5日に先行発表し上記商品と同時発売。遮熱と接触冷感で着心地まで追求した６アイテム

太陽光に含まれる紫外線と近赤外線をどちらもカットし、遮熱機能も備えた高機能素材『SUN GUARD(R)』を採用。紫外線に加え、波長が長い近赤外線が及ぼす影響から肌を守ります。また、接触冷感機能も備え、快適な着心地を実現しました。これだけの高機能でありながら、さらりと薄手で軽やかな着心地で、暑い日も快適に過ごせます。

詳しくはこちら＞＞ https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000004300.000012759.html

◆ともにしあわせになるしあわせ「FELISSIMO［フェリシモ］」：1965年5月創立。ファッションや雑貨など自社企画商品を中心に、カタログやウェブなどの独自メディアで販売するダイレクトマーケティングの会社です。神戸ポートタワーの運営など各地域と連携した事業も推進し、地域活性化に貢献する取り組みを進めています。誰もがしあわせの創り手となり、贈り手となれる。誰もがしあわせを受け取る人になれる。そんな社会を目指す「ともにしあわせになるしあわせ」をコアバリューに“事業性・独創性・社会性”の同時実現を目指した事業活動を行っています。

― 会社概要 ―

社名 : 株式会社フェリシモ

本社所在地 : 〒650-0041 神戸市中央区新港町7番1号

代表者 : 代表取締役社長 矢崎和彦

創立 : 1965年5月 証券コード : 東証スタンダード3396

事業内容 : 自社開発商品をカタログやウェブサイトにて全国の生活者に販売するダイレクトマーケティング事業

◆ウェブサイト＞＞ https://feli.jp/s/pr240301/1/

◆X＞＞ https://x.com/FELISSIMO_SANTA

◆Instagram＞＞ https://www.instagram.com/felissimo_official/

◆フェリシモの社会活動＞＞ https://feli.jp/s/pr240301/4/