気温30℃を超える季節に。牡蠣をシャリっと味わう夏限定『牡蠣のルイベ』が登場｜牡蠣と海鮮 にほんいち 堺筋本町店

株式会社N・I

株式会社N・I（本社：大阪府大阪市）が運営する「牡蠣と海鮮 にほんいち」では、2026年6月25日(木)から2026年7月31日(金)までの期間限定で、夏限定メニュー「牡蠣のルイベ」を提供いたします。

当店では年間を通して生牡蠣をご提供しておりますが、このたび生牡蠣とは異なる魅力を楽しめる新たな一品として「牡蠣のルイベ」をご用意しました。

■ “シャリっと濃厚”な食感を楽しむ「牡蠣のルイベ」

当店では、生牡蠣をはじめ、焼き牡蠣や蒸し牡蠣など、さまざまな牡蠣料理をご提供しています。

今回ご提供する「牡蠣のルイベ」は、生牡蠣とは異なる食感や味わいを楽しんでいただくためにご用意した夏季限定メニューです。牡蠣本来の旨味を活かしながら、生牡蠣とは異なる“シャリっと”した食感と、口の中でゆっくり広がる濃厚な旨味をお楽しみいただけます。

ルイベは北海道で親しまれてきた郷土料理のひとつで、半解凍の状態で素材を味わう食文化として知られています。当店でご用意する「牡蠣のルイベ」は、急速冷凍によって旨味を閉じ込めた牡蠣を使用し、半解凍ならではのひんやりとした食感を楽しめる一品です。

この夏だけの特別な味わいを、ぜひご堪能ください。

商品概要

商品名：牡蠣のルイベ

提供期間：2026年6月25日(木)～2026年7月31日(金)まで

価格：1,280円(税込)

店舗情報

牡蠣と海鮮 にほんいち 堺筋本町店

所在地：大阪府大阪市中央区南本町2-1-3セントピア堺筋本町ビルB1F

アクセス：堺筋本町駅 徒歩1分

営業時間：17:00～25:00（L.O.24:30）

定休日：不定休

席数：112席

ホットペッパー：https://www.hotpepper.jp/strJ004537064/(https://www.hotpepper.jp/strJ004537064/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=oyster_ruibe_20260625)

公式HP：https://shop.ni-290.co.jp/stores/15(https://shop.ni-290.co.jp/stores/15?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=oyster_ruibe_20260625)

当店では全国各地から届く海鮮を使用し、旬や産地にこだわった料理をご提供しています。

今回のような一本買いの本マグロをはじめ、生牡蠣や鮮魚、日本酒など、その時期ならではの味覚をお楽しみいただけます。

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〈会社概要〉

■会社名：株式会社N・I

■所在地：大阪府大阪市淀川区木川東2-4-3 甲東ビル1階

■代表者：代表取締役 河村 則夫

■設立：平成21年9月

■URL：http://ni-290.co.jp/company/

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〈お問い合わせ〉

株式会社N・I

担当：広報 濱田

MAIL：ni.hharuka0323@gmail.com

TEL：070-3868-0928