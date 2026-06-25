2026年、夏の奈良を彩るおすすめイベントをご紹介！ 「ちゃちゃちゃ大和茶2026」「奈良・西ノ京ロータスロード～蓮と歴史を楽しむ旅～」など魅力的なイベントでお出迎え

公益社団法人 奈良市観光協会（所在地：奈良市三条本町 会長：増尾 朗）は、奈良市内各所で夏の観光イベントを開催します。奈良の特産品・大和茶（やまとちゃ）を使ったスイーツやドリンクなどが楽しめる「ちゃちゃちゃ大和茶2026」をはじめ、蓮の花とお寺巡り「奈良・西ノ京ロータスロード～蓮と歴史を楽しむ旅～」、奈良の朝の風物詩「なつの鹿寄せ」、若草山の山頂へ特別バスが運行する「奈良若草山トワイライト・夜景観賞バス」の4つの魅力あふれるイベントでお出迎えします。

昨年の9店舗から、今年は22店舗に！ 夏の奈良のグルメフェア「ちゃちゃちゃ大和茶2026」がパワーアップして7月1日開幕！

「ちゃちゃちゃ大和茶2026」は、奈良の特産品・大和茶を使った夏のグルメフェア。第4回を迎える今回は、昨年の9店舗を大きく上回る過去最多の22店舗が参加！ パフェやケーキにかき氷、アフタヌーンティーなど、奈良市内の22店舗が考案した、個性豊かな大和茶スイーツや、限定ドリンクなどが勢揃いします。

一口食べれば、大和茶の新たな魅力を再発見！ 店舗ごとの個性が光る、大和茶ならではの逸品をぜひご堪能ください。さあ、この夏は、おいしい“大和茶めぐり”に出かけませんか。

【開 催 期 間】 令和8年7月1日（水）～9月30日（水）

※提供日時は店舗により異なります

【特 設 サイト】https://narashikanko.or.jp/yamatocha/

【参 加 店 舗 】下記の奈良市内22店舗で開催 ※順不同

●NiCO（ニコ） caFe（カフェ）158

●JWマリオット・ホテル奈良 フライングスタッグ

●大和茶（やまとちゃ）カフェ 茶樂茶（さらさ） ●アフタヌーンティーロシェ

●おちゃのこ ●ならまち 招福庵（しょうふくあん）

●ならまち分校スイーツ部

●STAND（スタンド） GRANCHA（グランチャ） ●ラトリエ スリジェ

●魚万（うおまん） もちいどの本店 ●カフェメカブ

●ノボテル奈良 ソーシャルラウンジ

●Book（ブック） Cafe（カフェ） 川べり ●MATCHA（マッチャ） NARA（ナラ）

●くもり時々（ときどき）アバロッツ。

●天迦久珈琲（あめのかくこーひー） -ROASTERY（ロースタリー）&BREAD（ブレッド）-

ならまち本店、三条通り店

●チーズケーキロックス ●pastane（パスターネ） 蓮蓮（はすはす）

● 天迦久茶寮（あめのかくさりょう） ● Cafe（カフェ）＆Bake（ベイク） Allons（アロン） Bien（ビアン）

●アロンビアン販売所

▲「ちゃちゃちゃ大和茶2026」 ※イメージ

▲「ちゃちゃちゃ大和茶2026」 特設サイト

★メディアの方を対象に、上記各店舗の広報用画像の提供を行っています。

画像の提供をご希望の方は、奈良市観光協会 広報企画課までお問い合わせください。

「ちゃちゃちゃ大和茶2026」内覧会のご案内

メディア関係者の皆様を対象とした「ちゃちゃちゃ大和茶2026」内覧会を、令和8年7月16日（木）に実施します。本イベントに参加する全22店舗の中から、「アフタヌーンティーロシェ」および「ラトリエ スリジェ」において実施し、企画内容についてご案内いたします。また当日は、上記各店舗で「ちゃちゃちゃ大和茶2026」キャンペーンメニューの試食・撮影会を行います。内覧会に出席をご希望の方は、奈良市観光協会公式ウェブサイト「お知らせ」内のフォームよりお申し込みください。

【開 催 日】令和8年7月16日（木）

【時 間】受付 13時15分（予定）、開始13時30分 現地解散 15時30分頃

【内 容】（１）「アフタヌーンティーロシェ」での試食・撮影会

（２）「ラトリエ スリジェ」での試食・撮影会

※ 2 店舗を徒歩移動する形での内覧会になります。約 10 分歩きます

【募集人数】10人（公募制）

【お申し込み】以下の弊会公式ウェブサイト「お知らせ」内のフォームよりお申し込みください。

https://narashikanko.or.jp/business-news/detail_104.html

▲奈良市観光協会 公式ウェブサイト 「お知らせ」へは こちらから

奈良若草山トワイライト・夜景観賞バス

夕景から夜景へと移ろう様子が楽しめる時間帯に若草山の夜景（新日本三大夜景）の山頂へ特別バスが運行します。 ★バスガイドが同乗 ★予約なしで乗車できます

【日 程】令和8年8月1日（土）～30日（日）の毎週土・日曜

【運 賃】大人1,000円、小児（小学生以下）500円

【U R L】https://narashikanko.or.jp/event/detail_10433.html

奈良・西ノ京ロータスロード～蓮と歴史を楽しむ旅～

初夏から夏にかけて見頃を迎える蓮（ロータス）は、仏の教えを象徴する花。西大寺、喜光寺、唐招提寺、薬師寺は、蓮の花が美しいことで知られる名刹。四ヶ寺をつなぐ道“ロータスロード”を、ぜひこの機会に巡ってみませんか。第13回を迎える今回は、「ロータスロード期間限定特別御朱印」が一新！ 台紙に揮毫される文字が四ヶ寺すべてにおいて新しくなります。また四ヶ寺共通拝観券に含まれる今回のオリジナルグッズは、ホトケ女史・安達えみさんがイラストを手がける特別御朱印帳「はす巡り御縁帖」です。

【開 催 期 間 】令和8年6月18日（木）～8月2日（日）

【特 設 サイト】https://narashikanko.or.jp/feature/lotusroad

【四ヶ寺共通拝観券】

拝観場所：四ヶ寺（西大寺、喜光寺、唐招提寺、薬師寺）

販売期間・場所：下記の紙券、電子チケットは令和8年6月18日（木）～8月2日（日）

※ 四ヶ寺共通拝観券有効期間：令和 8 年 6 月 18 日（木）～ 8 月 16 日（日）

【紙券】奈良市総合観光案内所、各寺拝観受付

【電子チケット】奈良市観光協会ウェブサイト

https://narashikanko.or.jp/feature/lotusroad ほか

販売価格：1枚 4,000円（四ヶ寺拝観料、オリジナルグッズを含む）

販売枚数：1,000枚限定 ※紙券、電子チケットを合わせての枚数です

※各寺の御朱印所では、四ヶ寺共通拝観券の提示で「奈良・西ノ京ロータスロード」だけの特別な御朱印「ロータスロード期間限定特別御朱印」が授与されます（別途納経料必要）。書き置きの御朱印となります ※四ヶ寺共通拝観券をご購入の方には、周辺地域でのお食事やお買い物にご利用いただけるクーポンを進呈します ※共通拝観券の子ども料金の取り扱いはありません。お子様は各寺にて子ども料金をお納めください（未就学児は無料）

▲唐招提寺の蓮 ※イメージ

▲ロータスロード 期間限定特別御朱印 ※イメージ

なつの鹿寄せ

ナチュラルホルンの音色に誘われて春日大社境内 飛火野に鹿が集まる、奈良の朝の風物詩。

【日 程】令和8年7月19日（日）～9月27日（日）期間中の毎週日曜

※ただし、9月6日（日）を除く

【時 間】9:00開始（15分程度）

【場 所】春日大社境内 飛火野（とびひの） ※見学無料、雨天決行、荒天時中止

【U R L】https://narashikanko.or.jp/event/detail_10255.html