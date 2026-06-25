株式会社朝日工業社（本社：東京都港区、代表取締役社長：髙須 康有）は、2026年6月16日(火)、建設交流館（大阪市西区）にて「2026年度安全衛生推進大会」を開催しました。

本大会は、当社と協力会社の皆さまで構成される「朝日工業社 安全衛生協力会」の主催により実施されるもので、「第99回全国安全週間」を迎えるにあたり、安全への意識を高める重要な機会であります。大会当日は、大阪支社工事部員および協力会社の皆さまが一堂に会して実施しました。

本大会では、「トラブルゼロ・災害ゼロ」の実現に向け、過去の災害事例に基づく再発防止対策の実施、安全衛生活動に関する講話、安全衛生優良会員、安全衛生功績者、安全衛生優良工事現場の表彰など、多角的なプログラムを通じて、安全行動の徹底と職場環境の改善に取り組みました。



株式会社朝日工業社 代表取締役社長 髙須 康有



髙須社長は、第99回全国安全週間のスローガン『多様な人材 全員参加 みんなで育てる安全職場』に関連し、全員が当事者となって知恵を出し合い、お互いを思いやりながら、安全で働きやすい職場を創り上げることの重要性について説いたうえで、「『事故を起こさない。事故にあわない、あわせない。』を行動指針とし、当社グループ、朝日会、安全衛生協力会の皆さんの力を結集して、安全で健康的な『安心職場』を築き上げてまいりましょう。」と参加者へメッセージを送りました。

【開催概要】

名 称：株式会社朝日工業社・安全衛生協力会大阪支部 共催

2026年度安全衛生推進大会

日 時：2026年6月16日（火） 13:15～17:00

会 場：建設交流館（大阪市西区）

参加対象：当社役職員および協力会社の皆さま

主な内容：安全衛生に関する特別講話

安全衛生優良会員、安全衛生功績者、安全衛生優良工事現場の表彰

朝日マイスター認定式（大阪支部）

講演「日々新たな出会い、発見！」

熱中症対策および災害時対応等の情報共有

安全表彰では、安全衛生協力会の本部表彰および支部表彰として、優れた安全活動を実践した優良会員、功績者、優良工事現場を表彰しました。評価項目は、無災害の達成、安全意識向上活動、日常的なリスクアセスメント活動への取り組み、安全確保に向けた改善活動など多岐にわたりました。また、今期新たに創設した「朝日マイスター制度」の技能者認定式も実施し、協力会社の優れた技能者に認定証とマイスター専用ヘルメットを授与しました。

第2部では、フリーアナウンサーの山本浩之氏を講師に迎え、「日々新たな出会い、発見！」と題した講演を開催しました。講演では、人を理解する力や相手の心を開くコミュニケーション術など、日常業務にも活かせる実践的な内容が紹介されました。また、阪神・淡路大震災や東日本大震災、能登半島地震における取材・支援活動を通じて得た経験から、日頃の備えや安全対策の重要性についても語られ、参加者にとって有意義な学びの機会となりました。

今後も朝日工業社では、「トラブルゼロ・災害ゼロ」という基本理念のもと、役職員および協力会社の皆さまとともに、無事故・無災害の職場づくりに一丸となって取り組んでまいります。

【株式会社朝日工業社について】 https://www.asahikogyosha.co.jp

朝日工業社は、1925年の創立以来、「空気・水・熱の科学に基づく高度な技術によって最適空間を創造する」ことを使命とし、設備工事事業および機器製造販売事業を展開しています。

空気・水・熱をコントロールする技術で、工場や研究所、データセンターなど様々な建物の空調、衛生設備の設計・施工や、半導体、液晶装置メーカー向けの精密環境制御機器や、印刷機・塗工機に搭載するドライヤ装置の開発設計・製造・販売を行い、「快適環境」「最適空間」の創造に取り組んでいます。