個人用緊急通報システム市場｜2036年165.1億米ドル・CAGR 6.2%
個人用緊急通報システム市場は、急速に高齢化が進む日本をはじめとした先進国で、医療・介護インフラの重要な一部として注目を集めています。市場規模は2025年に85.2億米ドルと推定され、2036年には165.1億米ドルに拡大する見込みで、2026年から2036年の年平均成長率（CAGR）は6.2％と堅調な伸びが予測されています。この成長の背景には、人口構造の変化、単身高齢者世帯の増加、そして医療・介護現場での安全確保ニーズの高まりがあります。特に、転倒や急病などの緊急事態への迅速な対応を可能にするウェアラブルデバイスやIoT連携型システムの採用が拡大しており、従来型の固定型緊急通報システムに比べて柔軟かつ利便性の高いサービスが提供されるようになっています。
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また、地域包括ケアシステムとの連動や自治体による補助金制度の拡充も市場拡大の追い風となっています。医療・介護事業者は、緊急通報システムを通じて利用者の健康データをリアルタイムに把握できるため、予防的な介入や迅速な対応が可能となり、医療コストの最適化にも貢献します。市場の主要セグメントとしては、ウェアラブルデバイス、固定型デバイス、モバイルアプリ連動型サービスの三つが顕著であり、それぞれの技術革新とサービス提供モデルの違いが市場競争の鍵となっています。特にウェアラブル型は、歩行状況や心拍数などの生体情報を検知できるセンサー技術の進化が成長を加速させており、個人ユーザーのみならず医療機関や介護施設への導入も進んでいます。
主要企業
Philips
Life Alert
ADT
Medical Guardian
Connect America
GreatCall
Bay Alarm Medical
Tunstall Healthcare
その他の著名な選手
2025年および2026年の注目ポイントを含む最新動向
● 高齢化社会の加速：日本国内で75歳以上の高齢者人口が急増する中、個人用緊急通報システムの需要は従来型住宅介護よりも、より個別化・即時対応型のサービスにシフトしています。
● スマートデバイスとの統合：ウェアラブル端末やスマートフォン連携機能の向上により、遠隔監視や家族への自動通知などが可能となり、利便性と安全性が飛躍的に向上。
● 自治体・保険制度の支援：自治体の助成金や保険会社の割引サービスの導入により、導入障壁が低減され、特に高齢者世帯での普及が促進される見込みです。
● データ活用の高度化：収集した健康・緊急通報データをAI解析により異常検知や予防的介入に活用する動きが加速。データドリブン型サービスの展開が差別化要因となっています。
AIがもたらす影響
人工知能（AI）の導入は個人用緊急通報システムの進化に革命をもたらしています。AIによるパターン認識や行動予測により、単なる「通報機能」から「リスク予測型サービス」への移行が進んでいます。例えば、転倒や異常心拍の兆候を事前に検知し、必要な医療機関や家族へ自動で通知することが可能になり、緊急対応までの時間を大幅に短縮します。さらに、音声認識AIによる高齢者とのコミュニケーション機能や、生活習慣データを基にした健康アドバイスの提供も可能となり、単なる安全デバイスに留まらず、予防・健康管理の領域にも価値が拡張しています。このようなAI統合型システムは、ユーザーの安心感を高めるだけでなく、医療・介護施設における効率的な運用も後押しし、長期的な市場成長の鍵となる要素です。
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また、地域包括ケアシステムとの連動や自治体による補助金制度の拡充も市場拡大の追い風となっています。医療・介護事業者は、緊急通報システムを通じて利用者の健康データをリアルタイムに把握できるため、予防的な介入や迅速な対応が可能となり、医療コストの最適化にも貢献します。市場の主要セグメントとしては、ウェアラブルデバイス、固定型デバイス、モバイルアプリ連動型サービスの三つが顕著であり、それぞれの技術革新とサービス提供モデルの違いが市場競争の鍵となっています。特にウェアラブル型は、歩行状況や心拍数などの生体情報を検知できるセンサー技術の進化が成長を加速させており、個人ユーザーのみならず医療機関や介護施設への導入も進んでいます。
主要企業
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2025年および2026年の注目ポイントを含む最新動向
● 高齢化社会の加速：日本国内で75歳以上の高齢者人口が急増する中、個人用緊急通報システムの需要は従来型住宅介護よりも、より個別化・即時対応型のサービスにシフトしています。
● スマートデバイスとの統合：ウェアラブル端末やスマートフォン連携機能の向上により、遠隔監視や家族への自動通知などが可能となり、利便性と安全性が飛躍的に向上。
● 自治体・保険制度の支援：自治体の助成金や保険会社の割引サービスの導入により、導入障壁が低減され、特に高齢者世帯での普及が促進される見込みです。
● データ活用の高度化：収集した健康・緊急通報データをAI解析により異常検知や予防的介入に活用する動きが加速。データドリブン型サービスの展開が差別化要因となっています。
AIがもたらす影響
人工知能（AI）の導入は個人用緊急通報システムの進化に革命をもたらしています。AIによるパターン認識や行動予測により、単なる「通報機能」から「リスク予測型サービス」への移行が進んでいます。例えば、転倒や異常心拍の兆候を事前に検知し、必要な医療機関や家族へ自動で通知することが可能になり、緊急対応までの時間を大幅に短縮します。さらに、音声認識AIによる高齢者とのコミュニケーション機能や、生活習慣データを基にした健康アドバイスの提供も可能となり、単なる安全デバイスに留まらず、予防・健康管理の領域にも価値が拡張しています。このようなAI統合型システムは、ユーザーの安心感を高めるだけでなく、医療・介護施設における効率的な運用も後押しし、長期的な市場成長の鍵となる要素です。