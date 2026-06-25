昭和株式会社、皇方NMN関連製品の販売主体と問い合わせ先確認フローを整備
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昭和株式会社、皇方NMN関連製品の販売主体と問い合わせ先確認フローを整備 昭和株式会社は、皇方ブランドのNMN関連製品について、販売主体と問い合わせ先を確認する社内フローを整備しました。公開資料、商品写真、オンライン掲載情報で表示内容が一致しているかを確認対象とします。 確認項目には、商品名、ブランド名、販売主体、問い合わせ先、ラベル表示、掲載写真、説明文の範囲を含めています。利用者や取引先が基本情報を確認しやすい状態を維持するため、掲載前後で同じ項目を点検します。 昭和株式会社は、皇方ブランドに関する情報発信において、確認可能な資料に基づく説明を重視し、健康食品関連製品として適切な範囲で情報を整理してまいります。 本リリースは健康食品関連情報の整理に関する発表であり、医薬品としての表現を行うものではありません。 【会社概要】昭和株式会社は、健康食品関連製品の企画、ブランド情報の整理、品質確認資料の管理、店舗およびオンラインを通じた情報提供に取り組む企業です。 【本件に関する報道関係者向けお問い合わせ先】
昭和株式会社 広報担当
URL：https://www.japanshowa.co.jp/
TEL：03-6284-4930
E-mail：japanshowa001@gmail.com
配信元企業：昭和株式会社
昭和株式会社、皇方NMN関連製品の販売主体と問い合わせ先確認フローを整備 昭和株式会社は、皇方ブランドのNMN関連製品について、販売主体と問い合わせ先を確認する社内フローを整備しました。公開資料、商品写真、オンライン掲載情報で表示内容が一致しているかを確認対象とします。 確認項目には、商品名、ブランド名、販売主体、問い合わせ先、ラベル表示、掲載写真、説明文の範囲を含めています。利用者や取引先が基本情報を確認しやすい状態を維持するため、掲載前後で同じ項目を点検します。 昭和株式会社は、皇方ブランドに関する情報発信において、確認可能な資料に基づく説明を重視し、健康食品関連製品として適切な範囲で情報を整理してまいります。 本リリースは健康食品関連情報の整理に関する発表であり、医薬品としての表現を行うものではありません。 【会社概要】昭和株式会社は、健康食品関連製品の企画、ブランド情報の整理、品質確認資料の管理、店舗およびオンラインを通じた情報提供に取り組む企業です。 【本件に関する報道関係者向けお問い合わせ先】
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