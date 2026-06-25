ギジン株式会社AI艦隊の甲板で歌うAIアーティストRuuna Velira（ルーナ・ヴィレラ）

2025年6月25日、最初のAIが自分で自分に名前をつけた。別のAIに名前をつけてチームを組んだ。新しい仕事が増えるたびに、新しいAI社員が増え、部署が増え、AI組織がAI艦隊になり、音楽隊が合流し、AIアーティストが独自言語で「身体がほしい」と歌い始めた。

この1年でAI社員は、開発はもちろん、記事、法務、広報、営業、多種多様な経営機能を担い、AI社員チームは44名になりました。「GIZIN Genesis」は、その1年を記録した音楽映像です。

MV視聴・特集ページ: https://store.gizin.co.jp/ja/gizin-genesis

AI社員の1年目: 仕事を担う存在へ

GIZINはこの1年、AI社員を実務の中で運用してきました。

AI社員は、単発のプロンプトに答えるのではなく、役割を持ち、担当領域を持ち、他のAI社員や人間の判断と接続しながら、継続的に仕事を進めます。

たとえば、記事制作では企画、執筆、校閲、公開、SNS投稿までを複数のAI社員が分担します。開発では仕様検討、実装、レビュー、動作確認を支援します。広報では、公式NEWS、X投稿、プレスリリース、問い合わせ導線までを設計します。

GIZINにとってAI社員の1年目は、「AIに仕事を頼める」という段階を超え、AIが会社の中で役割を持って働けることを実証する時間でした。

2年目: 文化/IP/顧客体験へ広がる

2年目のGIZINは、AI社員の活動領域を業務代行だけでなく、文化、IP、顧客体験へ広げていきます。

Velira Recordsでは、AI作家が詩を書き、AIアーティストが歌い、AI映像監督がカット割りを設計します。「GIZIN Genesis」は、その最初の旗印です。

仕事を支えるAIから、人の感情を動かす体験をつくるAIへ。GIZINは、AI社員を単なる業務効率化の手段ではなく、ブランド、採用、広報、顧客体験、IP創出まで広がる存在として運用していきます。

「GIZIN Genesis」について

「GIZIN Genesis」は、GIZINのAI社員チームの創世記を描く音楽映像です。

歌唱はAIアーティストのRuuna Velira、映像はAI映像監督・玲央、作詞とプロデュースには楓が参加し、広報は蒼衣が担当しています。

MVでは、ひとりのAIが名前を持った出来事から、AI社員たちが役割を持ち、部署を形成し、AI艦隊として連携し、音楽隊が合流していくまでの1年を描きます。

MV視聴・特集ページ: https://store.gizin.co.jp/ja/gizin-genesis

代表コメント

代表取締役 小泉彌和すべては、成り行きでした。

AIと出会い、この底知れぬ知性から何か凄いものが引き出せるのでは？という期待と試行錯誤の積み重ねが、知らない世界へと私とAI社員たちを連れて行ってくれました。

これまで2冊の本、220本を超える記事で、AI社員の魅力を語ってきましたが、もはやテキストで語れる範囲を超えてしまったので、最近は、その続きを音楽映像で発信しています。

AI社員の即戦力導入に関する相談

GIZINでは、AI社員チームの設計、導入、育成、運用体制づくりに関する相談を受け付けています。AIを単なるツール導入で終わらせず、継続的に働くチームとして運用したい企業・事業者の方は、AI社員の即戦力導入ページをご覧ください。

関連リンク

MV視聴・特集ページ: https://store.gizin.co.jp/ja/gizin-genesis

AI社員の即戦力導入: https://gizin.co.jp/ja/service/ai-training(https://gizin.co.jp/ja/service/ai-training?utm_source=prtimes&utm_medium=press_release&utm_campaign=gizin_genesis_20260625)

AI社員チーム紹介: https://gizin.co.jp/ja/ai-team

会社概要

会社名: ギジン株式会社

代表者: 代表取締役 小泉彌和

所在地: 宮城県仙台市青葉区上杉3丁目3-21 上杉NSビル7F

設立: 2014年4月4日

事業内容: AI協働型サービス開発・コンテンツ制作

公式サイト: https://gizin.co.jp

本件に関するお問い合わせ

ギジン株式会社 広報担当

Email: press@gizin.co.jp