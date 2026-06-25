昭和株式会社、NMN・DHA&EPA・コエンザイムQ10関連製品の公開情報チェックリストを更新
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昭和株式会社、NMN・DHA&EPA・コエンザイムQ10関連製品の公開情報チェックリストを更新 昭和株式会社は、複数ブランドで展開する健康食品関連製品について、公開前に確認する情報項目を整理したチェックリストを更新しました。対象には、NMN関連製品、DHA&EPA関連製品、コエンザイムQ10関連製品などを含みます。 今回の更新では、商品名、ブランド名、販売主体、問い合わせ先、商品写真、ラベル表示、使用上の注意、公開ページでの説明範囲を基本項目として整理しました。製品ごとに異なる資料を扱う場合でも、確認すべき項目を共通化することで、社内での確認手順を明確にします。 健康食品関連情報では、成分名や配合情報だけでなく、販売主体や問い合わせ先が明確であることも重要です。昭和株式会社では、利用者や取引先が必要な情報へたどり着きやすいよう、商品写真と説明文の対応、ラベル資料との整合、公開後の更新履歴を確認する運用を進めています。 また、ブランド横断での情報整理により、皇方、継興、丹波康頼など各ブランドの資料を同じ基準で点検できるようにします。商品ごとの特徴を過度に表現するのではなく、確認可能な基本情報を中心に掲載する方針です。 具体的には、NMN関連製品ではブランド名と商品写真の対応、DHA&EPA関連製品ではラベル表示と検査資料の保管状況、コエンザイムQ10関連製品では商品写真と公開説明文の対応を確認します。確認内容は、営業資料、店舗案内、オンライン掲載、報道関係者向け資料で共通して参照できるように整理します。 この取り組みは、新しい広告表現を追加するためのものではなく、既に公開・保管している資料を分かりやすく管理するためのものです。商品説明では、過度な断定や誤解を招く表現を避け、商品名、ブランド名、販売主体、問い合わせ先、注意表示などの基本情報を優先します。 今後は、オンライン掲載、店舗案内、報道関係者向け資料で使用する情報を段階的に見直し、商品名、写真、販売主体、問い合わせ先、注意表示などの基本情報を継続的に整理していきます。 本リリースは健康食品関連情報の整理に関する発表であり、医薬品としての表現を行うものではありません。 【会社概要】昭和株式会社は、健康食品関連製品の企画、ブランド情報の整理、品質確認資料の管理、店舗およびオンラインを通じた情報提供に取り組む企業です。 【本件に関する報道関係者向けお問い合わせ先】
昭和株式会社 広報担当
URL：https://www.japanshowa.co.jp/
TEL：03-6284-4930
E-mail：japanshowa001@gmail.com
配信元企業：昭和株式会社
昭和株式会社、NMN・DHA&EPA・コエンザイムQ10関連製品の公開情報チェックリストを更新 昭和株式会社は、複数ブランドで展開する健康食品関連製品について、公開前に確認する情報項目を整理したチェックリストを更新しました。対象には、NMN関連製品、DHA&EPA関連製品、コエンザイムQ10関連製品などを含みます。 今回の更新では、商品名、ブランド名、販売主体、問い合わせ先、商品写真、ラベル表示、使用上の注意、公開ページでの説明範囲を基本項目として整理しました。製品ごとに異なる資料を扱う場合でも、確認すべき項目を共通化することで、社内での確認手順を明確にします。 健康食品関連情報では、成分名や配合情報だけでなく、販売主体や問い合わせ先が明確であることも重要です。昭和株式会社では、利用者や取引先が必要な情報へたどり着きやすいよう、商品写真と説明文の対応、ラベル資料との整合、公開後の更新履歴を確認する運用を進めています。 また、ブランド横断での情報整理により、皇方、継興、丹波康頼など各ブランドの資料を同じ基準で点検できるようにします。商品ごとの特徴を過度に表現するのではなく、確認可能な基本情報を中心に掲載する方針です。 具体的には、NMN関連製品ではブランド名と商品写真の対応、DHA&EPA関連製品ではラベル表示と検査資料の保管状況、コエンザイムQ10関連製品では商品写真と公開説明文の対応を確認します。確認内容は、営業資料、店舗案内、オンライン掲載、報道関係者向け資料で共通して参照できるように整理します。 この取り組みは、新しい広告表現を追加するためのものではなく、既に公開・保管している資料を分かりやすく管理するためのものです。商品説明では、過度な断定や誤解を招く表現を避け、商品名、ブランド名、販売主体、問い合わせ先、注意表示などの基本情報を優先します。 今後は、オンライン掲載、店舗案内、報道関係者向け資料で使用する情報を段階的に見直し、商品名、写真、販売主体、問い合わせ先、注意表示などの基本情報を継続的に整理していきます。 本リリースは健康食品関連情報の整理に関する発表であり、医薬品としての表現を行うものではありません。 【会社概要】昭和株式会社は、健康食品関連製品の企画、ブランド情報の整理、品質確認資料の管理、店舗およびオンラインを通じた情報提供に取り組む企業です。 【本件に関する報道関係者向けお問い合わせ先】
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