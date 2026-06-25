【宣伝会議】販促会議サミット　参加登録受付中！ 7/23(木)開催

株式会社宣伝会議

株式会社宣伝会議（本社：東京都港区／代表取締役社長：高橋 智哉）は、2026年7月23日（木）に開催するオフラインカンファレンス「販促会議サミット」（@宣伝会議セミナールーム）の申込受付を開始しました。

タイムテーブルを確認する :https://www.sendenkaigi.com/marketing/event/hansoku2607/?utm_source=press&utm_medium=prtimes&utm_campaign=event_pr&utm_id=hansokukaigisummit2607_event_260625

テーマは『“買われる理由”はつくれる 勘と経験に頼らない「売れる瞬間」の設計』

生活者との接点は増え続け、情報は飽和し、価格訴求だけでは動かない時代。

いま販促に求められているのは、単なる施策の最適化ではなく、“なぜこの瞬間に、このブランドを選ぶのか”という理由そのものを設計する力です。データ活用、感情を動かすクリエイティブ、売り場づくり、インサイトフルな商品開発、SNS、AIやテクノロジーによる業務の進化……。

売るための手法は多様化しています。しかし、「売れる瞬間」を生み出す企業に共通しているのは、偶然ではなく、生活者に買われる理由を意図的に設計していることです。

本サミットでは、生活者から「買われる理由」を設計し、売上につなげた企業の具体的な実践をもとに、購買を動かすアプローチを探ります。データと感性、短期成果と中長期価値、オンラインとオフライン。点在する顧客接点を貫き、売れる瞬間を生み出す戦術を議論します。

こんな方におすすめ

- メーカー/流通/小売企業のマーケティング／販促／ブランド責任者・担当者- 認知拡大だけでなく、購買やファン化などの「成果」に直結する施策を探している方- 最新のテクノロジーを活用したプロモーション事例を知りたい方- 自社ブランドのリブランディングや、若年層との接点づくりに課題をお持ちの方

開催概要

名称 販促会議サミット

開催日 2026年7月23日（木）10:00～17:25

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受講形態 オフライン開催

会場 宣伝会議セミナールーム

東京都港区南青山3-11-13 新青山東急ビル8F（表参道駅より徒歩3分）

申込み 締切定員に達した場合は、申込受付を終了させていただく場合がございます。

参加費 無料 （※事前登録制）

主催 株式会社宣伝会議

お問合せ 販促会議サミット事務局

Mail：summit@sendenkaigi.com

受付時間：平日10:00～18:00（土日祝日は除く）

宣伝会議について

株式会社宣伝会議は1954年創刊の月刊『宣伝会議』を起点に、出版、教育、イベント、アワード、コンサルティングなど多角的な事業を展開しています。月刊『宣伝会議』『販促会議』『広報会議』『ブレーン』『環境ビジネス』をはじめとする専門誌の発行や、Webメディア「AdverTimes.」の運営を通じて、マーケティング・クリエイティブ・環境にかかわる最新動向や実践知を発信。加えて、年間約10万人が受講する講座・研修を提供し、次世代の人材育成にも注力しています。