アニメ 『僕のヒーローアカデミア』 新規録り下ろしボイス搭載ワイヤレスイヤホンを期間限定で受注販売 ～ 「AOW01 MARKII HEROACA」 ～
オンキヨー株式会社（所在地：大阪府大阪市、代表取締役社長：大朏 宗徳）は、最新機種の完全ワイヤレスイヤホン「AOW01 MARKII」との、アニメ 『僕のヒーローアカデミア※1』コラボレーションモデルを受注販売致します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352468/images/bodyimage1】
本機種「AOW01 MARKII」は、サブカルチャーとHi-Fiイヤホンの融合による独自の世界観を提案するANIMAとオンキヨーのダブルネームによって誕生した「AOW01」の後継新機種となります。「AOW01」にて高評価頂きました基本性能をブラッシュアップし、アクティブノイズキャンセリング（ANC）機能を新たに搭載。没入感のあるリスニング体験を実現します。ワイヤレス充電や専用アプリ「ANIMA Studio」との連携によるボイスガイダンスの切り替え・イコライザー設定にも対応しています。機能性とデザイン性を兼ね備え、日常使いにもこだわりを求めるユーザーに向けた完全ワイヤレスイヤホンです。
本コラボレーションモデルは「緑谷出久」「爆豪勝己」「轟焦凍」の3モデル。各キャラクターの"個性"と技をイメージしたモチーフデザインを充電ケースに、各キャラクターのモチーフと雄英高校の校章をハウジングプレートに配置。音声ガイダンスはそれぞれ「緑谷出久」「爆豪勝己」「轟焦凍」の新規録り下ろしボイスを搭載し、タップにて切り替えが可能な2モード仕様となっております。電源オンやオフ、ペアリング時やタップ音、ノイズキャンセリングモード時等、各計54ワードのボイスを楽しめます。
弊社秋葉原店舗「ONKYO DIRECT ANIME STORE（音アニ1号店）」にて6月26日（金）11:00より（受注受付＆試聴開始は15:00より）実機展示を実施致します。音質・ボイスの確認が可能で、店頭設置の専用QRコードにて受注受付致します。尚、「ボイスプレート付アクリルスタンド」「イヤホンポーチ」「ワイヤレス充電器」を、通販サイト「ONKYO DIRECT」、秋葉原店舗「音アニ1号店」にて、6月26日（金）15:00より販売開始致します。
※1 アニメ 「僕のヒーローアカデミア」INTRODUCTION
コミックスシリーズの世界累計発行部数1億部を突破！10年に渡り「週刊少年ジャンプ」(集英社刊)で連載、堀越耕平による大人気コミックを原作としたTVアニメ『僕のヒーローアカデミア』。舞台は総人口の約8割が何らかの超常能力“個性”を持つ世界。事故や災害、そして“個性”を悪用する犯罪者・敵(ヴィラン)から人々と社会を守る職業・ヒーローになることを夢見るも、“無個性”の少年・緑谷出久、通称「デク」は、憧れのNo.1ヒーロー・オールマイトと出会い、その内に秘めるヒーローの資質を見出され、“個性”ワン・フォー・オール(OFA)を受け継ぐ。ヒーロー養成の名門・雄英校に入学したデクの、クラスメイトたちの成長、戦い、友情のストーリー、「最高のヒーローになるまでの物語」が繰り広げられていく！
■公式HP：https://heroaca.com/
■公式X（@heroaca_anime）：https://x.com/heroaca_anime
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352468/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352468/images/bodyimage3】
【ワイヤレスイヤホン受注販売詳細】
■通販サイト 「ONKYO DIRECT」
https://onkyodirect.jp/shop/pages/HEROACA_EARPHONE.aspx
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352468/images/bodyimage1】
本機種「AOW01 MARKII」は、サブカルチャーとHi-Fiイヤホンの融合による独自の世界観を提案するANIMAとオンキヨーのダブルネームによって誕生した「AOW01」の後継新機種となります。「AOW01」にて高評価頂きました基本性能をブラッシュアップし、アクティブノイズキャンセリング（ANC）機能を新たに搭載。没入感のあるリスニング体験を実現します。ワイヤレス充電や専用アプリ「ANIMA Studio」との連携によるボイスガイダンスの切り替え・イコライザー設定にも対応しています。機能性とデザイン性を兼ね備え、日常使いにもこだわりを求めるユーザーに向けた完全ワイヤレスイヤホンです。
本コラボレーションモデルは「緑谷出久」「爆豪勝己」「轟焦凍」の3モデル。各キャラクターの"個性"と技をイメージしたモチーフデザインを充電ケースに、各キャラクターのモチーフと雄英高校の校章をハウジングプレートに配置。音声ガイダンスはそれぞれ「緑谷出久」「爆豪勝己」「轟焦凍」の新規録り下ろしボイスを搭載し、タップにて切り替えが可能な2モード仕様となっております。電源オンやオフ、ペアリング時やタップ音、ノイズキャンセリングモード時等、各計54ワードのボイスを楽しめます。
弊社秋葉原店舗「ONKYO DIRECT ANIME STORE（音アニ1号店）」にて6月26日（金）11:00より（受注受付＆試聴開始は15:00より）実機展示を実施致します。音質・ボイスの確認が可能で、店頭設置の専用QRコードにて受注受付致します。尚、「ボイスプレート付アクリルスタンド」「イヤホンポーチ」「ワイヤレス充電器」を、通販サイト「ONKYO DIRECT」、秋葉原店舗「音アニ1号店」にて、6月26日（金）15:00より販売開始致します。
※1 アニメ 「僕のヒーローアカデミア」INTRODUCTION
コミックスシリーズの世界累計発行部数1億部を突破！10年に渡り「週刊少年ジャンプ」(集英社刊)で連載、堀越耕平による大人気コミックを原作としたTVアニメ『僕のヒーローアカデミア』。舞台は総人口の約8割が何らかの超常能力“個性”を持つ世界。事故や災害、そして“個性”を悪用する犯罪者・敵(ヴィラン)から人々と社会を守る職業・ヒーローになることを夢見るも、“無個性”の少年・緑谷出久、通称「デク」は、憧れのNo.1ヒーロー・オールマイトと出会い、その内に秘めるヒーローの資質を見出され、“個性”ワン・フォー・オール(OFA)を受け継ぐ。ヒーロー養成の名門・雄英校に入学したデクの、クラスメイトたちの成長、戦い、友情のストーリー、「最高のヒーローになるまでの物語」が繰り広げられていく！
■公式HP：https://heroaca.com/
■公式X（@heroaca_anime）：https://x.com/heroaca_anime
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352468/images/bodyimage2】
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【ワイヤレスイヤホン受注販売詳細】
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https://onkyodirect.jp/shop/pages/HEROACA_EARPHONE.aspx