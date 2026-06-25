Google口コミを増やすMEOアンケートが英語対応、店舗向けMEO支援ツール「楽コネ」が機能強化
美容室口コミサイト「ヘアログ」等を運営する株式会社ノーマリズム（東京都目黒区）は、有限会社Wish（埼玉県志木市）と共同運営する店舗向けMEO支援ツール「楽コネ」（ https://rakukone.com ）において、Google口コミ獲得を支援する「MEOアンケート機能」の英語対応を2026年6月25日より開始しました。
これにより、日本人顧客だけでなく、外国人顧客に対してもGoogle口コミ投稿の導線を提供できるようになりました。
現在は英語のみの対応ですが、今後は中国語・韓国語など順次対応言語を拡充していく予定です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353459/images/bodyimage1】
■ Google口コミを増やす「MEOアンケート」とは
Google口コミは店舗集客に大きな影響を与える一方で、
・口コミを書いてもらえない
・口コミ依頼の導線がない
・口コミ数が増えない
といった課題を抱える店舗も少なくありません。
楽コネのMEOアンケート機能では、来店後のお客様にアンケートを実施し、満足度の高いお客様をGoogle口コミ投稿へ自然に誘導することができます。
さらに今回のアップデートにより、アンケート画面・口コミ誘導画面・印刷用POP・ショップカードなどを英語表示できるようになり、外国人顧客への口コミ促進にも対応しました。
■ 多言語化の背景
近年、飲食店・美容室・クリニック・宿泊施設など幅広い業種でインバウンド需要が回復しています。
外国人顧客の多くはGoogleマップやGoogle口コミを参考に店舗を選ぶ傾向があり、Google口コミの重要性はますます高まっています。
一方で、口コミ依頼の導線が日本語のみの場合、外国人顧客に十分活用してもらえないケースもありました。
こうした課題を受け、外国人顧客を多く抱える店舗事業者様からの要望をもとに、英語対応を実装しました。
■ 「楽コネ」について
楽コネは、店舗向けのMEO支援ツールです。
【(1) Google口コミを増やす】
来店後アンケートから満足度の高い顧客をGoogle口コミへ誘導し、自然な口コミ獲得を支援します。
・満足度別に分岐
・低評価リスクを軽減
・Google口コミ獲得を促進
・POP・ショップカード印刷機能
【(2) Google口コミ管理を自動化】
Google口コミを一括管理し、AIによる返信コメント生成や返信予約を行うことができます。
・口コミ一括管理
・AI返信コメント生成
・返信予約機能
【(3) 投稿運用を効率化】
Instagramや美容予約サイトの投稿を起点に、Google・X・自社ホームページなどへ自動反映できます。
・投稿は1回だけ
・複数媒体へ自動反映
・自社ホームページへコンテンツ蓄積
■ ご利用いただきたい方
・Google口コミを増やしたい店舗様
・MEO対策に取り組みたい店舗様
・Google口コミ返信業務を効率化したい店舗様
・複数店舗を運営している企業様
■ 株式会社ノーマリズムについて
「最高の普通を追求します。これからの普通を創造します。」をコンセプトに、美容室口コミサイト「ヘアログ」（ https://hairlog.jp/ ）など、美容業界向けを中心としたWEBサービスを提供しています。
■ 今後の展開
今後は中国語・韓国語などへの対応を進めるとともに、飲食店・美容室・整体院・クリニック・宿泊施設など、店舗ビジネス全般のGoogle口コミ獲得とMEO対策を支援するサービスへと発展させてまいります。
配信元企業：株式会社ノーマリズム
これにより、日本人顧客だけでなく、外国人顧客に対してもGoogle口コミ投稿の導線を提供できるようになりました。
現在は英語のみの対応ですが、今後は中国語・韓国語など順次対応言語を拡充していく予定です。
■ Google口コミを増やす「MEOアンケート」とは
Google口コミは店舗集客に大きな影響を与える一方で、
・口コミを書いてもらえない
・口コミ依頼の導線がない
・口コミ数が増えない
といった課題を抱える店舗も少なくありません。
楽コネのMEOアンケート機能では、来店後のお客様にアンケートを実施し、満足度の高いお客様をGoogle口コミ投稿へ自然に誘導することができます。
さらに今回のアップデートにより、アンケート画面・口コミ誘導画面・印刷用POP・ショップカードなどを英語表示できるようになり、外国人顧客への口コミ促進にも対応しました。
■ 多言語化の背景
近年、飲食店・美容室・クリニック・宿泊施設など幅広い業種でインバウンド需要が回復しています。
外国人顧客の多くはGoogleマップやGoogle口コミを参考に店舗を選ぶ傾向があり、Google口コミの重要性はますます高まっています。
一方で、口コミ依頼の導線が日本語のみの場合、外国人顧客に十分活用してもらえないケースもありました。
こうした課題を受け、外国人顧客を多く抱える店舗事業者様からの要望をもとに、英語対応を実装しました。
■ 「楽コネ」について
楽コネは、店舗向けのMEO支援ツールです。
【(1) Google口コミを増やす】
来店後アンケートから満足度の高い顧客をGoogle口コミへ誘導し、自然な口コミ獲得を支援します。
・満足度別に分岐
・低評価リスクを軽減
・Google口コミ獲得を促進
・POP・ショップカード印刷機能
【(2) Google口コミ管理を自動化】
Google口コミを一括管理し、AIによる返信コメント生成や返信予約を行うことができます。
・口コミ一括管理
・AI返信コメント生成
・返信予約機能
【(3) 投稿運用を効率化】
Instagramや美容予約サイトの投稿を起点に、Google・X・自社ホームページなどへ自動反映できます。
・投稿は1回だけ
・複数媒体へ自動反映
・自社ホームページへコンテンツ蓄積
■ ご利用いただきたい方
・Google口コミを増やしたい店舗様
・MEO対策に取り組みたい店舗様
・Google口コミ返信業務を効率化したい店舗様
・複数店舗を運営している企業様
■ 株式会社ノーマリズムについて
「最高の普通を追求します。これからの普通を創造します。」をコンセプトに、美容室口コミサイト「ヘアログ」（ https://hairlog.jp/ ）など、美容業界向けを中心としたWEBサービスを提供しています。
■ 今後の展開
今後は中国語・韓国語などへの対応を進めるとともに、飲食店・美容室・整体院・クリニック・宿泊施設など、店舗ビジネス全般のGoogle口コミ獲得とMEO対策を支援するサービスへと発展させてまいります。
配信元企業：株式会社ノーマリズム
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